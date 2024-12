Παρουσίαση Lynk & Co 02: Από το streaming στην έκθεση

Με την άφιξη του 02 στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co, το οποίο θα προσφέρεται επίσης και με συνδρομή, η εταιρία στρέφεται προς ένα πιο συμβατικό επιχειρηματικό μοντέλο, μεταβαίνοντας από την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα σε μια με μεγαλύτερη ποικιλία.

Tου Luca Cereda

Το όνομα της Lynk & Co έγινε πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ πριν από μόλις τέσσερα χρόνια. H εταιρία, που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Geely, έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Να διανείμει δηλαδή την κινητικότητα, ακολουθώντας πιστά μια συνδρομητική υπηρεσία streaming, ανοίγοντας τον δρόμο για το car-sharing – την κοινή χρήση αυτοκινήτων από ιδιώτες. Κάτι σαν αυτό που η Airbnb κάνει με τα σπίτια και να προσελκύσει τους πελάτες σε κομψούς χώρους (που ονομάζονται Clubs) συνοδεία καφέ ή αλκοολούχων προϊόντων. Σημεία που μοιάζουν περισσότερο με μοδάτα στέκια παρά με τις κλασικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Lynk & Co μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να ενοικιαστούν με πάγιο τέλος που περιλαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση και οδική βοήθεια. Και το συμβόλαιο μπορεί να διακοπεί με μέγιστη ευελιξία. Το κόστος ξεκίνησε στα 500 ευρώ/μήνα και τώρα έχει αυξηθεί στα 649 ευρώ. Σίγουρα πρόκειται για μια επανάσταση στον χώρο του retail, η οποία στοχεύει να μεταφέρει ένα αντικείμενο, όπως το αυτοκίνητο, σε μία σχεδόν ψηφιακή διάσταση. Όμως οι επιλογές είναι ελάχιστες. Για παράδειγμα το 01, το πρώτο μοντέλο της εταιρίας που κατασκευάζεται στην Κίνα και βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Volvo XC40.

Επέκταση της γκάμας

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η οικογένεια της Lynk & Co μεγαλώνει, την ώρα που η εταιρία έχει νέα ηγεσία και κάποια πράγματα αλλάζουν σημαντικά. Το δεύτερο μοντέλο, το 02 (στην Κίνα ονομάζεται Z20), που και αυτό είναι ηλεκτρικό, ήδη έχει ανοίξει το βιβλίο των παραγγελιών. Σχεδιασμένο στο αντίστοιχο κέντρο της εταιρίας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 02 προδίδει ήδη με την πρώτη ματιά τον διαφορετικό χαρακτήρα του σε σχέση με το 01. Διαθέτει ένα σαφώς πιο αεροδυναμικό αμάξωμα, που ωφελεί την αεροδυναμική και, κατά συνέπεια, την αυτονομία. Το ίδιο και το εσωτερικό, σχεδιασμένο με μινιμαλιστικό τρόπο, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύνολο των made in China ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα είναι προσεγμένο σε αρκετές λεπτομέρειες. Το crossover-coupé μοντέλο της Lynk & Co έχει συνολικό μήκος 4,46 μέτρα και βασίζεται στην πλατφόρμα SEA του Ομίλου Geely (ίδια με τα Volvo EX30, Zeekr X και Smart #3). Εξοπλίζεται με τις μπαταρίες τεχνολογίας NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο) χωρητικότητας 66 kWh, που δίνουν ζωή σε έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων, ο οποίος κινεί αποκλειστικά τους πίσω τροχούς. Το δε «0-100 χλμ./ώρα» επιτυγχάνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα. Οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού είναι δύο, Core και More. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο εκδόσεων φαίνονται και στις επιδόσεις. Το 02 More υπόσχεται μια ελαφρώς μεγαλύτερη αυτονομία (445 χλμ. έναντι 435 χλμ. της Core) και διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW. Αμφότερες μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρίες με μέγιστη ισχύ φόρτισης 150 kW DC και, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, για το 10%-80% της μπαταρίας θα χρειάζονται μόλις 30 λεπτά.

Ελευθερία επιλογής

Η διάθεση των δύο εκδόσεων είναι μια ακόμη ένδειξη ότι με το 02 ανοίγει μια νέα εποχή για τη Lynk & Co. Όχι τόσο από τεχνολογικής άποψης, μιας και το επόμενο επερχόμενο μοντέλο θα υιοθετεί ένα plug-in υβριδικό σύνολο. Κυρίως λόγω της προσέγγισής της στην αγορά, με μια πιο ποικίλη προσφορά. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο μοντέλο δεν θα ακολουθεί το 01, καθώς θα είναι πιο ελεύθερα διαμορφώσιμο. Τα χρώματα του αμαξώματος, για παράδειγμα, θα είναι τέσσερα (κόκκινο, γκρι, λευκό και μπλε), ενώ για το εσωτερικό θα υπάρχουν ταπετσαρίες σε διαφορετικά υλικά και χρώματα, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Ο ίδιος κανόνας θα ισχύει για τα σχέδια των ζαντών και τα μεγέθη τους, τα οποία μπορούν να είναι 18 ή 19 ίντσες. Για τη Lynk & Co το 02 αποτελεί μια σημαντική καινοτομία. Μιλώντας για εξατομίκευση, προκαλεί έκπληξη η ανακάλυψη ότι ακόμη και ο ήχος της κόρνας μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με το γούστο του ιδιοκτήτη. Όπως και το 01 στο παρελθόν, έτσι και το νέο crossover-coupé 02 δεν θα χάσει την κοινωνική και συνδεδεμένη πλευρά της ζωής. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η τοποθέτηση της Journey Camera για τη λήψη φωτογραφιών (συμπεριλαμβανομένων και selfies) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χρησιμοποιώντας μια κάμερα τοποθετημένη στον καθρέπτη. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα υπάρχουν τεχνολογίες όπως το 5G, οι over-the-air ενημερώσεις για το λογισμικό, η ασύρματη σύνδεση για το Apple CarPlay και το Android Auto. Επίσης μια διπλή επιφάνεια για φόρτιση των smartphones. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει ένα αυτοκίνητο συνδεδεμένο με το δίκτυο –ακόμη και με τα social media–, αυτό είναι το Lynk & Co 01. Εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να διαμοιράζεται ανάμεσα σε πολλούς χρήστες, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία peer-to-peer, χάρη σε μια ειδική εφαρμογή και ένα ψηφιακό κλειδί. Υπό αυτήν την έννοια, τα αυτοκίνητα της κινεζικής εταιρίας διατηρούν τις αρχικές φιλοδοξίες τους ως «game changers». Και θα συνεχίσουν να συχνάζουν σε πριβέ λέσχες, όπου θα εξακολουθεί ο ιδιοκτήτης τους να μπορεί να απολαύσει τον αγαπημένο του espresso, να συνομιλήσει με άλλα μέλη ή να εργαστεί απομακρυσμένα. Ωστόσο, θα τύχει επίσης να δείτε τόσο το ανασχεδιασμένο 01 όσο και το 02 πίσω από τη βιτρίνα της αντιπροσωπείας. Μία τετραετία λοιπόν μετά και ένα νέο μοντέλο στην γκάμα, η υπόθεση «Lynk & Co» πλέον δεν ξενίζει.

Nicolas Lopez Appelgren: CEO Lynk & Co – «Το 2025 το τρίτο μοντέλο μας»

Το αυτοκίνητο με συνδρομητική υπηρεσία δεν είναι πλέον αρκετό. Η Lynk & Co θέλει να αναπτυχθεί και γι’ αυτό ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά. Τα μοντέλα της είτε θα συνεχίσουν να πωλούνται είτε θα προσφέρονται σε συνδρομητική βάση, μια λύση που εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο λίθο στα στρατηγικά πλάνα αρκετών Ευρωπαίων κατασκευαστών. Ωστόσο, η κινεζική εταιρία πρόκειται να περάσει υπό τον άμεσο έλεγχο της Zeekr, η οποία επίσης ανήκει στον Όμιλο Geely. Για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της υπεύθυνος είναι ο Nicolas López Appelgren, ο οποίος αναμένεται να τη στρέψει προς ένα πιο παραδοσιακό επιχειρηματικό σχήμα και στην υποστήριξη ενός δικτύου συνεργαζόμενων αντιπροσωπειών και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ακόμα, στην επέκταση των υπηρεσιών και στον προοδευτικό εμπλουτισμό της γκάμας. Εκτός από τα 01 και 02, φέτος θα προστεθεί ένα τρίτο μοντέλο. «Θα είναι μεγαλύτερο», προβλέπει ο CEO «και επομένως θα επικεντρωθούμε στη φιλοσοφία της plug-in υβριδικής τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη πιστεύουμε ότι ταιριάζει περισσότερο στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες μας θα αισθανθούν πιο άνετα έχοντας στο μυαλό τους ότι οδηγούν ένα μοντέλο και με βενζινοκινητήρα». Παρά τη μερική διόρθωση της πορείας της, η οποία θα πρέπει να την ευνοήσει και στις εταιρικές πωλήσεις, η Lynk & Co δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το στοιχείο που την έχει κάνει μοναδική στην αυτοκινητική σκηνή. «Ο διαμοιρασμός peer-to-peer, κατά τον οποίο οι ιδιοκτήτες ή οι συνδρομητές μπορούν να νοικιάζουν αυτοκίνητα σε τρίτους μέσω της εφαρμογής για να ανακτήσουν μέρος των εξόδων, θα συνεχίσει να είναι μία από τις υπηρεσίες μας. Στην Ευρώπη, από το 2022 περίπου 9.000 άτομα το έχουν χρησιμοποιήσει», μας εκμυστηρεύεται ο 55χρονος López Appelgren.

Καινοτόμος στην έξυπνη κινητικότητα

Από το ντεμπούτο της το 2021 μέχρι σήμερα, η Lynk & Co έχει επικεντρωθεί στη συνδρομητική φόρμουλα. Και οι αριθμοί το μαρτυρούν αυτό, με περισσότερες από 50.000 συνδρομές σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, κυκλοφορούν πάνω από 70.000 Lynk & Co στη «γηραιά ήπειρο». Σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Σουηδία, στην Ιταλία και την Ελλάδα, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να επεκτείνει τη δράση της και σε άλλες χώρες.

Ανανέωση για το 01

Παράλληλα με το λανσάρισμα του δεύτερου ευρωπαϊκού της μοντέλου, η Lynk & Co παρουσίασε την ανανεωμένη γενιά του 01, του αυτοκινήτου με το οποίο έγινε γνωστή στη «γηραιά ήπειρο». Το μεσαίου μεγέθους plug-in υβριδικό SUV έχει ανανεώσει τη σχεδίασή του και στο εσωτερικό του υπάρχει μια μεγαλύτερου μεγέθους οθόνη (15,4 ιντσών) που φιλοξενεί το infotainment. Η ιπποδύναμη έχει επίσης αυξηθεί στους 276 ίππους (από 261), με 535 Nm ροπή, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει πλέον τα 75 χιλιόμετρα. Κατά συνέπεια, οι εκπομπές ρύπων έχουν μειωθεί στα 20 γρ./χλμ. Οι τιμές, στην ελληνική αγορά, ξεκινούν από τις 34.990 ευρώ.

Εκστρατεία «Όχι Βενζίνη, αν δεν φοράς Κράνος» από Υπουργείο Υγείας και Βενζινοπώλες

10 χριστουγεννιάτικα δώρα για λάτρεις του αυτοκινήτου

Renault 5 Turbo 3E: Το «τέρας» επιστρέφει ως… ηλεκτρικό