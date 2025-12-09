Νέο Suzuki eVitara: Πότε έρχεται Ελλάδα – Αναλυτικά οι εκδόσεις

Το αμιγώς ηλεκτρικό Vitara είναι γεγονός και θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις – Πότε αρχίζουν οι προ παραγγελίες και πότε θα παραδοθούν τα πρώτα αυτοκίνητα

Το νέο ηλεκτρικό e VITARA σχεδιάστηκε με φιλοσοφία «High-Tech & Adventure», συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου με τον στιβαρό χαρακτήρα ενός SUV. Οι μεγάλες διαστάσεις των τροχών, το μακρύ μεταξόνιο και το οδηγοκεντρικό εσωτερικό με ψηφιακές οθόνες ενισχύουν την αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Χαρακτηριστικά

Στο τεχνικό σκέλος, χρησιμοποιείται ένα αποδοτικό σύνολο eAxle που ενσωματώνει μοτέρ και inverter, τροφοδοτούμενο από μπαταρίες LFP της BYD για αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η απόκριση στην επιτάχυνση, ειδικά από χαμηλές ταχύτητες, είναι άμεση και έντονη.

Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e, με δύο ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες εμπρός–πίσω, το μοντέλο υπόσχεται σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και βελτιωμένη πρόσφυση σε χωμάτινες επιφάνειες μέσω της λειτουργίας Trail.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, προσφέρει ελαφριά δομή, προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης και αναβαθμισμένη ευρυχωρία λόγω της έξυπνης εκμετάλλευσης του δαπέδου.

Το προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης εξοικονομεί ενέργεια και διατηρεί ιδανικές συνθήκες για την μπαταρία, ενώ στοιχεία όπως αντλία θερμότητας, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι συμβάλλουν στη μέγιστη απόδοση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, το SUZUKI CONNECT διαθέτει εμπλουτισμένες λειτουργίες, όπως απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης και κλιματισμού, παρακολούθηση της κατάστασης μπαταρίας, εντοπισμό οχήματος και δυνατότητα προγραμματισμού διαδρομών, προσθέτοντας πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Tρεις βασικές εκδόσεις

Διαθέσιμες θα είναι τρεις εκδόσεις που διαφοροποιούνται μεταξύ τους στη χωρητικότητα της μπαταρίας και στη μετάδοση της κίνησης στους τροχούς. Αναλυτικότερα, οι μπαταρίες θα είναι δύο, με χωρητικότητα 49kWh και 61kWh. Με την πρώτη, θα εξοπλίζεται αποκλειστικά η 2WD έκδοση ενώ η μεγαλύτερης χωρητικότητας θα τοποθετείται τόσο σε 2WD όσο και σε 4WD εκδόσεις. Οι επιλογές μπαταρίας προσφέρουν αυτονομία 345–346 km (49kWh 2WD), 428 km (61kWh 2WD) και 396–412 km (61kWh 4WD).

Σε ότι αφορά στην ισχύ, οι ανακοινώσιμες τιμές είναι 106 kW και 193 Nmγια την 2WD έκδοση με την μπαταρία των 49kWh, ενώ οι δικίνητη και η τετρακίνητη έκδοση με την μπαταρία των 61kWh, αποδίδουν 128 kW / 193 Nm και 135 kW / 307 Nm αντιστοίχως.

Πότε έρχονται Ελλάδα

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι προ παραγγελίες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, όταν ανακοινωθούν και οι τιμές, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν τον Μάρτιο του 2026.

Τι κρατάμε

Δυο μπαταρίες 49kWh και 61kWh και μετάδοση 2WD και 4WD, δημιουργούν τρεις εκδόσεις

Το 2WD eVitara θα προσφέρεται και με τις δυο μπαταρίες, ενώ το τετρακίνητο, αποκλειστικά με την μεγάλης χωρητικότητας

Οι αυτονομίες στην γκάμα, κυμαίνονται από τα 345 μέχρι τα 428 χιλιόμετρα

Η ισχύς διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα, 106, 128 και 135 kW

Προ παραγγελίες από τον Ιανουάριο του 2026 και πρώτες παραδόσεις τον Μάρτιο

