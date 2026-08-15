Revuelto SV: Η ισχυρότερη και ταχύτερη Lamborghini παραγωγής με 1.065 ίππους

Η νέα Lamborghini Revuelto SV ανεβάζει τον πήχη για την ιταλική μάρκα, συνδυάζοντας 1.065 ίππους, 0-100 km/h σε 2,4 δευτερόλεπτα και ακραία αεροδυναμική.

Η Lamborghini γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία των Super Veloce, παρουσιάζοντας τη νέα Revuelto SV. Πρόκειται για την κορυφαία και πιο ακραία εκδοχή του υβριδικού supercar, η οποία αποτελεί παράλληλα την ισχυρότερη και ταχύτερη Lamborghini παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο Sant’Agata Bolognese. Η παραγωγή της θα περιοριστεί στις 1.963 μονάδες, αριθμός που παραπέμπει στο έτος ίδρυσης της Lamborghini. Η διάθεσή της θα αφορά κυρίως τους πιστούς πελάτες και συλλέκτες της μάρκας, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε πριν από 55 χρόνια με τη θρυλική Miura SV.

Υβριδικός V12 με 1.065 ίππους

Στην καρδιά της Lamborghini Revuelto SV βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 825 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και μπορεί να περιστραφεί μέχρι τις 9.500 σ.α.λ. Το θερμικό μοτέρ συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο στον εμπρός άξονα και έναν τοποθετημένο πάνω από το εγκάρσια διατεταγμένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς έχει αυξηθεί κατά 50 ίππους συγκριτικά με την απλή Revuelto, φτάνοντας πλέον τους 1.065 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή του συστήματος αγγίζει τα εντυπωσιακά 1.425 Nm. Η αναβαθμισμένη μπαταρία των 7,3 kWh υπόσχεται έως και τετραπλάσια σταθερότητα απόδοσης σε συνθήκες παρατεταμένης οδήγησης στην πίστα. Με στεγνό βάρος 1.772 kg, η Revuelto SV επιτυγχάνει αναλογία μόλις 1,66 kg ανά ίππο. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ για τα 0-200 km/h χρειάζεται μόλις 6,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 345 km/h.

80% περισσότερη κάθετη δύναμη

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην επιπλέον ισχύ. Η Lamborghini επανασχεδίασε σημαντικό μέρος της αεροδυναμικής, με νέο εμπρός splitter, διαφορετικό πάτωμα, πρόσθετα πτερύγια στον προφυλακτήρα και νέα κανάλια για την ψύξη των φρένων. Στο πίσω μέρος δεσπόζει η σταθερή λειτουργική αεροτομή, η οποία διαθέτει σχεδίαση εμπνευσμένη από αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σε συνδυασμό με το Gurney flap, τον ανασχεδιασμένο διαχύτη και το νέο σύστημα ψύξης των πίσω φρένων, συμβάλλει στην καλύτερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με τη Lamborghini, η Revuelto SV παράγει 80% περισσότερη κάθετη δύναμη από την απλή Revuelto και 10% περισσότερη από την Aventador SVJ. Παράλληλα, η σχέση κάθετης δύναμης προς αεροδυναμική αντίσταση έχει βελτιωθεί κατά 60%, ενώ η ψύξη των φρένων είναι κατά 12% αποτελεσματικότερη.

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση τεχνολογίας GT3

Η νέα Revuelto SV αποκτά παθητικά αμορτισέρ με χειροκίνητη ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων, τα οποία προέρχονται από την τεχνογνωσία της Lamborghini στους αγώνες GT3. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει το στήσιμο ανάλογα με την πίστα και τις συνθήκες, επιλέγοντας διαφορετικές ρυθμίσεις για ομαλή, ανώμαλη ή βρεγμένη επιφάνεια. Οι αλλαγές στη γεωμετρία της ανάρτησης και στη συνολική ρύθμιση του πλαισίου έχουν αυξήσει, σύμφωνα με την εταιρεία, την ευελιξία κατά 17% και την πλευρική πρόσφυση κατά 10% σε σύγκριση με τη Revuelto. Ταυτόχρονα, η ενεργή κατανομή της ηλεκτρικής ροπής ανάμεσα στους εμπρός τροχούς βελτιώνει την απόκριση στην είσοδο της στροφής και την πρόσφυση στην έξοδο, δίνοντας στο αυτοκίνητο πιο άμεση και ελαφριά αίσθηση.

