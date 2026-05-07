Στην Ελλάδα το νέο Mazda CX-5: Δες τιμές και τι αλλαγές έχει από το προηγούμενο

Το νέο Mazda CX-5 έρχεται στην ελληνική αγορά για να συνεχίσει την πορεία ενός από τα σημαντικότερα SUV της ιαπωνικής μάρκας, εξελίσσοντας ουσιαστικά τη συνταγή που το έκανε best-seller τα τελευταία 14 χρόνια.

Η τρίτη γενιά του μοντέλου είναι πλέον διαθέσιμη και φέρνει σημαντικές αλλαγές σε χώρους, τεχνολογία, πρακτικότητα και συνολική εμπειρία χρήσης, διατηρώντας παράλληλα τη γνώριμη σχεδιαστική ταυτότητα που χαρακτήριζε πάντα το CX-5. Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 850.000 μονάδες στην Ευρώπη, το CX-5 αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της Mazda παγκοσμίως, ενώ στην πορεία του έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως συμμετοχή στην τελική τριάδα του World Car of the Year 2018 αλλά και βραβεία από μέσα όπως τα What Car Awards και Auto Zeitung Auto Trophy.

Η νέα γενιά του Mazda CX-5 διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μοντέλου, ωστόσο η Mazda έχει εξελίξει περαιτέρω τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην καθαρότητα των επιφανειών, στις δυναμικές γραμμές και στη συνολική αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σταματημένο. Παράλληλα, το νέο CX-5 αποκτά πιο δυναμικές αναλογίες και πιο στιβαρή παρουσία στον δρόμο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η Mazda ουσιαστικά δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του CX-5, αλλά προσπαθεί να εξελίξει όλα εκείνα τα στοιχεία που το έκαναν τόσο επιτυχημένο. Το νέο μοντέλο δείχνει πιο ώριμο, πιο premium και πιο επιβλητικό, χωρίς να χάνει τον σχετικά κομψό χαρακτήρα που είχε πάντα το ιαπωνικό SUV.

Εκεί όπου εντοπίζεται ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη σε σχέση με το προηγούμενο CX-5 είναι στο κομμάτι της πρακτικότητας και των χώρων. Η Mazda αναφέρει ότι οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει κατά περίπου 70 mm, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων αλλά και την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων. Παράλληλα, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι η νέα γενιά έχει εξελιχθεί με ακόμη πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στον χώρο αποσκευών. Το νέο CX-5 προσφέρει 583 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:20:40 η χωρητικότητα φτάνει έως τα 2.019 λίτρα. Σύμφωνα με τη Mazda, αυτό μεταφράζεται σε 381 λίτρα περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το νέο CX-5 θέλει να τοποθετηθεί ακόμη πιο ψηλά ως ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV, με μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινή χρήση, στα ταξίδια και στη συνολική πρακτικότητα.

Το νέο Mazda CX-5 εξοπλίζεται με τον εξελιγμένο κινητήρα 2.5 λίτρων e-Skyactiv G, ο οποίος συνδυάζεται με την τεχνολογία Mazda M Hybrid. Η Mazda αναφέρει ότι το σύνολο προσφέρει πλούσια ροπή, άμεση απόκριση και ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία στην καθημερινή χρήση. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει τόσο προσθιοκίνητες όσο και τετρακίνητες εκδόσεις, με τη Mazda να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση πλαισίου και ανάρτησης, ώστε να βελτιωθούν τόσο η άνεση όσο και η οδηγική ακρίβεια. Παράλληλα, το νέο CX-5 διατηρεί δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg, στοιχείο που ενισχύει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου και δείχνει ότι η Mazda συνεχίζει να βλέπει το CX-5 ως ένα SUV που μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερα από απλές αστικές μετακινήσεις. Όπως κάθε μοντέλο της Mazda, έτσι και το νέο CX-5 εξελίχθηκε με βάση τη φιλοσοφία Jinba Ittai, δηλαδή τη φυσική και άμεση σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στο τεχνολογικό κομμάτι. Το ολοκαίνουργιο CX-5 εισάγει ένα νέο σύστημα Human Machine Interface (HMI), το οποίο ακολουθεί την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Mazda και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ευκολία χρήσης και στον πιο διαισθητικό χειρισμό των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Το σύστημα περιλαμβάνει νέα κεντρική οθόνη αφής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μεγάλο head-up display, ενώ βασικές λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται μέσω κουμπιών στο τιμόνι αλλά και μέσω φωνητικών εντολών. Η μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή όμως είναι άλλη. Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Mazda, το CX-5 αποκτά Google built-in, ενσωματώνοντας υπηρεσίες όπως Google Maps, Google Assistant και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play. Αυτό ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός αλληλεπιδρά με το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα, φέρνοντας το CX-5 πιο κοντά στη λογική συνδεσιμότητας και ψηφιακής εμπειρίας που βλέπουμε πλέον στα νεότερα premium SUV. Το νέο CX-5 εξοπλίζεται και με αναβαθμισμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS, το οποίο περιλαμβάνει Driver Emergency Assist, Proactive Driver Assist και 360° View Monitor με underfloor view. Η Mazda αναφέρει ότι τα συστήματα αυτά συμβάλλουν σε πιο ασφαλή και πιο άνετη οδηγική εμπειρία τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε μεγάλες αποστάσεις.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Mazda CX-5 διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά με τον 2.5 e-Skyactiv G κινητήρα των 141 ίππων, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει τόσο προσθιοκίνητες όσο και τετρακίνητες εκδόσεις.

Η βασική έκδοση Prime-Line FWD ξεκινά από 34.960,81 ευρώ, ενώ η γκάμα συνεχίζεται με τις Centre-Line, Exclusive-Line και Homura. Οι προσθιοκίνητες εκδόσεις φτάνουν έως τα 45.856,86 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες τετρακίνητες ξεκινούν από 43.477,43 ευρώ και κορυφώνονται στα 47.896,38 ευρώ για την AWD Homura PANO TLOP. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο, οι προσθιοκίνητες εκδόσεις εμφανίζουν εκπομπές CO2 165 g/km, ενώ οι τετρακίνητες 174 g/km. Η Mazda αναφέρει επίσης ότι ακόμη και η βασική έκδοση Prime-Line διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, αλλά εκτιμά πως περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πελατών θα επιλέξουν τις πλουσιότερες εκδόσεις Exclusive-Line και Homura.

