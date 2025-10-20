quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το κορυφαίο MINI Cooper στην Ελλάδα έχει 10.000 ευρώ έκπτωση

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-koryfaio-mini-cooper-stin-ellada-echei-10-000-evro-ekptosi-779836

Το ΜΙΝΙ John Cooper Works E «εξηλεκτρίζει» τον σπορ χαρακτήρα της MINIκαι πλέον είνα πιο εύκολο από ποτέ να γίνει δικό σου

Tο ισχυρότερο Cooper της νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζει την ηλεκτρική τεχνολογία με τη γνωστή «go-kart» αίσθηση της MINI, τώρα διατίθεται με οικονομικό όφελος 10.000 € και χρηματοδότηση με 0 % επιτόκιο!

Ηλεκτρική ισχύς με καθαρό DNA JCW

Το John Cooper Works E κινείται από ηλεκτροκινητήρα 190 kW (258 PS), που προσδίδει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η γραμμική ροπή και η ακαριαία απόκριση χαρίζουν την αίσθηση μιας ενιαίας, συνεχούς ώθησης, χωρίς αλλαγές ταχυτήτων ή καθυστερήσεις. Το σύστημα κίνησης συνδυάζεται με ειδική ρύθμιση ανάρτησης και τιμονιού, προσφέροντας τη σταθερότητα και την ακρίβεια που χαρακτηρίζει κάθε MINI με το σήμα John Cooper Works.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η μπαταρία 49,2 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 364–371 km κατά WLTP, επιτρέποντας ταξίδια πέρα από την καθημερινή μετακίνηση. Η μέση κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 15,5 έως 15,3 kWh/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι μηδενικές. Το σύστημα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 95 kW, με επαναφόρτιση από 10 % έως 80 % σε περίπου 29 λεπτά.

Σχεδίαση και αίσθηση

Η εμφάνιση του JCW E υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα με ζάντες 18″ John Cooper Works Mastery, κόκκινες λεπτομέρειες και προσεγμένο αεροδυναμικό πακέτο. Οι προβολείς LED διαθέτουν προσαρμοζόμενη δέσμη, ενώ τα πίσω φώτα διατηρούν το μοτίβο Union Jack.

Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα JCW συνδυάζονται με τη νέα κυκλική οθόνη OLED, το σύστημα MINI Operating System 9 και τα MINI Experience Modes, που αλλάζουν φωτισμό, γραφικά και ήχο ανάλογα με το προφίλ οδήγησης. Προαιρετικά προσφέρονται Head-Up Display, Comfort Access, ψηφιακό κλειδί Plus και γυάλινη οροφή Panorama.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύστημα Driving Assistant, που προσφέρει υποβοήθηση λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση εξόδου. Επιπλέον, μέσω των υπηρεσιών MINI Connected, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, ενημερώσεις λογισμικού και πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.

Η προσφορά που κάνει τη διαφορά

Η ελληνική αντιπροσωπεία προδφέρει το ηλεκτρικό JCW E με έκπτωση 10.000 €, προερχόμενη από το προωθητικό πρόγραμμα MINI Electric Bonus και την κρατική επιδότηση ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα 0 % επιτοκίου, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης του κορυφαίου Cooper με προνομιακούς όρους έως το τέλος 2025.

Τι κρατάμε

  • 190 kW / 258 PS, 0–100 km/h σε 5,9 s.

  • Αυτονομία 364–371 km, μπαταρία 49,2 kWh.

  • Κατανάλωση 15,5–15,3 kWh/100 km, εκπομπές CO₂ 0 g/km.

  • Ταχεία φόρτιση 95 kW, 10–80 % σε 29 λεπτά.

  • Έκπτωση 10.000 €, 0 % επιτόκιο, ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

Δοκιμή MINI John Cooper Works: Αδιόρθωτα παραδοσιακό

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
