Nissan Pixo: Αποκάλυψη για το νέο αυτοκίνητο πόλης – Πότε θα κυκλοφορήσει;

Το νέο Nissan Pixo αποκαλύπτεται ως αμιγώς ηλεκτρικό πόλης με έως 263 km αυτονομίας, 362 λίτρα πορτμπαγκάζ και πλούσια τεχνολογία.

Η Nissan επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων με το νέο Pixo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής με επίκεντρο την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το νέο A-segment EV, θα αποτελέσει το τρίτο νέο ηλεκτρικό λανσάρισμα της μάρκας στην Ευρώπη μετά τα Micra και Leaf, πριν ακολουθήσει το νέο ηλεκτρικό Juke.

Το Pixo έχει σχεδιαστεί από τη Nissan, εξελίσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Renault και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του γαλλικού ομίλου στο Novo Mesto της Σλοβενίας. Με μήκος μόλις 3,80 μέτρα, ηλεκτροκινητήρα 82 PS, μπαταρία LFP και αυτονομία που σύμφωνα με τα νεότερα τεχνικά στοιχεία μπορεί να φτάσει τα 263 km WLTP, το Pixo έρχεται να καλύψει ένα τμήμα της αγοράς στο οποίο οι επιλογές είχαν περιοριστεί αισθητά τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιστροφή της Nissan στα μικρά αυτοκίνητα πόλης

Για τη Nissan, το Pixo δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο. Η εταιρεία εκτιμά ότι η κατηγορία A έχει περιθώρια ανάκαμψης, μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία η προσφορά μειώθηκε, εν μέρει εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους συμμόρφωσης με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Παράλληλα, η Nissan θεωρεί ότι τα μικρά αυτοκίνητα πόλης θα είναι μία από τις κατηγορίες με την ταχύτερη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Προβλέπει ότι το 98% της κατηγορίας A θα είναι ηλεκτρικό έως το οικονομικό έτος 2035, βλέποντας παράλληλα σημαντική ευκαιρία προσέλκυσης αγοραστών που σήμερα οδηγούν θερμικά μοντέλα των κατηγοριών A και B, αλλά και ανθρώπων που αποκτούν για πρώτη φορά EV.

Η φιλοσοφία πίσω από το νέο Pixo συνοψίζεται από τη Nissan στις τρεις λέξεις «Agile, Practical, Connected».

Μόλις 3,80 μέτρα και κύκλος στροφής 9,9 μέτρων

Το Pixo έχει εξελιχθεί πρωτίστως για αστική χρήση. Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά στοιχεία, το μήκος του φτάνει τα 3.796 mm, το μεταξόνιο τα 2.492 mm και το ύψος τα 1.519 mm. Το πλάτος χωρίς τους καθρέπτες είναι 1.737 mm, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 140 mm.

Διαστάσεις Nissan Pixo Μήκος 3.796 mm Πλάτος 1.737 mm Ύψος 1.519 mm Μεταξόνιο 2.492 mm Απόσταση από το έδαφος 140 mm Κύκλος στροφής 9,9 m

Ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα μέσα στην πόλη έχει ο κύκλος στροφής των μόλις 9,9 μέτρων, που αναμένεται να κάνει ιδιαίτερα εύκολους τους ελιγμούς σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης.

362 λίτρα πορτμπαγκάζ σε ένα αυτοκίνητο κάτω από 3,8 μέτρα

Το ενδιαφέρον στοιχείο του Pixo είναι ότι οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα περιορισμένο χώρο αποσκευών. Η Nissan ανακοινώνει 362 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, επίδοση που η ίδια χαρακτηρίζει κορυφαία για την κατηγορία.

Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος αυξάνεται στα 1.222 λίτρα, ενώ κάτω από το δάπεδο υπάρχουν επιπλέον 50 λίτρα χώρου για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία με τα οποία η Nissan θέλει να διαφοροποιήσει το Pixo από την παραδοσιακή εικόνα ενός μικρού αυτοκινήτου που περιορίζεται αυστηρά στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

82 PS και έως 263 km αυτονομίας

Το νέο Nissan Pixo θα χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 82 PS και μπαταρία τεχνολογίας LFP, με την έμφαση να δίνεται περισσότερο στην αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης παρά στις επιδόσεις. Η μπαταρία των 27,5 kWh χαρίζει αυτονομία έως 263 km, διευκρινίζοντας ότι η τελική τιμή της αυτονομίας βρίσκεται ακόμη υπό έγκριση. Η κατανάλωση που ανακοινώθηκε είναι 12,4 kWh/100 km.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Nissan Pixo Κινητήρας Ηλεκτρικός Ισχύς 82 PS Μπαταρία LFP, περίπου 27 kWh Αυτονομία έως 263 km WLTP Κατανάλωση 12,4 kWh/100 km AC φόρτιση 11 kW DC φόρτιση 50 kW DC 15-80% περίπου 28 λεπτά

Φόρτιση σε 28 λεπτά

Για ένα τόσο μικρό ηλεκτρικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες φόρτισης. Το Pixo υποστηρίζει AC φόρτιση 11 kW, με τη Nissan να αναφέρει χρόνο περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά για το 0-100%. Σε DC ταχυφορτιστή η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 50 kW, με το 15-80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 28 λεπτά.

