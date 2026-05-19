Skoda Epiq: Αποκάλυψη για το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της μάρκας

Το Skoda Epiq αποκαλύφθηκε ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας, με έως 440 km αυτονομίας και πορτμπαγκάζ 475 λίτρων.

Η Skoda ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας το νέο Epiq, το μικρότερο και πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της. Πρόκειται για ένα μοντέλο που τοποθετείται στη βάση της ηλεκτρικής οικογένειας της τσέχικης μάρκας, με στόχο να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσβάσιμη σε μεγαλύτερο κοινό.

Το νέο Skoda Epiq βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, έχει κίνηση στους εμπρός τροχούς, αυτονομία έως περίπου 440 km, χώρο αποσκευών 475 λίτρων και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Παράλληλα, είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Το φθηνότερο ηλεκτρικό Skoda

Το Epiq έρχεται να τοποθετηθεί κάτω από τα Elroq και Enyaq, λειτουργώντας ως το νέο entry-level ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda. Η μάρκα αναφέρει ότι σε αρκετές αγορές η βασική του έκδοση θα πετυχαίνει αντίστοιχη τιμολογιακή τοποθέτηση με το θερμικό Kamiq, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τον ρόλο του.

Η Skoda δεν παρουσιάζει το Epiq ως ένα μικρό ηλεκτρικό περιορισμένης χρήσης, αλλά ως ένα κανονικό αστικό SUV με καθημερινή πρακτικότητα, αρκετούς χώρους και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Μαζί με το επερχόμενο Peaq, το Epiq θα συμβάλει στον διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Με απλά λόγια, η τσέχικη μάρκα περνά από τη λογική των λίγων ηλεκτρικών μοντέλων σε μια πιο πλήρη οικογένεια, καλύπτοντας μικρότερες, μεσαίες και μεγαλύτερες κατηγορίες.

Πλατφόρμα MEB+ και κίνηση εμπρός

Το νέο Skoda Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει εξελιχθεί για μικρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Αυτό είναι σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα ηλεκτρικά Skoda, καθώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα μοντέλα της οικογένειας MEB είχαν διαφορετική αρχιτεκτονική και φιλοσοφία. Η εμπρός κίνηση επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου, μικρότερο βάρος και πιο αποδοτική διάταξη για ένα compact SUV.

Η ίδια τεχνολογική βάση θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μικρά ηλεκτρικά του Volkswagen Group, όπως το Volkswagen ID. Polo, το Volkswagen ID. Cross και το Cupra Raval. Αυτό δείχνει ότι το Epiq δεν είναι ένα μεμονωμένο project, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη.

Διαστάσεις μικρού SUV, χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας

Το Skoda Epiq έχει μήκος 4.171 mm, πλάτος 1.798 mm και ύψος 1.581 mm, με μεταξόνιο 2.601 mm. Πρόκειται δηλαδή για ένα compact SUV, με διαστάσεις που το κάνουν εύχρηστο στην πόλη.

Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, η Skoda δίνει έμφαση στην πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την κατηγορία. Υπάρχει επίσης εμπρός αποθηκευτικός χώρος, το λεγόμενο frunk, χωρητικότητας 25 λίτρων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος αργότερα στην παραγωγή.

Στο εσωτερικό υπάρχουν επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι σε πόρτες, κεντρικό υποβραχιόνιο και ντουλαπάκι, με συνολική χωρητικότητα άνω των 28 λίτρων. Η Skoda, όπως συνηθίζει, δίνει μεγάλη σημασία και στις Simply Clever λύσεις, όπως θήκες για μπουκάλια, γάντζους στον χώρο αποσκευών, ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού και ξύστρα πάγου στην πόρτα του πορτμπαγκάζ.

Αυτονομία έως περίπου 440 km

Το νέο Epiq θα είναι διαθέσιμο με δύο μεγέθη μπαταρίας και τρεις εκδόσεις ισχύος. Οι βασικές εκδόσεις χρησιμοποιούν μικρότερη μπαταρία, ενώ η κορυφαία έκδοση διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία και υψηλότερη ισχύ.

Η μικρότερη μπαταρία έχει χωρητικότητα 38,5 kWh μεικτά και 37,5 kWh καθαρά, με χημεία LFP. Η μεγαλύτερη μπαταρία έχει χωρητικότητα 55 kWh μεικτά και 51,5 kWh καθαρά, με χημεία NMC, προσφέροντας μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και αυτονομία.

Οι εκδόσεις έχουν ως εξής:

Έκδοση Ισχύς Ροπή Μπαταρία Αυτονομία Τελική ταχύτητα Epiq 35 85 kW 267 Nm 38,5 kWh μεικτά περίπου 310 km 150 km/h Epiq 40 99 kW 267 Nm 38,5 kWh μεικτά περίπου 310 km 150 km/h Epiq 55 155 kW 290 Nm 55 kWh μεικτά περίπου 440 km 160 km/h

Η κορυφαία έκδοση Epiq 55 θα προσφέρει αυτονομία περίπου 440 km, ενώ η φόρτιση DC από 10% έως 80% θα ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά. Η φόρτιση AC 11 kW θα είναι στάνταρ.

