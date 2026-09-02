Το Mitsubishi Pajero επέστρεψε και τα βάζει με το Toyota Land Cruiser

Το Mitsubishi Pajero επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια, με πλαίσιο τύπου σκάλας, diesel 2,4 λίτρων, 7 θέσεις και προηγμένη τετρακίνηση.

Ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας επιστρέφει. Η Mitsubishi αποκάλυψε τη νέα γενιά του Pajero, επαναφέροντας μετά από πέντε χρόνια απουσίας ένα πραγματικό 4×4 που δεν προσπαθεί να μεταμορφωθεί σε crossover.

Το νέο Pajero τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της Mitsubishi και μπαίνει απευθείας απέναντι στο Toyota Land Cruiser, με πλαίσιο τύπου σκάλας, πραγματή τετρακίνηση με κοντές σχέσεις, απόσταση 230 mm από το έδαφος και έναν 2,4 λίτρων turbodiesel κινητήρα. Παράλληλα όμως κάνει ένα μεγάλο άλμα σε άνεση και τεχνολογία, με επταθέσια καμπίνα και δύο οθόνες 14,3 ιντσών.

Το Pajero επιστρέφει στις ρίζες του

Η προηγούμενη γενιά αποσύρθηκε από τις διεθνείς αγορές το 2021, αφήνοντας τη Mitsubishi χωρίς άμεσο αντίπαλο για τα μεγάλα παραδοσιακά 4×4.

Πέντε χρόνια αργότερα, το Pajero επιστρέφει ως νέα ναυαρχίδα της εταιρείας, με τη Mitsubishi να το χαρακτηρίζει «cross-country SUV» και να επιμένει στην ίδια βασική φιλοσοφία που είχε το μοντέλο από το 1982, δηλαδή πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου χωρίς να θυσιάζεται η άνεση των επιβατών.

Και το όνομα κουβαλά αρκετή ιστορία. Περισσότερα από 3,25 εκατομμύρια Pajero έχουν πουληθεί σε πάνω από 170 χώρες, ενώ το μοντέλο έχει κατακτήσει συνολικά 12 νίκες στο Dakar, εκ των οποίων επτά συνεχόμενες.

Απέναντι στο Toyota Land Cruiser

Οι διαστάσεις δείχνουν ξεκάθαρα πού στοχεύει. Το νέο Pajero έχει μήκος 4,92 μέτρα, πλάτος 1,925 μέτρα και ύψος 1,91 μέτρα, με μεταξόνιο 2,87 μέτρων. Βρίσκεται δηλαδή στην ίδια περιοχή με το Toyota Land Cruiser 250 και τα υπόλοιπα μεγάλα, σκληροτράχηλα SUV της κατηγορίας.

Mitsubishi Pajero Στοιχεία Μήκος 4.920 mm Πλάτος 1.925 mm Ύψος 1.910 mm Μεταξόνιο 2.870 mm Απόσταση από το έδαφος 230 mm Γωνία προσέγγισης 30,4° Γωνία ράμπας 22,6° Γωνία διαφυγής 25,8° Θέσεις 7

Η τετραγωνισμένη σιλουέτα παραπέμπει επίτηδες στις προηγούμενες γενιές, όμως η σχεδίαση είναι πολύ πιο σύγχρονη. Τα χαρακτηριστικά T-shaped φωτιστικά σώματα, τα έντονα φτερά και η κάθετη μάσκα δημιουργούν μια πιο στιβαρή εικόνα.

Απουσιάζει πάντως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των παλαιότερων Pajero, η εξωτερική ρεζέρβα στην πίσω πόρτα. Η Mitsubishi έχει επιχειρήσει να την «υπενθυμίσει» σχεδιαστικά μέσω του εξαγωνικού μοτίβου στο πίσω μέρος.

Κανονικό πλαίσιο τύπου σκάλας

Εκεί όμως που ξεκαθαρίζει ότι το νέο Pajero δεν είναι απλώς ένα μεγάλο SUV με off-road εμφάνιση είναι κάτω από το αμάξωμα.

Χρησιμοποιεί ladder-frame πλαίσιο που εξελίχθηκε πάνω στη βάση του Mitsubishi Triton, με ειδικές όμως αλλαγές στην ανάρτηση, στην ακαμψία και στην ηχομόνωση για τις ανάγκες του Pajero.

Μπροστά συναντάμε ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και πίσω έναν νέο άκαμπτο άξονα πέντε συνδέσμων. Η Mitsubishi υποστηρίζει ότι η εξέλιξη έγινε ώστε να συνδυάζεται η αντοχή σε δύσκολο έδαφος με σημαντικά καλύτερη ποιότητα κύλισης στην άσφαλτο.