Για το προφίλ χρήσης ενός μικρού EV πόλης, τα 11 kW AC αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπουν την πλήρη αναπλήρωση της σχετικά μικρής μπαταρίας μέσα σε λίγες ώρες μέσω κατάλληλου wallbox.

Σχεδίαση με «Bold Simplicity»

Το Pixo δεν ακολουθεί πιστά τη σχεδιαστική λογική των μεγαλύτερων Nissan. Ο Masato Koyama, Lead Exterior Designer της Nissan Global Design, περιέγραψε τη βασική φιλοσοφία με τον όρο «Bold Simplicity», δηλαδή τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων σχεδιαστικών στοιχείων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Το αυτοκίνητο έχει ψηλή, σχεδόν μονοκόμματη σιλουέτα, πολύ κοντούς προβόλους και έντονα κάθετες επιφάνειες. Μπροστά ξεχωρίζουν τα κατακόρυφα φωτιστικά σώματα με pixel-like γραφικά, ένα μοτίβο που επανέρχεται στα πίσω φώτα, στις ζάντες και σε μικρές λεπτομέρειες του αμαξώματος.

Η Nissan έχει ενσωματώσει επίσης μικρά γραφικά και «κρυφά» στοιχεία σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, δίνοντας στο Pixo πιο παιχνιδιάρικη ταυτότητα χωρίς να φορτώνει τη βασική σχεδίαση.

Το εσωτερικό κρατά φυσικά χειριστήρια

Αντίστοιχα απλή είναι η αρχιτεκτονική της καμπίνας, χωρίς όμως να μεταφέρονται όλες οι λειτουργίες μέσα στην κεντρική οθόνη. Κάτω από το infotainment έχουν διατηρηθεί φυσικοί περιστροφικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ξεχωριστό ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η καμπίνα διαθέτει επίσης αρκετούς ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους, με την κάθετη σχεδίαση του αμαξώματος να αξιοποιείται ώστε να μεγιστοποιηθεί ο διαθέσιμος εσωτερικός χώρος.

Google built-in και Gemini

Ιδιαίτερα σύγχρονο είναι το Pixo και στον τομέα της συνδεσιμότητας. Το σύστημα infotainment θα διαθέτει Google built-in, με υπηρεσίες όπως Google Maps και Google Play ενσωματωμένες απευθείας στο αυτοκίνητο.

Παράλληλα, στην επίσημη παρουσίαση εμφανίζεται και το Google Gemini, φέρνοντας τις δυνατότητες του ψηφιακού βοηθού μέσα στο οικοσύστημα του Pixo.

Έτσι, βασικές λειτουργίες πλοήγησης, εφαρμογών και φωνητικού ελέγχου μπορούν να εκτελούνται απευθείας από το infotainment, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνδεση ενός smartphone.

24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Παρά το μικρό του μέγεθος, το νέο Pixo θα διαθέτει συνολικά 24 συστήματα ADAS.

Ανάμεσα στα βασικότερα βρίσκονται:

Adaptive Cruise Control

Lane Departure Prevention

Hands-free Park Assist

κάμερα οπισθοπορείας

Blind Spot Warning

12 αισθητήρες στάθμευσης

Automatic Emergency Braking εμπρός και πίσω

λειτουργία One-Pedal με paddles για τη διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας

Η έμφαση στη στάθμευση δεν είναι τυχαία. Το Pixo έχει σχεδιαστεί για να περνά μεγάλο μέρος της ζωής του σε πυκνό αστικό περιβάλλον, με τη Nissan να συνδυάζει τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις με εκτεταμένη ηλεκτρονική υποβοήθηση στους ελιγμούς.

Σχεδιασμένο από Nissan, κατασκευασμένο από Renault

Το Pixo αποτελεί ακόμη ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας Renault-Nissan. Η Nissan το χαρακτηρίζει «partnership model», διευκρινίζοντας ότι το μοντέλο έχει σχεδιαστεί από την ίδια, ενώ η εξέλιξη και παραγωγή αξιοποιούν τη συνεργασία με τη Renault.

Η κατασκευή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει στη Nissan να επιστρέψει σε μια κατηγορία στην οποία το κόστος εξέλιξης ενός αποκλειστικού μικρού μοντέλου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, διατηρώντας παράλληλα τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα.

Τα πρώτα Nissan PIXO θα παραδοθούν στους πελάτες εντός του Ιανουαρίου 2027.

Τι κρατάμε;