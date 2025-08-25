Το νέο compact SUV της Renault θα σε ξετρελάνει – Κοστίζει 6.200 ευρώ

Η Renault παρουσίασε το ανανεωμένο Kiger 2026, ένα compact SUV για την αγορά της Ινδίας με νέα εμφάνιση, περισσότερη ασφάλεια και τιμή εκκίνησης από μόλις 6.200 ευρώ.

Το Renault Kiger 2026 έκανε το ντεμπούτο του στην Ινδία με ανανεωμένη σχεδίαση και βελτιώσεις στο εσωτερικό

Διατίθεται με δύο βενζινοκινητήρες: 1.0 ατμοσφαιρικό 72 PS και 1.0 turbo 100 PS

Η τιμή του ξεκινά από 6.200 ευρώ (Rs 6.30 lakh)

Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις: έξι αερόσακοι, hill start assist και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Ανταγωνιστές: Tata Nexon, Hyundai Exter, Kia Sonet, Suzuki Fronx

Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε στόχους

Το Renault Kiger πρωτοπαρουσιάστηκε το 2021 για την άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των sub-4 μέτρων SUV στην Ινδία. Σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, η Renault το φρεσκάρει με μια σειρά αισθητικών και τεχνολογικών αλλαγών ώστε να διατηρήσει τη δυναμική του απέναντι στους ολοένα και πιο ισχυρούς αντιπάλους.

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: προσιτή τιμή, σύγχρονη εμφάνιση και τεχνολογίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια έλειπαν από αυτή την κατηγορία.

Εμφάνιση: νέος προφυλακτήρας και λεπτομέρειες

Η πιο ουσιαστική αλλαγή συναντάται μπροστά, με νέο προφυλακτήρα, λεπτότερη μάσκα και πιο έντονα σκαλιστές λεπτομέρειες. Ο διπλός προβολέας παραμένει, αλλά πλέον συνδυάζεται με νέα φώτα ομίχλης.

Στο πλάι, εμφανίζονται καινούριες γραφικές λεπτομέρειες στις πόρτες και στη μεσαία κολόνα, καθώς και νέες ζάντες 16 ιντσών για τις πλουσιότερες εκδόσεις. Πίσω, ο προφυλακτήρας επανασχεδιάστηκε, αποκτώντας διαφορετική ποδιά και διακοσμητικές εισαγωγές.

Εσωτερικό: λιγότερος θόρυβος, περισσότερη τεχνολογία

Η καμπίνα δεν αλλάζει δραματικά, όμως οι βελτιώσεις είναι ουσιαστικές:

Νέα λευκή επένδυση στο ταμπλό .

Βελτιωμένη ηχομόνωση για πιο άνετα ταξίδια.

Ανανεωμένες επιλογές υφασμάτων και νέο λογότυπο Renault στο τιμόνι.

Οι πλουσιότερες εκδόσεις διαθέτουν οθόνη αφής 8 ιντσών, σύστημα ήχου Arkamys, 360° κάμερα, ασύρματη φόρτιση και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα. Αντίθετα, η βασική έκδοση Authentic περιορίζεται σε απλό αποθηκευτικό χώρο αντί για οθόνη.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με έξι αερόσακους, hill start assist και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Κινητήρες και τιμές

Το Kiger συνεχίζει με τα γνώριμα μηχανικά σύνολα:

1.0 λίτρο ατμοσφαιρικό με 72 PS και 5άρι χειροκίνητο ή προαιρετικό AMT.

1.0 λίτρο turbo με 100 PS, διαθέσιμο και με CVT.

Οι τιμές στην Ινδία ξεκινούν από Rs 6.30 lakh (περίπου 6.200 ευρώ) και φτάνουν έως Rs 11.30 lakh (12.900 ευρώ) για την κορυφαία έκδοση Emotion με turbo κινητήρα και CVT.

Σκληρός ανταγωνισμός

Η κατηγορία των μικρών SUV στην Ινδία είναι από τις πιο ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Το Kiger έχει απέναντί του μοντέλα όπως το Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Exter, Kia Sonet, Suzuki Fronx και Nissan Magnite.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Renault ελπίζει ότι το μείγμα προσιτής τιμής και βελτιωμένων χαρακτηριστικών θα κρατήσει το Kiger ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού.

Τι κρατάμε;

Το Renault Kiger 2026 ανανεώθηκε με νέα σχεδίαση, καλύτερη ηχομόνωση και περισσότερη ασφάλεια.

Παραμένει ένα από τα πιο οικονομικά SUV της αγοράς, με τιμή από 6.200 ευρώ .

Διαθέτει δύο κινητήρες βενζίνης και εκδόσεις που φτάνουν τους 100 PS.

Στόχος της Renault είναι να διατηρήσει δυνατή παρουσία σε μια άκρως ανταγωνιστική κατηγορία στην Ινδία.

