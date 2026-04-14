Porsche 911 GT3 S/C: Η RS με ανοιχτή οροφή και χειροκίνητο κιβώτιο – Τιμή στην Ελλάδα

Η Porsche αποκάλυψε τη νέα 911 GT3 S/C με 510 PS, χειροκίνητο κιβώτιο και ανοιχτή οροφή. Δες πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η απόλυτη 911.

Η Porsche άνοιξε ένα νέο, πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο στην οικογένεια 911 GT, παρουσιάζοντας τη νέα 911 GT3 S/C, μια ανοιχτή εκδοχή με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην οδηγική απόλαυση. Το νέο μοντέλο συνδυάζει στοιχεία από την 911 S/T με τον γνωστό ατμοσφαιρικό boxer της 911 GT3, αλλά το βασικό του selling point είναι το προφανές για όποιον δει τις φωτογραφίες. Για πρώτη φορά μια 911 GT3 αποκτά πλήρως αυτόματη υφασμάτινη οροφή, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στη λογική του «driver’s car».

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Porsche δεν το αντιμετωπίζει ως ένα lifestyle παράγωγο της GT3, αλλά ως μια καθαρόαιμη οδηγική πρόταση. Για αυτό και η νέα 911 GT3 S/C προσφέρεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, είναι διθέσια και πατά πάνω σε εκτεταμένη λογική ελαφριάς κατασκευής. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα μοντέλο που θέλει να ενώσει το ανοιχτό αμάξωμα με τη σκληροπυρηνική λογική της GT σειράς.

Η πρώτη ανοιχτή GT3 της Porsche

Η νέα GT3 S/C είναι η πρώτη 911 GT3 με πλήρως αυτόματη ανοιγόμενη οροφή, κάτι που από μόνο του την κάνει ξεχωριστή μέσα στη σύγχρονη γκάμα 911. Η Porsche τη συγκρίνει έμμεσα με την 911 Speedster του 2019, αλλά διευκρινίζει πως σε αντίθεση με εκείνο το μοντέλο, η νέα S/C δεν είναι περιορισμένης παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε για μια συλλεκτική, εφάπαξ έκδοση, αλλά για κανονικό νέο μέλος της γκάμας GT.

Η αισθητική της παντρεύει εξαρτήματα από την 911 S/T, όπως τα χαρακτηριστικά φτερά και οι πόρτες, με το ανοιχτό αμάξωμα και τη μαύρη κορνίζα του παρμπρίζ. Το αποτέλεσμα είναι μια 911 που δείχνει αμέσως διαφορετική, χωρίς να χάνει τη σύνδεσή της με τα υπόλοιπα GT μοντέλα της μάρκας.

4.0 boxer, 9.000 rpm και μόνο χειροκίνητο

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο γνωστός ατμοσφαιρικός 4λιτρος εξακύλινδρος boxer, ο οποίος αποδίδει 510 PS και 450 Nm και συνεχίζει να ανεβάζει μέχρι τις 9.000 rpm. Η Porsche αναφέρει ότι ο κινητήρας έχει αναθεωρημένες κυλινδροκεφαλές σε σχέση με την προηγούμενη GT3, ενώ οι πιο επιθετικοί εκκεντροφόροι από την 911 GT3 RS ενισχύουν την απόκριση ψηλά.

Η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων με κοντή τελική σχέση, στην ίδια λογική με τις 911 S/T και 911 GT3. Οι επιδόσεις παραμένουν εντυπωσιακές με το 0-100 km/h να έρχεται σε 3,9 sec και τελική 313 km/h.

Αυτό είναι και το σημείο που την ξεχωρίζει από οτιδήποτε «καμπριολέ» στην κλασική έννοια. Η GT3 S/C δεν προσπαθεί να είναι πιο άνετη ή πιο χαλαρή. Προσπαθεί να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην αίσθηση μιας GT3, αλλά χωρίς σταθερή οροφή.

Ελαφριά κατασκευή με λογική S/T

Η Porsche έδωσε πολύ βάρος στη μείωση μάζας, ώστε το ανοιχτό αμάξωμα να μην αλλοιώσει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Καπό, φτερά και πόρτες είναι από CFRP, ενώ από την 911 S/T προέρχονται επίσης οι αντιστρεπτικές από ανθρακόνημα και το shear plate. Στάνταρ είναι και τα κεραμικά φρένα, που η μάρκα λέει ότι είναι πάνω από 20 kg ελαφρύτερα από τα σιδερένια. Οι σφυρήλατοι τροχοί από μαγνήσιο με το μονό μπουλόνι στη μέση, διαστάσεων 20 ιντσών εμπρός και 21 πίσω, εξοικονομούν περίπου 9 kg περιστρεφόμενης μάζας.

