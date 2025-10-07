quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Skoda Fabia 130: Η πιο ελκυστική έκδοση σήμερα – Πόσο πιο ακριβή είναι;

ΤΡΙΤΗ | 07.10.2025
Στέλιος Παππάς
skoda-fabia-130-i-pio-elkystiki-ekdosi-simera-poso-pio-akrivi-einai-778289

Το Fabia 130 έρχεται με περισσότερη ισχύ. Πόσο κοστίζει στη Βρετανία και πόσο ακριβότερο είναι από το Monte Carlo;

Με αφορμή τα 130 χρόνια της μάρκας, η Skoda παρουσιάζει το Fabia 130, μια ειδική έκδοση που «πατά» στο Monte Carlo και ανεβάζει την απόδοση, τις επιδόσεις και τον σπορ χαρακτήρα. Τα order books ανοίγουν στις 30 Οκτωβρίου στη Βρετανία, δίνοντάς μας και το πρώτο σαφές σημείο αναφοράς για την τιμή.

Κινητήρας, στήσιμο, επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.5 TSI evo2 130 kW (177 PS) με 250 Nm, συνδυασμένος με 7άρι DSG σε πιο σπορ ρύθμιση. Η έκδοση είναι 15 mm πιο χαμηλή, πατά πάνω σε 18άρες ζάντες και καταγράφει 0–100 km/h σε 7,4’’ με τελική 228 km/h, την υψηλότερη που έχει ποτέ Fabia παραγωγής.

Πόσο κοστίζει – και πόσο πιο ακριβή είναι

Η τιμή εκκίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι £29,995. Σημειώνεται ότι είναι £3,040 ακριβότερη από το Fabia Monte Carlo με την εκδοχή των 150 ίππων του 1.5 TSI.

Για να έχουμε μια εικόνα σε ευρώ, χρησιμοποιούμε τη σημερινή ενδεικτική ισοτιμία 1 GBP ≈ 1,151 EUR (mid-market).

£29,995 ≈ €34.536

£3,040 διαφορά ≈ €3.500

Οι μετατροπές είναι ενδεικτικές (η τελική τιμή ανά αγορά επηρεάζεται από φόρους/τέλη εξοπλισμού).

Εξοπλισμός – τα βασικά σημεία

Η ειδική έκδοση «δένει» τις μηχανικές αλλαγές με αισθητικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τους αγώνες. Γυαλιστερές μαύρες προσθήκες (σπόιλερ, διαχύτης, αεροτομή), σήματα “130”, Bi-LED εμπρός φώτα, διπλή απόληξη εξάτμισης και εσωτερικό με ηλεκτρικά σπορ καθίσματα, τριάκτινο τιμόνι, 10” Virtual Cockpit και infotainment 9’’.

Διαθεσιμότητα

Οι παραγγελίες ξεκινούν 30 Οκτωβρίου στο Ην. Βασίλειο, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του 2025. Για τις υπόλοιπες αγορές, οι τιμές/διαθεσιμότητα θα ανακοινώνονται τοπικά από τους εισαγωγείς.

Τι κρατάμε;

  • Το πιο γρήγορο Fabia παραγωγής σήμερα: 0–100 σε 7,4’’, 228 km/h.
  • Τιμή Μ. Βρετανία: £29,995 (σήμερα ~34.536 €). Premium έναντι Monte Carlo £3,040 (~3.500 €).
  • Στήσιμο: χαμήλωμα 15 mm, 18’’ τροχοί, πιο «κοφτερό» DSG/τιμόνι.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
