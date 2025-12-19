quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα το Super Hybrid της BYD που καίει 1,7 lt/100km και κάνει 1.000 km – Τιμές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
stin-ellada-to-super-hybrid-tis-byd-pou-kaiei-17-lt-100km-kai-kanei-1-000-km-times-787154

Η BYD κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ελληνική αγορά, φέρνοντας ένα μοντέλο που μιλά απευθείας στη λογική και στην καθημερινότητα.

Το νέο SEAL 5 DM-i είναι το πρώτο plug-in hybrid sedan της μάρκας στη χώρα μας και βασίζεται στην τεχνολογία Super Hybrid DM, με στόχο να συνδυάσει ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, πολύ χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 km. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους δεν θέλουν να αλλάξουν συνήθειες, αλλά θέλουν να μειώσουν δραστικά το κόστος χρήσης.

Sedan με έμφαση στην αποδοτικότητα

Το SEAL 5 DM-i παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του sedan, επενδύοντας σε καθαρές γραμμές και αεροδυναμική. Με μήκος 4.780 mm, πλάτος 1.837 mm και μεταξόνιο 2.718 mm, προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,29 συμβάλλει άμεσα στην αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και ο χώρος αποσκευών, που φτάνει τα 508 λίτρα με τα πίσω καθίσματα όρθια και αγγίζει τα 1.295 λίτρα με αυτά αναδιπλωμένα. Για όσους κινούνται συχνά με οικογένεια ή ταξιδεύουν, το στοιχείο αυτό δεν είναι καθόλου δευτερεύον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλούσια καμπίνα από τη βασική έκδοση

Στο εσωτερικό, το SEAL 5 DM-i δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της BYD. Δεν υπάρχουν «φτωχές» εκδόσεις, καθώς το μοντέλο διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην έκδοση Design, με πολύ εκτενή βασικό εξοπλισμό.  Τα vegan δερμάτινα καθίσματα, η ηλιοροφή με σκίαστρο, ο διζωνικός αυτόματος κλιματισμός και η ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού και συνοδηγού δημιουργούν μια αίσθηση ανώτερης κατηγορίας. Στο ταμπλό κυριαρχεί η περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, προσφέροντας σύγχρονη εικόνα και εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει Apple CarPlay και Android Auto, φωνητικό έλεγχο “Hi, BYD”, πλοήγηση, cloud υπηρεσίες και δυνατότητα over-the-air αναβαθμίσεων. Στην καθημερινότητα βοηθούν οι πολλές USB θύρες εμπρός και πίσω, καθώς και η ασύρματη φόρτιση smartphone 15W.

Super Hybrid DM: το κλειδί της υπόθεσης

Η καρδιά του SEAL 5 DM-i είναι η τεχνολογία Super Hybrid DM. Το σύστημα συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με 98 ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 197 ίππων, αποδίδοντας 212 ίππους και 300 Nm συνδυαστικής ροπής. Η μετάδοση γίνεται στους εμπρός τροχούς και το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 180 km/h.

Η μπαταρία Blade Battery τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 18,3 kWh και επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km στον συνδυασμένο κύκλο και έως 140 km στην πόλη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρικά, χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, το σύστημα λειτουργεί υβριδικά, διατηρώντας πολύ χαμηλή κατανάλωση. Η σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση WLTP είναι μόλις 1,7 lt/100 km, ενώ η συνολική αυτονομία με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση φτάνει τα 1.050 km. Πρόκειται για νούμερα που αλλάζουν τους κανόνες για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα ετησίως.

BYD SEAL 5

Φόρτιση και πρακτικότητα

Το SEAL 5 DM-i υποστηρίζει AC φόρτιση έως 6,6 kW, με τον χρόνο φόρτισης από 15% έως 100% να ανέρχεται σε 174 λεπτά, δηλαδή λιγότερο από τρεις ώρες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) με ισχύ 3,3 kW, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, από ηλεκτρικά εργαλεία μέχρι εξοπλισμό camping. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, κάμερα 360°, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και ειδοποίηση κόπωσης οδηγού είναι όλα στάνταρ, χωρίς έξτρα χρεώσεις.

BYD SEAL 5

Τιμή και εγγύηση στην Ελλάδα

Το BYD SEAL 5 DM-i διατίθεται στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ, σε μία και μοναδική έκδοση εξοπλισμού. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει το όχημα για 6 χρόνια ή 150.000 km, τον ηλεκτροκινητήρα για 8 χρόνια ή 150.000 km, ενώ η μπαταρία Blade Battery καλύπτεται για 8 χρόνια ή 250.000 km, με εγγύηση διατήρησης τουλάχιστον του 70% της χωρητικότητάς της.

BYD SEAL 5

Τι κρατάμε;

  • Κατανάλωση 1,7 lt/100 km και αυτονομία έως 1.050 km, χωρίς άγχος φόρτισης.
  • Ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km, ιδανική για καθημερινή χρήση.
  • Πλούσιος βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Design, χωρίς ανάγκη για έξτρα.
  • Ανταγωνιστική τιμή για plug-in hybrid sedan με 212 ίππους και υψηλή πρακτικότητα.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
