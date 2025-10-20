Το κορυφαίο MINI Cooper στην Ελλάδα έχει 10.000 ευρώ έκπτωση

Tο ισχυρότερο Cooper της νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζει την ηλεκτρική τεχνολογία με τη γνωστή «go-kart» αίσθηση της MINI, τώρα διατίθεται με οικονομικό όφελος 10.000 € και χρηματοδότηση με 0 % επιτόκιο!

Ηλεκτρική ισχύς με καθαρό DNA JCW

Το John Cooper Works E κινείται από ηλεκτροκινητήρα 190 kW (258 PS), που προσδίδει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η γραμμική ροπή και η ακαριαία απόκριση χαρίζουν την αίσθηση μιας ενιαίας, συνεχούς ώθησης, χωρίς αλλαγές ταχυτήτων ή καθυστερήσεις. Το σύστημα κίνησης συνδυάζεται με ειδική ρύθμιση ανάρτησης και τιμονιού, προσφέροντας τη σταθερότητα και την ακρίβεια που χαρακτηρίζει κάθε MINI με το σήμα John Cooper Works.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η μπαταρία 49,2 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 364–371 km κατά WLTP, επιτρέποντας ταξίδια πέρα από την καθημερινή μετακίνηση. Η μέση κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 15,5 έως 15,3 kWh/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι μηδενικές. Το σύστημα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 95 kW, με επαναφόρτιση από 10 % έως 80 % σε περίπου 29 λεπτά.