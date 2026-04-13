Παρουσίαση KIA EV2: Μικρό και θαυματουργό

Με μήκος μόλις 4,06 μέτρα, το KIA EV2 συμπυκνώνει την τεχνολογία και την ευελιξία σε πολύ προσιτές τιμές Αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του την άνοιξη, ενώ μπορεί να κινηθεί και πέρα από τα όρια της πόλης, χάρη στην έκδοση με μπαταρία 61 kWh

του Luca Cereda

Η λογική θα υπαγόρευε ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα ξεκινούσε από συμπαγών διαστάσεων και προσιτά σε τιμή μοντέλα όπως το νέο KIA EV2, που αναμένεται τις προσεχείς ημέρες και είναι ιδανικό για τον εξηλεκτρισμό της αστικής μετακίνησης. Κι όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Τα «μικρά» ηλεκτρικά μοντέλα άργησαν χαρακτηριστικά να εμφανιστούν. Η στρατηγική της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν από καιρό γνωστή. Η νέα τεχνολογία σημαίνει αυξημένο κόστος, το οποίο αντισταθμίζεται ευκολότερα μέσω μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους, περιθώρια που παραδοσιακά εξασφαλίζονται από αυτοκίνητα μεγαλύτερων κατηγοριών.

Την επιλογή αυτή ενίσχυσε και η πεποίθηση ότι οι πρώτοι αγοραστές ηλεκτρικών θα ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να δαπανήσουν περισσότερα, στρεφόμενοι κυρίως σε μεσαία και μεγάλα μοντέλα. Η προσέγγιση αυτή έχει τη λογική της. Ωστόσο, αν μια εταιρία δεν έχει μια γκάμα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου καταναλωτή, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μέχρι σήμερα –για να το πούμε ήπια– δεν κατάφερε να «απογειωθεί». Από το 2025, όμως, το τοπίο άρχισε να αλλάζει, τουλάχιστον από πλευράς προσφοράς. Και τώρα που τα προσιτά, συμπαγή EV μοντέλα αποτελούν πλέον πραγματικότητα, η εικόνα αποκτά νέες αποχρώσεις.

Πλεονέκτημα οι 4 θέσεις

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή αυτής της νέας τάσης είναι το KIA EV2, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Τοποθετείται ανάμεσα στα οικονομικά EV και στα ελαφρώς μεγαλύτερα και πιο «στιλάτα» μοντέλα. Μια ενδιάμεση ζώνη λίγο κάτω από τις 30.000 ευρώ, από όπου αναμένεται να ξεκινά περίπου ο τιμοκατάλογος των εκδόσεων του κορεατικού B-SUV. Εκεί θα βρει απέναντί του το Renault 4 E-TECH, καθώς και τα «αδελφά» μοντέλα Skoda Epiq και VW ID. Cross, που αναμένονται μέσα στη χρονιά. Ως μια μικρότερη εκδοχή του EV3, το EV2 κινείται με τον δικό του τρόπο σε αυτόν τον χώρο, συνδυάζοντας ιδιαίτερα περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις (τα 4,06 μέτρα το κατατάσσουν στο κατώτατο άκρο της κατηγορίας) με την ευρυχωρία ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου και πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού.

Ανάλογα με την έκδοση, το EV2 μπορεί να εξοπλιστεί με ζάντες 19 ιντσών (αποκλειστικά στην GT-Line), ηχοσύστημα Harman/Kardon και μια πλούσια σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Πέρα από το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2, περιλαμβάνει και «καλούδια» όπως κάμερες 360 μοιρών και απομακρυσμένη υποβοήθηση παρκαρίσματος, που επιτρέπει τους ελιγμούς εκτός οχήματος μέσω του έξυπνου κλειδιού. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ταμπλό με τρεις οθόνες. Δύο για πίνακα οργάνων και infotainment, αμφότερες 12 ιντσών, και μία ενδιάμεση οθόνη αφής πέντε ιντσών για τη λειτουργία του κλιματισμού. Βέβαια, με λίγες εκατοντάδες ευρώ λιγότερα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει την έκδοση Lite του infotainment, που λειτουργεί στα πρότυπα των smartphones. Τι λείπει; Το σύστημα πλοήγησης και ορισμένες δευτερεύουσες λειτουργίες, λόγω λιγότερο εξελιγμένου hardware. Παράδοξο αλλά αληθινό, είναι η επιλογή αυστηρά 4θέσιας καμπίνας (προαιρετικά) αντί 5θέσιας (στάνταρ), που ίσως αποδειχθεί πλεονέκτημα. Η πρώτη, αντί για ενιαίο πίσω κάθισμα, προσφέρει δύο ανεξάρτητα συρόμενα καθίσματα, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα του χώρου αποσκευών, από τα 362 λίτρα της πενταθέσιας διάταξης στα 321 έως 403 λίτρα.

Αρχιτεκτονική 400V

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, το EV2 απορρίπτει την άποψη ότι ένα συμπαγές ηλεκτρικό πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην πόλη. Γι’ αυτό και λανσάρεται με δύο σαφώς διαφοροποιημένες επιλογές μπαταρίας, 42,2 kWh, με αυτονομία 317 χιλιομέτρων, και 61 kWh, που ανεβάζει την ευελιξία χάρη στα προσφερόμενα 448 χιλιόμετρα. Η βασική έκδοση συνδυάζεται με έναν εμπρός τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα 108 kW (147 ίπποι), τιμή που αναμένεται να διαφοροποιηθεί στην έκδοση Long Range, αν και προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το μέγεθος της αύξησης.

Με αρχιτεκτονική 400V, η φόρτιση σε συνεχές ρεύμα και στις δύο εκδόσεις, διαρκεί περίπου 30 λεπτά – από το 10% στο 80%. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα, πέρα από τον στάνταρ φορτιστή 11 kW, διατίθεται προαιρετικά και φορτιστής 22 kW. Το πακέτο συμπληρώνουν το ενσωματωμένο στο σύστημα πλοήγησης πρόγραμμα EV Route Planner, η τεχνολογία Plug&Charge και η αμφίδρομη φόρτιση. Στο μέλλον, η γκάμα θα διευρυνθεί περαιτέρω. Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή να αναμένουμε και μια πιο σπορ εκδοχή. Άλλωστε, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η KIA επέκτεινε την γκάμα GT –ήδη γνωστή από τα EV6 και EV9– και στα μικρότερα μοντέλα, όπως τα EV3, EV4 και EV5. Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της KIA θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ζίλινα στη Σλοβακία. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τις εκδόσεις Standard Range των 42,2 kWh, ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν οι Long Range και GT-Line.

Από το infotainment έως τις ζάντες, ο εξοπλισμός παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία, χωρίς να λείπουν και οι πρωτότυπες πινελιές.