One-pedal driving για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό Skoda αυτού του τύπου

Το Epiq είναι το πρώτο ηλεκτρικό Skoda που επιτρέπει πλήρη έλεγχο με ένα πεντάλ στη λειτουργία B mode. Ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει κυρίως από το πεντάλ του γκαζιού, καθώς όταν το αφήνει, το αυτοκίνητο επιβραδύνει ομαλά και ανακτά ενέργεια.

Η ένταση της ανάκτησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την οδηγική κατάσταση και τις προτιμήσεις του οδηγού. Η λειτουργία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία στην πόλη, στην κίνηση και στις κατηφόρες, καθώς μειώνει την ανάγκη συνεχούς χρήσης του φρένου.

Αμφίδρομη φόρτιση

Το νέο Skoda Epiq υποστηρίζει και bidirectional charging, δηλαδή αμφίδρομη φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, το Epiq υποστηρίζει λειτουργία Vehicle-to-Load, ώστε να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές και το συμβατό wallbox, θα μπορεί επίσης να υποστηρίξει Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid, δηλαδή παροχή ενέργειας προς το σπίτι ή το δίκτυο.

Η λειτουργία αυτή αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς το αυτοκίνητο δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά και ως αποθηκευτική μονάδα ενέργειας.

Modern Solid σχεδίαση και νέα φωτεινή υπογραφή

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Η εμφάνιση βασίζεται σε καθαρές γραμμές, πιο λιτή αισθητική και στοιχεία που δίνουν έμφαση στη λειτουργικότητα.

Μπροστά ξεχωρίζει το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, το οποίο αντικαθιστά τη συμβατική μάσκα και πλαισιώνεται από νέα φωτιστικά σώματα σε σχήμα T. Αυτή η φωτεινή υπογραφή θα περάσει σταδιακά και σε μελλοντικά SUV της Skoda.

Στο πίσω μέρος, η ίδια λογική συνεχίζεται με λεπτά φώτα LED σε αντίστοιχο μοτίβο και καθαρή σχεδίαση γύρω από το λογότυπο Skoda. Η αεροδυναμική έχει επίσης προσεχθεί ιδιαίτερα, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,275.

Για να επιτευχθεί αυτό το νούμερο, η Skoda έχει χρησιμοποιήσει ενεργά πτερύγια ψύξης πίσω από τον εμπρός προφυλακτήρα, αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, air curtains, βελτιωμένο κάτω μέρος αμαξώματος και ειδικά στοιχεία στο πίσω τμήμα για καλύτερη ροή αέρα.

Εσωτερικό χωρίς ζωικά υλικά

Στο εσωτερικό, το Epiq ακολουθεί επίσης τη λογική Modern Solid, με καθαρή διάταξη, απλά χειριστήρια και έμφαση στη χρηστικότητα. Η κεντρική οθόνη είναι 13 ιντσών και βασίζεται σε λειτουργικό Android, με πρόσβαση σε online υπηρεσίες, εφαρμογές και δυνατότητες εξατομίκευσης.

Το νέο Epiq είναι επίσης το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που χρησιμοποιεί αποκλειστικά υλικά χωρίς ζωική προέλευση. Το δέρμα αντικαθίσταται από το Techtona, ένα ανθεκτικό εναλλακτικό υλικό, ενώ όλες οι υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα.

Συνολικά, το μοντέλο ενσωματώνει περισσότερα από 34 kg ανακυκλωμένων υλικών, στοιχείο που ενισχύει τον βιώσιμο χαρακτήρα του.

Πλούσια συστήματα ασφαλείας

Η Skoda αναφέρει ότι το Epiq θα εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, αρκετά από τα οποία προέρχονται από μεγαλύτερες κατηγορίες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

Front Assist

Side Assist

Rear Traffic Alert

Exit Warning

Lane Assist

Traffic Sign Recognition

Predictive Speed Limiter

Intelligent Speed Assist

Driver Alert με παρακολούθηση οδηγού

Στάνταρ θα υπάρχουν επίσης 7 αερόσακοι, ανάμεσά τους και κεντρικός αερόσακος.

Προαιρετικά, το Epiq θα μπορεί να εξοπλιστεί με Travel Assist 3.0, το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης που διαθέτει σήμερα η Skoda. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει λειτουργίες όπως Traffic Jam Assist, Emergency Assist και αντίδραση σε φωτεινούς σηματοδότες, φέρνοντας τεχνολογίες μεγαλύτερων μοντέλων σε ένα πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV.

First Edition μετά το λανσάρισμα

Λίγο μετά το εμπορικό λανσάρισμα, η Skoda θα διαθέσει και μια περιορισμένη έκδοση First Edition. Θα βασίζεται στο επίπεδο εξοπλισμού Selection και θα συνδυάζεται αποκλειστικά με την ισχυρότερη έκδοση Epiq 55, με ισχύ 155 kW, ροπή 290 Nm και αυτονομία περίπου 440 km.

Η First Edition θα ξεχωρίζει από λεπτομέρειες σε απόχρωση Navajo Orange, μαύρη οροφή, ειδικά σήματα, μαύρες ράγες οροφής και αποκλειστικές ζάντες 20 ιντσών. Στο εσωτερικό θα υπάρχουν πορτοκαλί ραφές, πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας, σπορ τιμόνι και ειδικά διακοσμητικά στοιχεία.

