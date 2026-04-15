Το κορυφαίο σε πωλήσεις μικρό αυτοκίνητο τα τελευταία 5 χρόνια στην Γερμανία – Πόσο κάνει στην Ελλάδα;

Με εκρηκτική αύξηση στην Ευρώπη, η Opel βρίσκει ξανά ρυθμό, με τα νέα SUV και ένα διαχρονικό best-seller να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης μπαίνει δυναμικά στο 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, η γερμανική φίρμα μαζί με τη βρετανική Vauxhall ξεπέρασαν τις 157.000 πωλήσεις σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Corsa: Σταθερή αξία και best-seller

Το p συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα επιτυχίας για την εταιρεία. Παραμένει το πιο δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο στη Γερμανία εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, ενώ τον Μάρτιο οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 25%.

Το μοντέλο διατηρεί την πρωτιά στη γερμανική αγορά και στο σύνολο του πρώτου τριμήνου, ενώ ηγείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, κατατάσσεται δεύτερο στην Ολλανδία και τρίτο σε αγορές όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Τουρκία.

Στην ελληνική αγορά, το Opel Corsa διατίθεται σε βενζινοκίνητη, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με τις τιμές να ορίζονται ως εξής:

Opel Corsa 1.2lt Turbο S/S

Ισχύς: 100 ίπποι

Κιβώτιο: Μηχανικό

Τιμή: από 18.600 ευρώ

Opel Corsa 1.2lt PureTech 110hp Hybrid

Ισχύς: 110 ίπποι

Κιβώτιο: e-DCT6

Τιμή: από 21.200 ευρώ

Opel Corsa Electric 136hp

Ισχύς: 136 ίπποι

Κιβώτιο: –

Τιμή: από 27.700 ευρώ

Opel Corsa Electric 156hp

Ισχύς: 156 ίπποι

Κιβώτιο: –

Τιμή: από 29.500 ευρώ

Τα SUV οδηγούν την ανάπτυξη

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη έπαιξαν τα νέα SUV της μάρκας Opel Mokka, Opel Frontera και Opel Grandland, τα οποία λανσαρίστηκαν μέσα στο 2025. Και τα τρία μοντέλα σημείωσαν διψήφια αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πορεία του νέου Frontera, ειδικά στην ηλεκτρική του έκδοση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV στο πρώτο τρίμηνο, ενώ κατέκτησε την τέταρτη θέση στην Ισπανία και την πέμπτη στην Ολλανδία.

Ισχυρή δυναμική στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Στην EE, οι Opel και Vauxhall πούλησαν πάνω από 115.000 επιβατικά αυτοκίνητα το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι. Το μερίδιο αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 3,3%.

Η εικόνα ήταν θετική σχεδόν σε όλες τις επιμέρους αγορές, με τις νέες ταξινομήσεις να αυξάνονται σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Γερμανία: Επιστροφή σε τροχιά ανόδου

Στην εγχώρια αγορά της εταιρείας, τη Γερμανία, η άνοδος ήταν εντυπωσιακή. Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών έφτασαν τις 33.600 μονάδες στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 39% σε σχέση με πέρυσι, με το μερίδιο αγοράς να ανεβαίνει στο 4,8%.

Μόνο τον Μάρτιο, οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 13.700 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Νέο Astra και αισιοδοξία για τη συνέχεια

Ο CEO της Opel και της Vauxhall, Florian Huettl, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη συνέχεια της χρονιάς, τονίζοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται «σε σαφή τροχιά επιτυχίας».

Παράλληλα, το νέο Opel Astra έχει ήδη ξεκινήσει να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Rüsselsheim, με τη διοίκηση να ποντάρει πολλά στην εμπορική του πορεία για την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων μέσα στο 2026.

Τι κρατάμε

• Σχεδόν +8% οι παγκόσμιες πωλήσεις της Opel στο Q1 2026

• Εκρηκτική άνοδος +18% στα επιβατικά στην Ευρώπη

• Τα SUV (Mokka, Frontera, Grandland) οδηγούν την ανάπτυξη

• Το Corsa παραμένει best-seller σε βασικές αγορές

• Πολύ ισχυρή επίδοση στη Γερμανία με άνοδο έως και 43% τον Μάρτιο