Νέα φρένα και ακινητοποίηση από τα 200 km/h σε 110 μέτρα

Για τη Revuelto SV εξελίχθηκε το νέο σύστημα κεραμικών φρένων CCM-R Plus, με δίσκους διαστάσεων 420 x 40 mm εμπρός και 410 x 32 mm πίσω. Σε σχέση με το σύστημα της Revuelto, προσφέρει 11% υψηλότερη μέγιστη επιβράδυνση, 23% καλύτερη απαγωγή θερμότητας και 12% χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι η ακινητοποίηση από τα 200 km/h σε μόλις 110 μέτρα, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως ζέσταμα των φρένων. Το νέο σύστημα Integrated Brake Control συνεργάζεται με έναν αισθητήρα έξι διαστάσεων, τοποθετημένο κοντά στο κέντρο βάρους του αυτοκινήτου. Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επιταχύνσεις και τις περιστροφικές κινήσεις του αμαξώματος, επιτρέποντας στα ηλεκτρονικά να υπολογίζουν την ταχύτητα, τη γωνία ολίσθησης και το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης.

Νέο πρόγραμμα Pilota

Μια από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι το νέο πρόγραμμα οδήγησης Pilota, το οποίο ενεργοποιείται από έναν κόκκινο περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι. Περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης πέντε επιπέδων, εξελιγμένο με βάση την εμπειρία της Lamborghini από τους αγώνες GT3. Το Pilota προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις συνθήκες της πίστας και τη φθορά των ελαστικών, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει πόσο έντονα θα παρεμβαίνουν τα ηλεκτρονικά. Παραμένουν επίσης διαθέσιμα τα προγράμματα Strada, Sport και Corsa, καλύπτοντας τη διαδρομή από την καθημερινή χρήση μέχρι την οδήγηση σε πίστα. Η Revuelto SV εξοπλίζεται με ειδικά εξελιγμένα Bridgestone Potenza Race R, σε διάσταση 265/35 ZR20 εμπρός και 345/30 ZR21 πίσω. Πρόκειται για ημι-slick ελαστικά νόμιμα για χρήση στον δρόμο, ενώ διατίθενται επίσης τα Potenza Sport και τα χειμερινά Blizzak LM005.

Ανθρακονήματα και κεντρικό μπουλόνι

Ο αγωνιστικός χαρακτήρας συνεχίζεται στην εμφάνιση, με περισσότερα εμφανή ανθρακονήματα, νέους προφυλακτήρες, ειδικά γραφικά SV και διαφορετικές επιλογές χρωμάτων. Συνολικά, έως και 25 εξωτερικά εξαρτήματα μπορούν να παραγγελθούν με εμφανές ανθρακόνημα μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης Ad Personam. Οι νέες σφυρήλατες ζάντες Dromos έχουν διάμετρο 20 ιντσών εμπρός και 21 ιντσών πίσω. Χρησιμοποιούν κεντρικό μπουλόνι, με τη Revuelto SV να γίνεται η πρώτη Lamborghini παραγωγής με σύστημα monolock. Στο εσωτερικό συναντάμε ελαφρύτερα πάνελ θυρών από ανθρακονήματα, σπορ καθίσματα με ανθρακονημάτινο κέλυφος και νέο τιμόνι με διάταξη χειριστηρίων εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Προαιρετικά διατίθενται ακόμη πιο ακραία μονοκόκ καθίσματα από ανθρακονήματα.

Ρεκόρ στο Hockenheimring

Πριν ακόμη από την επίσημη παρουσίασή της, η Lamborghini Revuelto SV οδηγήθηκε στο Hockenheimring από τον εργοστασιακό οδηγό Marco Mapelli. Με χρόνο 1:41,6, έγινε σύμφωνα με τη Lamborghini το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει καταγραφεί στη γερμανική πίστα. Η Revuelto SV συνεχίζει έτσι τη διαδρομή που χάραξαν οι Miura SV, Diablo SV, Murciélago LP 670-4 SV και Aventador SV, μεταφέροντας για πρώτη φορά τη φιλοσοφία Super Veloce στην υβριδική εποχή.