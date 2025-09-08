quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Skoda Vision O – Το πρωτότυπο που ανοίγει το κεφάλαιο των ηλεκτρικών estate

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
skoda-vision-o-to-prototypo-pou-anoigei-to-kefalaio-ton-ilektrikon-estate-774088

Ηλεκτρική καρδιά, οικολογική κατασκευή και τεχνολογίες που μετατρέπουν την καμπίνα σε χώρο χαλάρωσης, με την  Skoda να υπόσχεται 1.700 λίτρα χώρου αποσκευών

  • Η Skoda παρουσιάζει το Vision O, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο στην κατηγορία των station wagon

  • Το όνομα «Ο» παραπέμπει στην έννοια της κυκλικότητας, δηλώνοντας τη δέσμευση στη βιωσιμότητα

  • Νέο εσωτερικό, πρωτοποριακή τεχνολογία και πρακτικότητα που συνεχίζει την παράδοση των Octavia και Superb Estate

Η Skoda αποκαλύπτει στο Μόναχο το Vision O, ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο που σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα για τα μεγάλα station wagon της μάρκας. Σε μια εποχή που τα SUV κυριαρχούν, η τσέχικη φίρμα υπενθυμίζει την αξία της πρακτικότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ηλεκτρικό estate που συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και οικολογική προσέγγιση.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Το Vision O υιοθετεί μια δυναμική σιλουέτα με καθαρά, αεροδυναμικά σχήματα και μεγάλες διαστάσεις. Η νέα «Tech-Deck» μάσκα, το φωτιζόμενο λογότυπο της Skoda και τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα αποτυπώνουν την επόμενη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Με μήκος σχεδόν 4,85 m, το concept πλησιάζει σε μέγεθος το Superb Estate, αλλά με πιο χαμηλή, κομψή γραμμή τύπου shooting-brake.

Εσωτερικό με έμφαση στην εμπειρία

Στο ταμπλό δεσπόζει το Horizon Display, μια πανοραμική οθόνη που εκτείνεται κατά μήκος του εσωτερικού και προβάλλει προσωποποιημένο περιεχόμενο. Συνοδεύεται από κεντρικό touchscreen και φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες. Η καινοτομία έρχεται με το Tranquil Mode, που μεταμορφώνει την καμπίνα σε χώρο χαλάρωσης: το κάθισμα του συνοδηγού κινείται, οι οθόνες απλοποιούνται και ο φωτισμός δημιουργεί ατμόσφαιρα ευεξίας. Στο πλευρό του οδηγού βρίσκεται η ψηφιακή βοηθός Laura, η οποία αναλαμβάνει υπενθυμίσεις, πλοήγηση και έλεγχο των λειτουργιών μέσω φωνής ή της εφαρμογής Vision O.

Βιωσιμότητα και πρακτικότητα

Η φιλοσοφία του Vision O δίνει έμφαση στην κυκλική οικονομία: υλικά που ανακυκλώνονται εύκολα στις επενδύσεις και επιλογές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα. Παράλληλα, το concept παραμένει πιστό στη λογική «Simply Clever»: ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 650 λίτρα και ξεπερνά τα 1.700 λίτρα με τα καθίσματα διπλωμένα.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των estate

Με το Vision O, η Skoda δείχνει ότι τα station wagon έχουν ακόμη μέλλον στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Από τα πρώτα μοντέλα της δεκαετίας του 1920 μέχρι τα σημερινά Octavia και Superb Estate, η παράδοση των πρακτικών και οικογενειακών αυτοκινήτων βρίσκει τώρα μια ηλεκτρική συνέχεια. Το γράμμα «Ο» στο όνομα υπογραμμίζει τόσο την κυκλικότητα όσο και την ιδέα του «ολοκληρωμένου» αυτοκινήτου που συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και οικολογία.

Τι κρατάμε

  • Το Skoda Vision O είναι το πρώτο ηλεκτρικό estate concept της μάρκας

  • Μεγάλο σε διαστάσεις (4,85 m), με shooting-brake γραμμή και νέα σχεδιαστική ταυτότητα

  • Εσωτερικό με Horizon Display, λειτουργία Tranquil Mode και ψηφιακή βοηθό Laura

  • Δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα με ανακυκλώσιμα υλικά και φιλοσοφία κυκλικής οικονομίας

  • Διατηρεί κορυφαία πρακτικότητα με έως 1.700 λίτρα αποσκευών και «Simply Clever» λύσεις

Tags
#Skoda#Skoda Vision O
