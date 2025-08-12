Opel: Αυτό είναι το κορυφαίο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της σήμερα

Το νέο Opel Grandland Electric AWD Ultimate φέρνει 325 PS, έως 501 χλμ. αυτονομία και ικανότητα ρυμούλκησης 1.350 κιλών. Δες γιατί είναι το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της μάρκας.

Νέο Opel Grandland Electric AWD Ultimate : το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας με τετρακίνηση.

325 PS , 509 Nm ροπής , 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτ. και ρυμούλκηση έως 1.350 κιλά .

Αυτονομία έως 501 χλμ. WLTP, φόρτιση 20-80% σε περίπου 30 λεπτά.

Η Opel παρουσίασε το νέο Grandland Electric AWD Ultimate, το κορυφαίο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της, που συνδυάζει επιβλητικές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και κορυφαία πρακτικότητα. Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση, σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας, είτε πρόκειται για αστική μετακίνηση είτε για διακοπές με… τρέιλερ.

Δύναμη και ρυμούλκηση που ξεχωρίζει

Ο ηλεκτρικός κινητήρας αποδίδει 239 kW (325 PS) και 509 Nm ροπής, επιταχύνοντας το Grandland AWD από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα. Χάρη στην τετρακίνηση, η δύναμη μοιράζεται σε όλους τους τροχούς, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.350 κιλά – ιδανική για σκάφη, jet ski ή τροχόσπιτα.

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD, με το τελευταίο να ενεργοποιεί μόνιμα και τους δύο ηλεκτροκινητήρες για μέγιστη πρόσφυση.

Χώροι και τεχνολογία για την οικογένεια

Το Grandland Electric AWD προσφέρει άνεση για 5 επιβάτες και πορτμπαγκάζ 485 λίτρων, που φτάνει έως τα 1.580 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Διαθέτει Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, έως 16 ιντσών οθόνη αφής και Pixel Box στην κονσόλα για ασύρματη φόρτιση smartphone.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται το ESP με TSM για αποφυγή ταλαντώσεων στο ρυμουλκούμενο και ανάρτηση με Frequency Selective Damping, που προσαρμόζεται στις συνθήκες του δρόμου για άνεση και σταθερότητα.

Αυτονομία και φόρτιση

Στην έκδοση Ultimate, η αυτονομία φτάνει τα 483 χλμ. WLTP, ενώ αργότερα μέσα στο 2025 θα προστεθούν εκδόσεις με έως 501 χλμ.. Η μπαταρία 73 kWh φορτίζει από 20% σε 80% σε περίπου 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Τι κρατάμε;

Το νέο Grandland Electric AWD Ultimate είναι το πιο ισχυρό και τεχνολογικά προηγμένο ηλεκτρικό SUV της Opel.

Συνδυάζει 325 PS , αυτονομία έως 501 χλμ. και ικανότητα ρυμούλκησης 1.350 κιλών .

Προσφέρει premium άνεση και εξοπλισμό, καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες που θέλουν ηλεκτροκίνηση χωρίς περιορισμούς.

