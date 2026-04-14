Παρουσιάστηκε η ηλεκτρική έκδοση του Nissan Juke – Πότε θα το κυκλοφορήσει;

Η τρίτη γενιά του Juke περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με ριζικά νέο design, πατώντας στην πλατφόρμα του Leaf και αυτονομία έως 600 km.

Η Nissan αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα B-SUV της Ευρώπης. Το νέο Juke μπαίνει στην τρίτη του γενιά και, για πρώτη φορά, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρικό, σηματοδοτώντας τη στροφή της μάρκας προς ένα πλήρως εξηλεκτρισμένο μέλλον. Η πρεμιέρα του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο Nissan Vision Event στην Ιαπωνία, με την εμπορική του πορεία να τοποθετείται την άνοιξη του 2027.

Σχεδίαση που διχάζει – ακόμη περισσότερο

Αν το Juke ήταν πάντα ένα μοντέλο που είτε το αγαπάς είτε το απορρίπτεις, η νέα γενιά ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση. Το design εγκαταλείπει τις καμπύλες του παρελθόντος και υιοθετεί μια έντονα «γωνιώδη» λογική, με κοφτές επιφάνειες, έντονες ακμές και γεωμετρικά στοιχεία.

Η αισθητική του αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από το πρωτότυπο Hyper Punk, με αποτέλεσμα ένα αμάξωμα που θυμίζει περισσότερο concept car παρά μοντέλο παραγωγής. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα εξαγωνικά LED φώτα και η φωτεινή υπογραφή που εκτείνεται στο καπό, ενώ πίσω τα φωτιστικά σώματα έχουν τρισδιάστατη, σχεδόν «ψηφιακή» σχεδίαση.

Ηλεκτρική πλατφόρμα και γνώριμη τεχνολογία

Το νέο Juke βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV, την ίδια που χρησιμοποιεί και η νέα γενιά του Leaf. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια μετατροπή υπάρχοντος μοντέλου, αλλά για ένα εξ αρχής σχεδιασμένο ηλεκτρικό crossover.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα υιοθετήσει τα ίδια μηχανικά σύνολα:

• Έκδοση 177 ίππων με μπαταρία 52 kWh

• Έκδοση 218 ίππων με μπαταρία 75 kWh

• Αυτονομία που φτάνει περίπου έως 600 km (WLTP)

Η στρατηγική αυτή μειώνει το κόστος εξέλιξης και επιτρέπει στη Nissan να τοποθετήσει το μοντέλο πιο ανταγωνιστικά στην αγορά.

Πιο μεγάλο και πιο πρακτικό

Σε σχέση με το σημερινό Juke, η νέα γενιά αναμένεται ελαφρώς μεγαλύτερη (περίπου +10 cm σε μήκος), κάτι που μεταφράζεται κυρίως σε καλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες και πιθανώς μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ.

Στο εσωτερικό, αν και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημες εικόνες, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε διάταξη αντίστοιχη με του Leaf, με δύο μεγάλες οθόνες για πίνακα οργάνων και infotainment.

Διπλή παρουσία στην αγορά

Η Nissan δεν εγκαταλείπει άμεσα το σημερινό Juke. Το υπάρχον μοντέλο με κινητήρες βενζίνης και full hybrid θα παραμείνει στην αγορά για ένα διάστημα, λειτουργώντας ως πιο προσιτή εναλλακτική σε αγορές όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη ωριμάσει.

Η παραγωγή θα γίνεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μετατρέπεται σε βασικό κόμβο για τα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Το νέο Juke αποτελεί ένα άκρως σημαντικό μοντέλο στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της Nissan, καθώς ανήκει σε μια κατηγορία με υψηλό όγκο πωλήσεων και νεανικό κοινό.

Τι κρατάμε;