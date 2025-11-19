quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέος ΚΟΚ: Η Ford έχει τεχνολογία που σε γλιτώνει από τα πρόστιμα – Bonus: Test γνώσεων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
neos-kok-i-ford-echei-technologia-pou-se-glitonei-apo-ta-prostima-bonus-test-gnoseon-783487

Με τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) να ισχύει πλέον στη χώρα μας, η Ford προσφέρει στους οδηγούς ένα πολύτιμο τεχνολογικό σύμμαχο: το προηγμένο σύστημα Traffic Sign Recognition (TSR)

Το TSR ανιχνεύει μέσω καμερών τα σήματα ορίων ταχύτητας – ακόμη και προσωρινές ή ηλεκτρονικές πινακίδες – και προβάλλει το ισχύον όριο στον πίνακα οργάνων. Σε περίπτωση υπέρβασης, ειδοποιεί άμεσα με οπτικά και ηχητικά σήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιων παραβάσεων και ενισχύοντας την υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι.

Το σύστημα συνεργάζεται με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης της Ford, όπως το Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise Control, ώστε η ταχύτητα να προσαρμόζεται αυτόματα στο εκάστοτε όριο. Παράλληλα, είναι πλήρως συμβατό με το Ford BlueCruise, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία hands-free οδήγησης στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.

 

Με στόχο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου, η Ford ενισχύει την ηρεμία και τη σιγουριά κάθε διαδρομής, καθιστώντας την οδήγηση πιο ομαλή, προβλέψιμη και ασφαλή.

Τεστάρετε τις γνώσεις σας! Πόσο καλά γνωρίζετε τα όρια ταχύτητας που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ;

  1. Κινείστε εντός κατοικημένης περιοχής, σε μονόδρομο ή δρόμο διπλής κατεύθυνσης με μία (1) λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο;

A: 30 km/h

B: 40 km/h

C: 50 km/h

D: 60 km/h

  1. Κινείστε σε μονόδρομο στην πόλη με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας (με ενδιάμεση διαγράμμιση), χωρίς άλλη σήμανση. Ποιο είναι το όριο;

A: 30 km/h

B: 40 km/h

C: 50 km/h

D: 60 km/h

  1. Κινείστε στην πόλη, σε οδό διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (με ενδιάμεση διαγράμμιση), χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο;

A: 30 km/h

B: 40 km/h

C: 50 km/h

D: 60 km/h

  1. Κινείστε στην πόλη, σε οδό διπλής κατεύθυνσης με ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα, χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο;

A: 30 km/h

B: 40 km/h

C: 50 km/h

D: 70 km/h

  1. Κινείστε εκτός κατοικημένης περιοχής, σε επαρχιακό δρόμο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ;

A: 80 km/h

B: 90 km/h

C: 100 km/h

D: 110 km/h

  1. Κινείστε εκτός πόλης, σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το όριο;

A: 30 km/h

B: 40 km/h

C: 50 km/h

D: 60 km/h

  1. Κινείστε σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ;

A: 100 km/h

B: 110 km/h

C: 120 km/h

D: 130 km/h

  1. Κινείστε σε αυτοκινητόδρομο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ;

A: 110 km/h

B: 120 km/h

C: 130 km/h

D: 140 km/h

Σωστές απαντήσεις:

1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ

Το αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε το Picanto σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 15.490 ευρώ

 

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις