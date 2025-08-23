Παρουσίαση Nissan Juke Mk3: Θα έχει και έκδοση Nismo;

Με «πολυγωνική» σχεδίαση και αποκλειστικά ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, θα κάνει το ντεμπούτο της η τρίτη γενιά του Nissan Juke

To νέο Juke, αναμένεται να παρουσιαστεί κάπου μεταξύ 2026 και 2027, ωστόσο η μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή δεν θα είναι άμεση, καθώς το υπάρχον μοντέλο με τον θερμικό κινητήρα θα παραμείνει στην αγορά για κάποιο χρονικό διάστημα.

Tου Luca Cereda • Εικονογράφηση: Marcelo Poblete

Αν η Nissan ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, πιθανότατα η σύνθεσή της να ήταν η παρακάτω. Κάτω από τα δοκάρια θα ήταν το Micra, το X-Trail ως στυλοβάτης στην άμυνα και το Ariya στον άξονα του κέντρου. Πιο μπροστά, το best seller μοντέλο της –Qashqai– στην κορυφή της επίθεσης, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «9». Όσο για το «10», που χαρακτηρίζει τον παίκτη που δημιουργεί τις «φάσεις», θα πήγαινε δικαιωματικά στο Juke, ένα μοντέλο που δεν έπαψε ποτέ να ξεχωρίζει για τον εκκεντρικό του χαρακτήρα. Ακόμα κι αν τη Nissan τη φανταστούμε ως ροκ συγκρότημα, η διάταξη δεν αλλάζει πολύ, με το Qashqai στο προσκήνιο, ως frontman, και το Juke να κινείται γύρω του, ελεύθερο να αυτοσχεδιάζει. Με ήχους από punk μουσική ή, για την ακρίβεια, electro-punk.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Η τρίτη γενιά του Nissan Juke, που αναμένεται μεταξύ τέλους του 2026 και στις αρχές του 2027, θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρική. Πρόκειται για μια τολμηρή επιλογή, αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή πορεία της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, ειδικά για ένα μοντέλο που η Nissan έχει καταφέρει να πουλά σταθερά καλά. Ξεκίνησε αρχικά με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου και συνέχισε αργότερα με υβριδικά σύνολα. Το ίδιο συνέβη και το 2024, όταν στην ευρωπαϊκή αγορά πούλησε περισσότερα από 100.000 μονάδες (104.000), αριθμός-ρεκόρ για το B-SUV της εταιρίας από τη Γιοκοχάμα. Ωστόσο, τώρα ήρθε η ώρα για το μέλλον και, όπως συνέβη ήδη με το Micra, στο νέας γενιάς Juke το ρεζερβουάρ καυσίμου θα δώσει τη θέση του στην μπαταρία.

Η μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα εντυπωσιάζει, όπως και ο σχεδιασμός. Οι πρώτες ενδείξεις έρχονται από το πρωτότυπο Hyper Punk. Παρουσιάστηκε σχεδόν δύο χρόνια πριν, με έντονες πολυγωνικές φόρμες, σε πλήρη αντίθεση με τo πρωτότυπο crossover Qazana του 2009, που προανήγγειλε την πρώτη γενιά του Juke. Παρ’ όλα αυτά, οι επιρροές δεν απομακρύνονται ιδιαίτερα από το στιλ της τρέχουσας γενιάς, με τις έντονες γωνίες και τις πτυχώσεις στις μεταλλικές επιφάνειες. Η σχεδιαστική πρωτοτυπία, λοιπόν, θα παραμείνει το ενωτικό στοιχείο ανάμεσα στις γενιές του ιαπωνικού B-SUV. Και για άλλη μια φορά, κοιτώντας το νέο Juke, δύσκολα θα μείνουμε αδιάφοροι, καθώς είτε θα το λατρέψουμε είτε θα το μισήσουμε. Σίγουρα πάντως θα διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις από το τρέχον μοντέλο.

Αυτό υποδηλώνει ήδη η πρώτη teaser εικόνα που δημοσίευσε η Nissan, με το Juke να ποζάρει στη σκιά, δίπλα στα νέα Micra και Leaf. Από αυτήν τη σκοτεινή εικόνα ξεκινήσαμε για να δημιουργήσουμε το πώς βλέπουμε οπτικά την τρίτη γενιά. Η προοπτική τριών τετάρτων δείχνει ένα αμάξωμα σαφέστατα μεγαλύτερο σε μήκος, με ελαφρώς μειωμένο ύψος, που προσδίδει δυναμισμό στο προφίλ. Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση για την αύξηση των διαστάσεων είναι η γραμμή παραγωγής. Το νέο Juke θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ακριβώς και σήμερα, όμως πλέον σε μια πλήρως ανανεωμένη μονάδα, χάρη στα δισεκατομμύρια που έχουν επενδυθεί για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης.

