ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-to-chery-tiggo-4-yvridiko-me-204-ippous-kai-timi-22-990-evro-774878

Το νέο Chery Tiggo 4 έφτασε στην Ελλάδα με υβριδικό μοτέρ 204 PS, δύο εκδόσεις εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.

  • Το Chery Tiggo 4 λανσάρεται στην Ελλάδα με τιμή από 22.990 €.

  • Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Comfort και Premium.

  • Κινείται από υβριδικό σύνολο 204 PS και 310 Nm.

  • Εσωτερικό με διπλές οθόνες 12,3” και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

  • Στην Premium προστίθενται δέρμα, κάμερες 540°, θερμαινόμενα καθίσματα.

Νέα άφιξη στην κατηγορία των compact SUV

Η Chery συνεχίζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα compact SUV μήκους περίπου 4,3 μέτρων που έρχεται να ανταγωνιστεί τα δημοφιλή B-SUV. Η σχεδίαση ακολουθεί τα μεγαλύτερα μοντέλα της φίρμας, με τρισδιάστατη μάσκα, αιχμηρά LED φώτα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που ενισχύουν τον δυναμισμό του.

Σύγχρονο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία:

  • Διπλή οθόνη 12,3 ιντσών (ψηφιακός πίνακας + infotainment).

  • Υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

  • Premium λεπτομέρειες και πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση.

Εξοπλιστικές εκδόσεις

Το Chery Tiggo 4 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις για την ελληνική αγορά:

Comfort

  • Δύο οθόνες 12,3’’

  • Ηχοσύστημα με 4 ηχεία

  • 7 αερόσακοι και πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης

  • Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες

  • Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

  • LED προβολείς εμπρός και πίσω

  • Ζάντες αλουμινίου 17’’

Premium

  • Πανοραμική απεικόνιση 540°

  • Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης

  • Καθίσματα με οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενα εμπρός

  • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (6 κατευθύνσεις)

  • Δερμάτινο τιμόνι flat-bottom

  • Φιμέ τζάμια, ambient φωτισμός

  • Αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με 6 ηχεία

Υβριδικό σύνολο 204 PS

Κάτω από το καπό, το Tiggo 4 χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήριο σύνολο:

  • Βενζινοκινητήρας 1.5 lt + ηλεκτροκινητήρας

  • Συνολική ισχύς: 204 PS και 310 Nm

  • Κίνηση στους εμπρός τροχούς, με αυτόματο κιβώτιο

  • Μέση κατανάλωση: 5,3 l/100 km

Τιμές στην Ελλάδα

  • Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Comfort Auto: 22.990 €

  • Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Premium Auto: 24.990 €

Τι κρατάμε;

  • Το Chery Tiggo 4 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με επιθετική τιμή εκκίνησης 22.990 €.

  • Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με πλούσιο εξοπλισμό από τη βάση.

  • Προσφέρει υβριδικό μοτέρ 204 PS και χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km.

  • Στοχεύει να κερδίσει το κοινό που ψάχνει value for money compact SUV με premium πινελιές.

Επίσημο: Πρώτες τιμές της Changan στην Ευρώπη

Το νέο Brabus φοράει τρία V8 μοτέρ με συνολική ισχύ 1.500 ίππους

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

