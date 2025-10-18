quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

OMODA 4 – Το “cyber” crossover που έρχεται στην Ευρώπη

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
omoda-4-to-cyber-crossover-pou-erchetai-stin-evropi-779799

Δεν ήταν απλώς ένα νέο μοντέλο που βγήκε στη σκηνή. Το OMODA 4 παρουσιάστηκε σαν ψηφιακό statement πριν καν οριστεί ως αυτοκίνητο.

Φτάνοντας στο Wuhu της Κίνας, περιμέναμε μια ακόμη συνηθισμένη παρουσίαση αυτοκινήτου. Αντ’ αυτού, μας οδήγησαν σε ένα παλιό ναυπηγείο, εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, με τεράστιες μεταλλικές καμάρες και σκουριασμένα δοκάρια που θυμίζουν ότι κάποτε εδώ γεννιούνταν μηχανές – μόνο που τότε έπλεαν στο νερό. Τώρα, στη μέση αυτού του βιομηχανικού τοπίου, κάτω από φουτουριστικά LED φώτα, στεκόταν το OMODA 4, σαν να είχε ξεφύγει από concept art videogame και να βρέθηκε κατά λάθος στον πραγματικό κόσμο.

Δεν υπήρχαν καθίσματα συνεδριακού κέντρου, δεν υπήρχε κλασικό stage με λογότυπα. Υπήρχε ωμή ατμόσφαιρα, καπνός, neon φωτισμοί και glow sticks. Υπήρχε ακόμη και ένας χώρος με tattoo stencils σε cyber γραφικά για όσους ήθελαν να «συντονιστούν» με το concept πριν δουν το αυτοκίνητο. Όλο αυτό δεν ένιωθε σαν press εκδήλωση – έμοιαζε με μια underground αποκάλυψη ενός project που δεν έχει ακόμη «αποκαλυφθεί στο κοινό».

Σχεδιασμός Cyber Mecha – statement, όχι απλώς εμφάνιση

Το αυτοκίνητο εμφανίστηκε με μια φουτουριστική φωτεινή υπογραφή που μοιάζει περισσότερο με AR στοιχείο παρά με φως ημέρας. Οι ακμές του αμαξώματος είναι αιχμηρές, επιθετικές, σαν να έχουν «χαραχτεί» πάνω στο μέταλλο. Δεν υπάρχει προσπάθεια να αρέσει σε όλους – υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να προκαλέσει εντύπωση. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που αν δεν κοιτάξεις όταν περνούν, κάτι έχει πάει λάθος.

Lifestyle πριν το προϊόν

Αν κάτι έγινε απολύτως σαφές στο Wuhu, είναι ότι η OMODA δεν πουλάει τετρακίνητα, κυβικά και ίππους – αλλά συμμετοχή σε μια νέα, digital-first κουλτούρα αυτοκίνησης. Κι αυτό το υπογράμμισαν με τον πιο ηχηρό τρόπο: δεν έδωσαν ούτε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό. Τίποτα. Ούτε ισχύ, ούτε επιτάχυνση, ούτε μπαταρία, ούτε τιμή. «Πρώτα νιώθεις το concept. Μετά μιλάμε για νούμερα.»

Επιθετική εξατομίκευση – Born UNIQUE και Modification Ecosystem

Το event έδωσε έμφαση και στις ατελείωτες δυνατότητες εξατομίκευσης. Σαν να σου έλεγαν: «Αυτό δεν είναι έτοιμο αυτοκίνητο – είναι η βάση για να το κάνεις δικό σου». Από θεματικές βαφές μέχρι gaming-oriented καμπίνα τύπου e-sports cockpit, η OMODA δεν αντιμετωπίζει την καμπίνα σαν χώρο μετακίνησης, αλλά σαν ψηφιακό σημείο παρουσίας. Κυριολεκτικά: υπήρχαν gaming χειριστήρια πάνω στην κεντρική κονσόλα, με ανθρακονήματα και ambient φωτισμό να αλλάζει ανάλογα με την εμπειρία.

Τι κρατάμε;

  • Ατμόσφαιρα: neon, tattoo stations, graffiti στο αμάξωμα – η αυτοκίνηση συναντά urban ψηφιακή κουλτούρα.
  • Καμία τεχνική πληροφορία – σπάνιο και σκόπιμο. Πρώτα ύφος, μετά specs.
  • Το OMODA 4 είναι προϊόν κουλτούρας πριν γίνει προϊόν αγοράς.

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