Με 230 mm απόσταση από το έδαφος, γωνία προσέγγισης 30,4°, γωνία ράμπας 22,6° και γωνία διαφυγής 25,8°, οι προδιαγραφές του δεν περιορίζονται σε ένα χωματόδρομο.

Diesel 2,4 λίτρων και νέο 8άρι αυτόματο

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 2,4 λίτρων τετρακύλινδρος clean diesel, με μονό turbo μεταβλητής γεωμετρίας. Η Mitsubishi επιβεβαιώνει επίσημα μέγιστη ροπή 480 Nm, ενώ σε ορισμένες προδιαγραφές η τιμή περιορίζεται στα 470 Nm. Ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα ολοκαίνουργιο αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων με Sport mode. Η ισχύς φτάνει τους 204 PS.

Εξηλεκτρισμένες εκδόσεις έχουν ήδη συνδεθεί με το μελλοντικό πλάνο του μοντέλου, όμως η Mitsubishi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή το χρονοδιάγραμμά τους.

Super Select 4WD-II και S-AWC

Το πραγματικά ενδιαφέρον μέρος του νέου Pajero βρίσκεται στο σύστημα μετάδοσης. Η Mitsubishi συνδυάζει για πρώτη φορά στο μοντέλο το Super Select 4WD-II με το Super-All Wheel Control, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο σύστημα τετρακίνησης.

Ο οδηγός έχει τέσσερις βασικές επιλογές:

2H , πίσω κίνηση

, πίσω κίνηση 4H , μόνιμη τετρακίνηση

, μόνιμη τετρακίνηση 4HLc , τετρακίνηση με κλειδωμένο κεντρικό διαφορικό

, τετρακίνηση με κλειδωμένο κεντρικό διαφορικό 4LLc, κλειδωμένο κεντρικό διαφορικό και κοντές σχέσεις.

Υπάρχουν επίσης επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand και Rock.

Το S-AWC ενσωματώνει Active Yaw Control, έλεγχο ευστάθειας και πρόσφυσης και ABS, διαχειριζόμενο την κινητήρια και την επιβραδυντική δύναμη των τεσσάρων τροχών ανάλογα με το έδαφος.

Με άλλα λόγια, το Pajero διατηρεί αυτό που περιμένεις από ένα παραδοσιακό Mitsubishi 4×4, αλλά χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα ηλεκτρονικά για να αξιοποιήσει τις μηχανικές του δυνατότητες.

Σημαντικά πιο premium στο εσωτερικό

Η μεγαλύτερη απόσταση από τα Pajero του παρελθόντος φαίνεται στην καμπίνα. Το νέο μοντέλο είναι επταθέσιο, με τρεις σειρές καθισμάτων, και η Mitsubishi τοποθετεί ξεκάθαρα την ποιότητα και την άνεση υψηλότερα από ό,τι στις προηγούμενες γενιές.

Στο ταμπλό δεσπόζουν δύο οθόνες 14,3 ιντσών που σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφιακό σύνολο, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις χρησιμοποιείται οθόνη 12,3 ιντσών. Επιστρέφει μάλιστα και ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο των παλαιότερων Pajero.

Το παλιό Triple Multi Meter έχει μετατραπεί σε ψηφιακό Multi Meter, παρουσιάζοντας στον οδηγό πληροφορίες όπως:

υψόμετρο

κατεύθυνση μέσω πυξίδας

θερμοκρασία

κλίση αμαξώματος

γωνία πλευρικής κλίσης

λειτουργία του AYC.

Υπάρχουν ακόμη τριζωνικός κλιματισμός, αεριζόμενα καθίσματα και ηχοσύστημα Yamaha 12 ηχείων, με τεχνολογία που προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα με τον θόρυβο κύλισης.

Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Η παραγωγή του Pajero γίνεται στην Ταϊλάνδη, μαζί με το Triton. Η συγκεκριμένη χώρα θα είναι και η πρώτη αγορά στην οποία θα διατεθεί, ενώ Ιαπωνία και Αυστραλία θα ακολουθήσουν έως τον Μάρτιο του 2027.

Από το οικονομικό έτος 2027 και μετά η Mitsubishi σχεδιάζει να επεκτείνει το μοντέλο σε περίπου 100 αγορές παγκοσμίως, με επιβεβαιωμένη παρουσία μεταξύ άλλων στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ευρωπαϊκή ή ελληνική διάθεση, ούτε έχει ανακοινωθεί τιμή.

Τι κρατάμε;