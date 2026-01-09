Παρουσιάστηκε το νέο Peugeot 408 – Τι κινητήρες έχει;

Η Peugeot δεν είναι από τις μάρκες που ανανεώνουν τα μοντέλα τους απλώς για να ακολουθήσουν τη μόδα. Συνήθως επιλέγει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο να ωριμάσει το προϊόν και να το κρατήσει ανταγωνιστικό σε βάθος χρόνου.

Αυτό ακριβώς έκανε και με το νέο Peugeot 408, ένα μοντέλο που από την πρώτη στιγμή κινήθηκε εκτός πεπατημένης στην κατηγορία C και τώρα επιστρέφει πιο ξεκάθαρο σε φιλοσοφία και πιο πλήρες σε τεχνολογία. Χωρίς να αλλάζει βασική αρχιτεκτονική, το 408 παραμένει ένα fastback με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, μια πρόταση ανάμεσα σε κλασικό hatchback και SUV. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το πλεονέκτημά του: απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, που να ξεχωρίζει στο δρόμο.

Οπτικά, το νέο 408 δεν φωνάζει «facelift», αλλά δείχνει πιο ώριμο και πιο δεμένο. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί με νέα μάσκα και προφυλακτήρα, με περισσότερη έμφαση στις μαύρες επιφάνειες και στη καθαρή εμφάνιση. Οι προβολείς έχουν κατέβει χαμηλότερα, ενώ η φωτιστική υπογραφή με τα τρία χαρακτηριστικά LED παραμένει, πλέον με πιο λεπτή και τεχνολογική προσέγγιση.

Στο πίσω μέρος συναντάμε για πρώτη φορά σε μοντέλο της Peugeot φωτιζόμενο λογότυπο, ενσωματωμένο σε μια οριζόντια φωτεινή λωρίδα. Δεν είναι απλώς ένα σχεδιαστικό τρικ, αλλά ένα στοιχείο που ενισχύει την ταυτότητα του αυτοκινήτου, ειδικά τη νύχτα. Οι ζάντες 19 ιντσών παραμένουν βασικό στοιχείο της εικόνας του, με ιδιαίτερο σχεδιασμό που ταιριάζει στη δυναμική σιλουέτα.

Η καμπίνα δεν αλλάζει φιλοσοφία, κάτι που για τους φίλους της Peugeot είναι θετικό. Το i-Cockpit παραμένει στο επίκεντρο, με το μικρό τιμόνι και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών να κυριαρχούν. Τα γραφικά έχουν βελτιωθεί, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις υπάρχει τρισδιάστατη απεικόνιση για καλύτερη αναγνωσιμότητα. Η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών φιλοξενεί το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς, με ασύρματη συνδεσιμότητα και τα γνωστά i-Toggles, τα οποία λειτουργούν ως προσαρμόσιμες συντομεύσεις. Στην πράξη, η χρήση είναι πιο εύκολη από παλαιότερες εφαρμογές της μάρκας, με λιγότερα μενού και πιο άμεση απόκριση.

Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στην ποιότητα υλικών. Νέα υφάσματα, Alcantara και προαιρετικό δέρμα Nappa ανεβάζουν το επίπεδο, χωρίς να αλλοιώνουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα της καμπίνας. Οι χώροι παραμένουν από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου, με πολύ καλή άνεση για τους πίσω επιβάτες και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 536 λίτρα.

Η μεγαλύτερη ουσιαστική αλλαγή αφορά τη γκάμα κινητήρων. Το νέο 408 προσφέρεται αποκλειστικά με εξηλεκτρισμένα σύνολα, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ οδηγών. Η βάση είναι το Hybrid 145, ένα ήπια υβριδικό σύνολο που δίνει έμφαση στην ομαλότητα και στη χαμηλή κατανάλωση. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν καθημερινή άνεση χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Πιο ψηλά στη γκάμα βρίσκεται το Plug-in Hybrid 240 e-DSC7, με σαφώς πιο έντονο χαρακτήρα, ηλεκτρική αυτονομία που καλύπτει τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις και επιδόσεις που δεν αφήνουν το αυτοκίνητο εκτός παιχνιδιού στον αυτοκινητόδρομο. Στην κορυφή της γκάμας συναντάμε το αμιγώς ηλεκτρικό E-408. Δεν κυνηγά εντυπωσιακά νούμερα, αλλά ισορροπία. Με 213 ίππους και αυτονομία 456 χιλιομέτρων, που επαρκεί για πραγματικές ανάγκες, απευθύνεται σε όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς σε πρακτικότητα.

Το 408 εξοπλίζεται με πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με έμφαση στην ασφάλεια και όχι στον εντυπωσιασμό. Στην ηλεκτρική έκδοση, οι λειτουργίες διαχείρισης φόρτισης και πλοήγησης κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, ειδικά σε ταξίδι, ενώ η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές προσθέτει έναν πρακτικό χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;