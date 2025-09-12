Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο Chery Tiggo 4 έφτασε στην Ελλάδα με υβριδικό μοτέρ 204 PS, δύο εκδόσεις εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.
-
Το Chery Tiggo 4 λανσάρεται στην Ελλάδα με τιμή από 22.990 €.
-
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Comfort και Premium.
-
Κινείται από υβριδικό σύνολο 204 PS και 310 Nm.
-
Εσωτερικό με διπλές οθόνες 12,3” και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.
-
Στην Premium προστίθενται δέρμα, κάμερες 540°, θερμαινόμενα καθίσματα.
Νέα άφιξη στην κατηγορία των compact SUV
Η Chery συνεχίζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα compact SUV μήκους περίπου 4,3 μέτρων που έρχεται να ανταγωνιστεί τα δημοφιλή B-SUV. Η σχεδίαση ακολουθεί τα μεγαλύτερα μοντέλα της φίρμας, με τρισδιάστατη μάσκα, αιχμηρά LED φώτα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που ενισχύουν τον δυναμισμό του.
Σύγχρονο εσωτερικό
Στο εσωτερικό, η εικόνα παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία:
-
Διπλή οθόνη 12,3 ιντσών (ψηφιακός πίνακας + infotainment).
-
Υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.
-
Premium λεπτομέρειες και πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση.
Εξοπλιστικές εκδόσεις
Το Chery Tiggo 4 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις για την ελληνική αγορά:
Comfort
-
Δύο οθόνες 12,3’’
-
Ηχοσύστημα με 4 ηχεία
-
7 αερόσακοι και πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης
-
Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες
-
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
-
LED προβολείς εμπρός και πίσω
-
Ζάντες αλουμινίου 17’’
Premium
-
Πανοραμική απεικόνιση 540°
-
Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης
-
Καθίσματα με οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενα εμπρός
-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (6 κατευθύνσεις)
-
Δερμάτινο τιμόνι flat-bottom
-
Φιμέ τζάμια, ambient φωτισμός
-
Αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με 6 ηχεία
Υβριδικό σύνολο 204 PS
Κάτω από το καπό, το Tiggo 4 χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήριο σύνολο:
-
Βενζινοκινητήρας 1.5 lt + ηλεκτροκινητήρας
-
Συνολική ισχύς: 204 PS και 310 Nm
-
Κίνηση στους εμπρός τροχούς, με αυτόματο κιβώτιο
-
Μέση κατανάλωση: 5,3 l/100 km
Τιμές στην Ελλάδα
-
Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Comfort Auto: 22.990 €
-
Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Premium Auto: 24.990 €
Τι κρατάμε;
-
Το Chery Tiggo 4 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με επιθετική τιμή εκκίνησης 22.990 €.
-
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με πλούσιο εξοπλισμό από τη βάση.
-
Προσφέρει υβριδικό μοτέρ 204 PS και χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km.
-
Στοχεύει να κερδίσει το κοινό που ψάχνει value for money compact SUV με premium πινελιές.
