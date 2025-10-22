Στην Ελλάδα τα νέα Tesla Model S και X – Δες τι τιμή έχουν

Η Tesla μόλις παρουσίασε τις ανανεωμένες εκδόσεις των Model S και Model X στην ελληνική αγορά. Τα δύο μοντέλα έχουν δεχτεί σημαντικές αναβαθμίσεις, χωρίς να χάνουν τίποτα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους

Λίγη ιστορία

Όταν η Tesla παρουσίασε το πρωτότυπο του Model S το 2009, ελάχιστοι πίστευαν ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορούσε να είναι πρακτικό για καθημερινή χρήση. Τα EV της εποχής είχαν περιορισμένη αυτονομία, αργή φόρτιση και αμφίβολες επιδόσεις. Το 2012, όταν άρχισαν οι παραδόσεις του Model S, άλλαξαν όλα. Το αυτοκίνητο απέδειξε ότι ένα ηλεκτρικό μπορεί να είναι και γρήγορο και επιθυμητό. Η skateboard architecture του επέτρεπε να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Τρία χρόνια αργότερα, το 2015, ήρθε το Model X. Ένα SUV με χώρο για οικογένειες, falcon wing πόρτες που διευκόλυναν την πρόσβαση και στις τρεις σειρές καθισμάτων, και επιδόσεις που δεν τις περίμενες από ένα τέτοιο όχημα.

Καινοτομίες που έγιναν standard

Τα Model S και X έφεραν χαρακτηριστικά που τώρα τα βλέπουμε παντού: την τεράστια κεντρική οθόνη αφής, τις over-the-air ενημερώσεις που βελτιώνουν το αυτοκίνητο με τον καιρό, το Supercharger network για γρήγορη φόρτιση, το Autopilot, τα απομακρυσμένα διαγνωστικά και την εφαρμογή για κινητό που σου δίνει έλεγχο από οπουδήποτε. Και φυσικά, οι επιδόσεις: τα Model S και X ξεπέρασαν supercars σε επιτάχυνση, με κλάσμα του κόστους τους. Η Tesla δεν σταμάτησε εκεί. Το 2021 έγινε ένας ριζικός επανασχεδιασμός – νέο σύστημα μετάδοσης, νέο σασί, νέο εξωτερικό και εσωτερικό. Όλα ξαναδουλεύτηκαν από την αρχή. Το Model S Plaid ήρθε με ρότορες σε χιτώνιο από ανθρακονήματα και κατέρριψε το ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικό όχημα παραγωγής στο Nürburgring – δύο φορές, το 2021 και το 2023. Το Model X Plaid πήρε το ίδιο σύστημα κίνησης και έγινε το πιο ισχυρό SUV παραγωγής παγκοσμίως: 1020 ίπποι, 0-100 σε 2,6 δευτερόλεπτα, με 6 επιβάτες και αποσκευές.

Τι αλλάζει τώρα

13 χρόνια μετά το πρώτο Model S και 9 μετά το πρώτο Model X, έρχονται νέες βελτιώσεις:

ε αυτές τις νέες αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται:

Πιο αθόρυβη καμπίνα

o Μεγαλύτερη μόνωση από τον άνεμο και τον θόρυβο του δρόμου

o Βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου, χάρη στην πιο αποδοτική απομόνωση θορύβου

o Νέα μονωτικά υλικά και σχεδίαση σασί

o Ηχοαπορροφητικά υλικά εσωτερικού χώρου

Νέα σχεδίαση

o Ζάντες με νέα σχεδίαση – 19″ και 21″ για το Model S / 20″ και 22″ για το Model X

o Δυναμικός φωτισμός περιβάλλοντος

o Ευρύχωρη τρίτη σειρά στο Model X με επιπλέον χώρο για τους ώμους

Προστέθηκαν χαρακτηριστικά για άνεση και ευκολία

o Νέο συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης

o Κάμερα μπροστινής πρόσοψης

o Ένδειξη τυφλών σημείων

o Προσαρμοζόμενοι προβολείς

Μεγαλύτερη απόδοση

o Αυξημένη αυτονομία

o Νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης

o Πιο αεροδυναμική σχεδίαση τροχών

o Πιο σταθερή απόδοση σε θερμά και κρύα κλίματα

Βελτιωμένη άνεση και δυναμική

o Νέα στοιχεία για βελτιστοποιημένη άνεση κατά την οδήγηση

o Αναθεωρημένη και επαναρρυθμισμένη αερανάρτηση

Το Model S Plaid έλαβε επίσης μια σειρά επιπλέον αναβαθμίσεων.

o Νέα πρόσοψη

o Μπροστινός διαιρέτης για βελτιωμένη ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες

o Νέα πίσω όψη

o Σπόιλερ ινών άνθρακα, για βελτιωμένη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες

o Διαχύτης με ανανεωμένο στιλ για βελτιωμένη αεροδυναμική

o Βελτιώσεις στη μονάδα κίνησης με ρότορες με εξευγενισμένο άνθρακα

o Νέα εξαρτήματα σταθεροποίησης για βελτιωμένο χειρισμό στις υψηλές ταχύτητες

Απεριόριστo δωρεάν Supercharging και Premium συνδεσιμότητα (Για τον πρώτο οδηγό, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυριότητας).

Η Tesla λαμβάνει συνεχώς υπόψη τα σχόλια των πελατών για να βελτιώσει τη σειρά οχημάτων της, ενσωματώνοντας βελτιώσεις ακόμη και μεταξύ των μεγάλων κύκλων ανανέωσης. Με αυτές τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις, τα Model S και Model X συνεχίζουν να προσφέρουν μέγιστη απόδοση και άνεση για καθημερινή οδήγηση, σε συνδυασμό με απαράμιλλη απόδοση και τεχνολογία.

Διαθέσιμα στην Ελλάδα:

Model S

o Τετρακίνηση

§ 744 χλμ. αυτονομίας (WLTP) (Mε standard 19″ Magnetite ζάντες)

§ 0-100 χλμ/ώρα σε 3,2 δευτερόλεπτα

§ 240 χλμ/ώρα μέγιστη ταχύτητα

o Plaid

§ 611 χλμ. αυτονομίας (WLTP) (Με standard 21″ Velarium ζάντες)

§ 0-100 χλμ/ώρα σε 2,1 δευτερόλεπτα

§ 262 χλμ/ώρα μέγιστη ταχύτητα / 322 χλμ/ώρα με το προαιρετικό κιτ φρένων Carbon Ceramic

Model X

o Τετρακίνηση

§ 600 χλμ. αυτονομίας (WLTP) (Με επιλέξιμες 22″ Machina ζάντες)

§ 0-100 χλμ/ώρα σε 2,6 δευτερόλεπτα

§ 262 χλμ/ώρα μέγιστη ταχύτητα

o Plaid

§ 540 χλμ. αυτονομίας (WLTP)

§ 0-100 χλμ/ώρα σε XXX δευτερόλεπτα

§ 262 χλμ/ώρα μέγιστη ταχύτητα

Το Model S είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και η τιμή του ξεκινά από 109.990 €.

Σελίδα προϊόντος για το Model S: https://www.tesla.com/el_gr/ models

Το Model X είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και η τιμή του ξεκινά από 114.990 €.

Σελίδα προϊόντος για το Model X: https://www.tesla.com/el_gr/ modelx

Οι παραδόσεις σε πελάτες θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km