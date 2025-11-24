Το ολοκαίνουργιο VW T-Roc έρχεται με υβριδική τεχνολογία. Δες κινητήρες, εκδόσεις και τι περιλαμβάνει η κάθε μία.

Το πιο δημοφιλές SUV της Ευρώπης γυρίζει σελίδα. Η 2η γενιά του Volkswagen T-Roc εξελίσσεται σε όλους τους τομείς και γίνεται το πρώτο VW με αμιγώς υβριδική γκάμα. Με νέα σχεδιαστική υπογραφή, σαφώς ποιοτικότερο εσωτερικό που «γεφυρώνει» τα B-SUV με τα C-SUV, αναβαθμισμένη εργονομία/συνδεσιμότητα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, το νέο T-Roc στοχεύει να παραμείνει σημείο αναφοράς.

Κινητήρες & κιβώτια: τι θα δούμε στην Ελλάδα

Στην εκκίνηση της εμπορικής πορείας αναμένονται οι 1.5 eTSI (48V mild-hybrid) με 116 PS και 150 PS, αποκλειστικά με 7άρι DSG και κίνηση εμπρός. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν ACTplus (απενεργοποίηση 2 κυλίνδρων), VTG turbo και λειτουργία coasting μέσω μίζας-γεννήτριας 48V.

1.5 eTSI 116 PS : 0-100 km/h 10,6 s , τελική 196 km/h , κατανάλωση 5,5–6,0 l/100 km WLTP , 220 Nm (1.500–3.000 rpm).

1.5 eTSI 150 PS: 0-100 km/h 8,9 s, τελική 212 km/h, κατανάλωση 5,5–6,0 l/100 km WLTP, 250 Nm (1.500–3.500 rpm).

Από το 2026 η γκάμα θα διευρυνθεί με:

2.0 eTSI 4MOTION (48V mild-hybrid, 204 PS/320 Nm , 7-DSG). 0-100 km/h σε 6,9 s , τελική 226 km/h , 7,3 l/100 km WLTP . Θα ακολουθήσει και T-Roc R 4MOTION υψηλότερης ισχύος.

1.5 Hybrid (full-hybrid, FWD) με 136 PS και 170 PS.

Εκδόσεις εξοπλισμού

Η σειρά για την Ελλάδα θα ακολουθεί την απλουστευμένη «έξυπνη» λογική της VW με τέσσερις γραμμές:

Trend : βάση, αλλά όχι «βασική» — LED φώτα, Climatronic , Digital Cockpit 10,3” , 9 αερόσακοι, πλήρες πακέτο ασφαλείας. Κινητήρας: 1.5 eTSI 116 PS .

Life : προσθέτει Adaptive Cruise Control (ACC) , κάμερα οπισθοπορείας , ζάντες 16” , infotainment 12,9” με δυνατότητα ενεργοποίησης πλοήγησης/IDA. Διαθέσιμος και ο 1.5 eTSI 150 PS .

Style : «premium» προσανατολισμός — θερμαινόμενα καθίσματα με πνευματικό μασάζ , επενδύσεις ArtVelours Eco , Ambient light , LED Plus με φωτιζόμενο λογότυπο.

R-Line: η πιο δυναμική — σπορ προφυλακτήρες, ζάντες 18”, progressive steering και sport chassis. Στάνταρ ο 1.5 eTSI 150 PS.

Μελλοντικά, με την έλευση των 1.5 Hybrid και 2.0 eTSI 4MOTION, θα προστεθούν αντίστοιχες διαμορφώσεις/πακέτα (DCC, IQ.DRIVE tech pack κ.λπ.).

Τεχνολογία ασφάλειας & υποβοήθησης

Το νέο T-Roc πατά στην πλατφόρμα MQB evo και εισάγει για πρώτη φορά στο segment την τελευταία γενιά Travel Assist με assisted lane change και πιο ομαλή προσαρμογή σε όρια ταχύτητας. Το Emergency Assist μπορεί, εντός ορίων, να μεταφέρει το όχημα στην άκρη και να το ακινητοποιήσει αν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται. Έξοδος επιβατών με προειδοποίηση (Exit Warning) για ποδηλάτες/οχήματα που προσεγγίζουν από πίσω.

Στα Style/R-Line είναι στάνταρ το Park Assist Plus, ενώ με το Parking Package προστίθενται μνήμη ελιγμών (fully auto parking 50 m) και Park Assist Pro με remote parking από smartphone.

Συνδεσιμότητα & cockpit

Νέας γενιάς MIB4 infotainment: 10,3” στην Trend, 12,9” στις Life/Style/R-Line, με App-Connect Wireless, VW Connect, IDA και ενσωμάτωση ChatGPT. Προαιρετικά Head-Up Display παρμπρίζ και Harman Kardon 480 W. Το νέο Driving Experience Control (περιστροφικός/απτικός επιλογέας) ρυθμίζει volume, προφίλ οδήγησης και Atmospheres (φωτισμός+ήχος συγχρονισμένα).

Διαστάσεις, αεροδυναμική και χώροι

Το αμάξωμα μεγάλωσε κατά 122 mm (μήκος 4.373 mm, μεταξόνιο 2.629 mm) και η αεροδυναμική βελτιώθηκε κατά 10% (Cd 0,29). Ο χώρος αποσκευών είναι πλέον 475 λίτρα (+30 L), με αναδίπλωση 40/60 και «ski hatch» από Life. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το μαλακό, υφασμάτινο επάνω τμήμα ταμπλό, νέες υφές/επενδύσεις και αισθητή αναβάθμιση υλικών/συναρμογής.

Φωτισμός & σχεδίαση

Νέα φωτεινή υπογραφή VW, προαιρετικά IQ.LIGHT LED Matrix με High-Performance High Beam, φωτιζόμενα λογότυπα εμπρός/πίσω και 3D LED πίσω φώτα με animation. Έως 20” ζάντες, διχρωμία οροφής και πακέτο Black Style.

Ελλάδα: διάθεση & τιμολόγηση

Οι προπαραγγελίες στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει. Για την ελληνική αγορά, η έναρξη διαθεσιμότητας/τιμοκατάλογος θα ανακοινωθούν από τον επίσημο εισαγωγέα. Βεβαιωμένες για την πρώτη φάση είναι οι 1.5 eTSI 116/150 PS με τις εκδόσεις Trend, Life, Style και R-Line. Το 2026 θα ακολουθήσουν οι 1.5 Hybrid (136/170 PS) και ο 2.0 eTSI 4MOTION (204 PS), μαζί με τις αντίστοιχες τεχνολογικές επιλογές (π.χ. DCC).

Τι κρατάμε;

Πλήρως υβριδική γκάμα από την πρώτη μέρα: 1.5 eTSI 116/150 PS DSG. Έπονται 1.5 Hybrid και 2.0 eTSI 4MOTION .

Νέα ηλεκτρονικά/ADAS : Travel Assist με αλλαγές λωρίδας, Emergency Assist , Exit Warning , Park Assist Pro με remote parking .

Ανεβασμένη ποιότητα & χώροι : 475 L πορτμπαγκάζ , καλύτερα υλικά, μεγαλύτερες οθόνες 10,3–12,9” , ChatGPT και Head-Up Display .

Απόδοση με οικονομία: 5,5–6,0 l/100 km WLTP στους 1.5 eTSI, δυναμικές επιδόσεις και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης.

