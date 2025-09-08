Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Η Skoda παρουσιάζει το νέο Epiq, το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της, με αυτονομία 425 km και χώρο αποσκευών 475 λίτρων.

Η είσοδος της Skoda στα πιο προσιτά ηλεκτρικά SUV

Η Skoda Auto αποκάλυψε το Epiq show car, ένα νέο ηλεκτρικό compact SUV που θα αποτελέσει τη βάση για το πιο προσιτό EV της μάρκας. Το αυτοκίνητο θα μπει στην παραγωγή το 2026 και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Volkswagen Group Media Workshop πριν από την IAA Μονάχου, μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας Electric Urban Car Family (EUCF).

Το Epiq αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Skoda, καθώς υπόσχεται να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον μέσο οδηγό με συνδυασμό σχεδίασης, πρακτικότητας και προσιτής τιμής.

Καθημερινός σύντροφος με αυτονομία και χώρους

Με μήκος 4,1 μέτρα, το Skoda Epiq προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 475 λίτρων. Η αυτονομία του φτάνει έως και 425 km, κάτι που το καθιστά ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Η τιμή του μοντέλου παραγωγής αναμένεται να είναι αντίστοιχη με εκείνη του Kamiq (βενζινοκίνητο), τοποθετώντας το Epiq στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Σχεδίαση Modern Solid: Μινιμαλισμός και δυναμισμός

Το Epiq είναι το πρώτο Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα Modern Solid σχεδιαστική φιλοσοφία. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: robust, functional, authentic.

Χαρακτηριστικά στοιχεία:

Cashmere matt βαφή με μαύρο Tech-Deck Face

T-σχήμα LED φώτα ημέρας και χαμηλά τοποθετημένοι προβολείς

Δυναμική tornado line που χωρίζει το αμάξωμα από την καμπίνα

Ισχυροί ώμοι και σύγχρονη crossover αισθητική

Η εικόνα του συνδυάζει μινιμαλισμό με πρακτικότητα, δίνοντας στο μικρό SUV έντονο χαρακτήρα.

Εσωτερικό με έμφαση στην πρακτικότητα

Στο εσωτερικό, η Skoda δίνει προτεραιότητα στη χρηστικότητα και τις ψηφιακές λύσεις. Το Epiq προσφέρει:

Αποθηκευτικούς χώρους με Simply Clever λεπτομέρειες (κρυφές θήκες, γάντζοι, χώρος κάτω από το δάπεδο)

Ασύρματη φόρτιση κινητού και λειτουργία Mobile First

Μείγμα φυσικών διακοπτών και απτικών ροδέλων για εύκολη χρήση

Minimal digital layout για καθαρή, λειτουργική καμπίνα

Ο συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών λύσεων στοχεύει να προσφέρει εύκολη καθημερινή εμπειρία χωρίς να θυσιάζει την άνεση.

Παραγωγή στην Ισπανία

Το Skoda Epiq θα παραχθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας Brand Group Core του Ομίλου VW.

Η οικογένεια EUCF περιλαμβάνει τέσσερα προσιτά EV για τις μάρκες Skoda, Volkswagen και SEAT/Cupra, με στόχο να δημοκρατικοποιήσουν την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.

Το μοντέλο παραγωγής του Skoda Epiq θα παρουσιαστεί επίσημα στα μέσα του 2026.