Στο πλευρό του Juke θα βρίσκονται το νέο Leaf και, αργότερα, η επόμενη γενιά του Qashqai, που θα είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρικό. Τα τρία μοντέλα θα μοιράζονται όχι μόνο την ίδια γραμμή παραγωγής, αλλά και την πλατφόρμα CMF-EV (την ίδια που χρησιμοποιούν τα Nissan Ariya και Renault Mégane/Scénic E-Tech). Το μικρότερο Micra βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, όπως και το Renault 5. Αντίθετα, το νέο Juke θα υιοθετήσει μια τεχνική βάση μεγαλύτερων SUV μοντέλων, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων. Το τρέχον μοντέλο με μήκος 4,21 μέτρα βρίσκεται στη μέση της κατηγορίας B-SUV. Όμως η αγορά φαίνεται να πολώνεται. Από τη μια πλευρά βρίσκονται τα πιο «αστικά» μοντέλα, γύρω στα 4,10 μέτρα. Από την άλλη οι πιο ευρύχωρες επιλογές, που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 4,30 μ., καθιστώντας τα κατάλληλα και ως κύρια οικογενειακά αυτοκίνητα. Με πιο δομημένη και ευρύχωρη καμπίνα, το ηλεκτρικό Juke θα προσφέρει επιπλέον χώρο για τους πίσω επιβάτες και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Το χαρακτηριστικό κοφτό πίσω μέρος του μοντέλου ενδέχεται πλέον να επηρεάζει λιγότερο την πρακτικότητα. Κατά τα άλλα, η γραμμή της οροφής θα παραμείνει δυναμική, με τις πλαϊνές γυάλινες επιφάνειες να είναι τοποθετημένες χαμηλά. Τα τονισμένα φτερά θα συνθέτουν ένα αμάξωμα με έντονα σπορτίφ χαρακτήρα, που θα είναι περισσότερο κατάλληλο για ζευγάρια, παρά για οικογένειες.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ JUKE ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ NISMO;

Σ’ αυτό το στάδιο –δηλαδή περίπου έναν χρόνο πριν την επίσημη παρουσίαση– μπορούμε να σκιαγραφήσουμε με κάποια σχετική ακρίβεια την εξωτερική σχεδίαση της νέας γενιάς του Nissan Juke. Τα πράγματα όμως είναι αρκετά πιο ασαφή σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του. Ακόμα κι αν έχουμε ως «οδηγό» το Hyper Punk, δεν βοηθά ιδιαίτερα, καθώς το συγκεκριμένο πρωτότυπο σχεδιάστηκε καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού, ως ένα κινητό δημιουργικό στούντιο για νεαρούς content creators, TikTokers και YouTubers.

Πιθανότερο είναι το εσωτερικό του νέου Leaf να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το 3ης γενιάς Juke – τουλάχιστον από άποψη σχεδίασης και εργονομίας. Περνώντας στο τεχνικό σκέλος, η χρήση της πλατφόρμας CMF-EV προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μεγαλύτερων μπαταριών απ’ ό,τι συνήθως επιτρέπει η κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV. Ωστόσο, για να παραμείνει το Juke σε προσιτό τιμολογιακό επίπεδο, η Nissan αναμένεται να προσφέρει και μικρότερες εκδόσεις, με μπαταρίες κοντά στις 40-50 kWh. Βέβαιη θεωρείται η ύπαρξη εκδόσεων με κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ απομένει να φανεί αν η ιαπωνική εταιρία θα προχωρήσει και σε τετρακίνητες εκδοχές, με την υιοθέτηση δύο ηλεκτροκινητήρων.

Ίσως ακόμη και σε μια πιο σπορ παραλλαγή, με την υπογραφή της Nismo, που θα προσδώσει στον ηλεκτρικό στόλο της Nissan έναν δυναμικότερο χαρακτήρα. Πάντως, δεν χρειάζεται να πει κανείς πρόωρο «αντίο» στη θερμική έκδοση του Juke. Οι εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης –και ιδιαίτερα οι υβριδικές– αναμένεται να συνεχίσουν να παράγονται για αρκετό διάστημα, ακόμα και μετά την άφιξη της νέας αμιγώς ηλεκτρικής γενιάς. Η μετάβαση, όπως φαίνεται, θα ακολουθήσει δύο παράλληλες διαδρομές.