Ακόμη και η αυτόματη οροφή έχει στοιχεία από μαγνήσιο, ενώ χρησιμοποιείται και μπαταρία λιθίου 40 Ah για περαιτέρω μείωση βάρους. Το τελικό νούμερο που δίνει η Porsche είναι 1.497 kg, μόλις περίπου 30 kg πάνω από την Speedster της γενιάς 991.

Οροφή που ανοίγει σε 12 δευτερόλεπτα

Σε αντίθεση με τη Speedster, που χρησιμοποιούσε χειροκίνητη soft top διάταξη, η νέα GT3 S/C υιοθετεί πλήρως αυτόματη οροφή, η οποία ανοίγει ή κλείνει σε περίπου 12 δευτερόλεπτα, είτε σταματημένη είτε εν κινήσει έως 50 km/h. Επιπλέον, διαθέτει ηλεκτρικά αναδυόμενο ανεμοθραύστη, που λειτουργεί σε περίπου 2 δευτερόλεπτα και μπορεί να ανοιγοκλείσει έως 120 km/h.

Η Porsche λέει ότι, χάρη στις ραβδώσεις μαγνησίου, η κλειστή οροφή διατηρεί σχεδόν coupe γραμμή, κάτι που βοηθά και στην αεροδυναμική καθαρότητα του συνόλου. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί το αυτοκίνητο δεν ήθελε να μοιάζει με απλό cabrio, αλλά με GT μοντέλο που απλώς τυχαίνει να ανοίγει.

Πλαίσιο και οδική λογική πιο κοντά σε GT3 Touring

Η Porsche αναφέρει ότι το στήσιμο του νέου μοντέλου ακολουθεί την 911 GT3 με Touring Package, ενώ για πρώτη φορά σε ανοικτή 911 χρησιμοποιείται διπλό ψαλίδι εμπρός. Το αυτοκίνητο πατά σε ελαστικά 255/35 ZR20 εμπρός και 315/30 ZR21 πίσω, ενώ η μάρκα τονίζει ότι ο συνδυασμός χαμηλού βάρους, υψηλής πρόσφυσης και νέου εμπρός άξονα δίνει επίπεδο απόλαυσης σε δρόμο με στροφές που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν αδιανόητο για open-top 911.

Δεν είναι τυχαίο ότι η GT3 S/C παρουσιάζεται σχεδόν ως ο ανοιχτός κρίκος ανάμεσα στην παλιά 911 Speedster και στη φιλοσοφία της σύγχρονης GT3 Touring. Με άλλα λόγια, είναι λιγότερο «show car» και περισσότερο εργαλείο οδηγικής εμπειρίας.

Εσωτερικό διθέσιο, πιο σπορ αλλά και πιο premium

Το εσωτερικό είναι διθέσιο, με στάνταρ τα Sports Seats Plus τεσσάρων ρυθμίσεων, ενώ προαιρετικά διατίθενται αναδιπλούμενα bucket καθίσματα από CFRP. Την καμπίνα πλαισιώνουν στοιχεία όπως ελαφριά μοκέτα, ελαφριές επενδύσεις θυρών με carbon loops, μαύρο δέρμα ως στάνταρ, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων διαθέτει και Track Screen mode, που κρατά στο προσκήνιο μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα, όπως λάστιχα, λάδια, ψυκτικό και καύσιμο.

Η Porsche προσφέρει και προαιρετικό Street Style Package, με πιο έντονη διχρωμία, Pyro Red λεπτομέρειες, πιο θεατρικό εσωτερικό και συγκεκριμένες αισθητικές παρεμβάσεις για όσους θέλουν η S/C να δείχνει ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Τιμή στην Ελλάδα

Η προτεινόμενη λιανική τιμή της νέας Porsche 911 GT3 S/C στην Ελλάδα ξεκινά από 425.630 €.

Το ποσό αυτό αποτυπώνει ξεκάθαρα και τη θέση του μοντέλου μέσα στη γκάμα 911. Δεν μιλάμε για μια «παραλλαγή» της GT3, αλλά για μια εξαιρετικά ειδική πρόταση που συνδυάζει χαρακτηριστικά από GT3, S/T και Speedster, με τεχνολογία και στήσιμο που την τοποθετούν πολύ ψηλά στην ιεραρχία της Porsche.

