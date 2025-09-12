Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο Chery Tiggo 4 έφτασε στην Ελλάδα με υβριδικό μοτέρ 204 PS, δύο εκδόσεις εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.

Το Chery Tiggo 4 λανσάρεται στην Ελλάδα με τιμή από 22.990 €.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Comfort και Premium .

Κινείται από υβριδικό σύνολο 204 PS και 310 Nm .

Εσωτερικό με διπλές οθόνες 12,3” και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Στην Premium προστίθενται δέρμα, κάμερες 540°, θερμαινόμενα καθίσματα.

Νέα άφιξη στην κατηγορία των compact SUV

Η Chery συνεχίζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα compact SUV μήκους περίπου 4,3 μέτρων που έρχεται να ανταγωνιστεί τα δημοφιλή B-SUV. Η σχεδίαση ακολουθεί τα μεγαλύτερα μοντέλα της φίρμας, με τρισδιάστατη μάσκα, αιχμηρά LED φώτα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που ενισχύουν τον δυναμισμό του.

Σύγχρονο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία:

Διπλή οθόνη 12,3 ιντσών (ψηφιακός πίνακας + infotainment).

Υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto .

Premium λεπτομέρειες και πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση.

Εξοπλιστικές εκδόσεις

Το Chery Tiggo 4 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις για την ελληνική αγορά:

Comfort

Δύο οθόνες 12,3’’

Ηχοσύστημα με 4 ηχεία

7 αερόσακοι και πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης

Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

LED προβολείς εμπρός και πίσω

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Premium

Πανοραμική απεικόνιση 540°

Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Καθίσματα με οικολογικό δέρμα , θερμαινόμενα εμπρός

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (6 κατευθύνσεις)

Δερμάτινο τιμόνι flat-bottom

Φιμέ τζάμια, ambient φωτισμός

Αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με 6 ηχεία

Υβριδικό σύνολο 204 PS

Κάτω από το καπό, το Tiggo 4 χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήριο σύνολο:

Βενζινοκινητήρας 1.5 lt + ηλεκτροκινητήρας

Συνολική ισχύς: 204 PS και 310 Nm

Κίνηση στους εμπρός τροχούς, με αυτόματο κιβώτιο

Μέση κατανάλωση: 5,3 l/100 km

Τιμές στην Ελλάδα

Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Comfort Auto : 22.990 €

Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS Premium Auto: 24.990 €

Τι κρατάμε;

Το Chery Tiggo 4 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με επιθετική τιμή εκκίνησης 22.990 € .

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με πλούσιο εξοπλισμό από τη βάση.

Προσφέρει υβριδικό μοτέρ 204 PS και χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km .

Στοχεύει να κερδίσει το κοινό που ψάχνει value for money compact SUV με premium πινελιές.

