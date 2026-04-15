Το νέο επαγγελματικό βανάκι LCV της Leapmotor κοστίζει 14.590 ευρώ

Η Stellantis και η Leapmotor φέρνουν ένα μικρό, προσιτό ηλεκτρικό van πόλης, σχεδιασμένο αποκλειστικά για μεταφορές και καθημερινή επαγγελματική χρήση

Η Leapmotor επεκτείνει τη γκάμα της στην Ευρώπη με ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που δεν απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά σε επαγγελματίες. Το νέο T03 LCV αποτελεί μια ελαφριά επαγγελματική εκδοχή του γνωστού μικρού ηλεκτρικού T03, σχεδιασμένη για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των αστικών μεταφορών.

Η παρουσίασή του σηματοδοτεί τη στρατηγική της εταιρείας να περάσει από την απλή ηλεκτροκίνηση ιδιωτών σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, δίνοντας έμφαση σε μικρές επιχειρήσεις, στόλους και υπηρεσίες διανομών που αναζητούν αποδοτικές και οικονομικές λύσεις σε περιβάλλοντα με αυστηρούς περιορισμούς εκπομπών.

Από επιβατικό σε επαγγελματικό

Το T03 LCV βασίζεται απευθείας στο επιβατικό T03, αλλά έχει τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει επαγγελματικές ανάγκες. Οι εξωτερικές του διαστάσεις παραμένουν ιδιαίτερα συμπαγείς, με μήκος 3.620 mm, κάτι που το καθιστά ιδανικό για στενούς δρόμους και πυκνή κυκλοφορία.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον χώρο φόρτωσης, ο οποίος φτάνει τα 657 λίτρα, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 220 κιλά. Το μοντέλο στοχεύει ξεκάθαρα σε αστικές διαδρομές με υψηλή συχνότητα στάσεων, όπου η ευελιξία είναι πιο σημαντική από την απόλυτη χωρητικότητα.

Ηλεκτρική απόδοση για καθημερινή χρήση

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 70 kW (95 ίππων) με ροπή 158 Nm, τιμές που κρίνονται επαρκείς για αστική χρήση και φορτωμένες διαδρομές.

Η μπαταρία των 37,3 kWh προσφέρει αυτονομία έως 256 km (WLTP), δίνοντας τη δυνατότητα για πλήρη ημερήσιο κύκλο εργασιών χωρίς ανάγκη φόρτισης. Σε επίπεδο φόρτισης, το μοντέλο υποστηρίζει έως 6,6 kW σε AC και έως 45 kW σε ταχυφορτιστή DC.

Με ταχεία φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει από το 30% έως το 80% σε περίπου 36 λεπτά, περιορίζοντας σημαντικά τους χρόνους εκτός λειτουργίας.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα, ακόμη και σε «εργαλείο»

Παρά τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, το T03 LCV δεν στερείται εξοπλισμού. Το εσωτερικό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8 ιντσών και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών, ενώ υποστηρίζονται υπηρεσίες όπως online navigation, 4G συνδεσιμότητα, φωνητικός έλεγχος και over-the-air αναβαθμίσεις.

Μέσω της εφαρμογής Leapmotor, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει απομακρυσμένα τη φόρτιση, τον κλιματισμό, την κατάσταση του οχήματος και τη θέση του, ενισχύοντας τη διαχείριση στόλου ή καθημερινών διανομών.

Έμφαση στην ασφάλεια και την καθημερινή λειτουργία

Η Leapmotor δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην ασφάλεια, εξοπλίζοντας το μοντέλο με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται πολλαπλοί αερόσακοι, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, ενώ το σύστημα ADAS περιλαμβάνει λειτουργίες όπως adaptive cruise control, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, διατήρηση λωρίδας και ανίχνευση τυφλού σημείου.

Παραγωγή, διαθεσιμότητα και τιμή

Η παραγωγή του T03 LCV θα ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, με τις παραγγελίες να ανοίγουν από τον Απρίλιο του 2026 για τις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 14.590 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στις πιο προσιτές επαγγελματικές ηλεκτρικές λύσεις της αγοράς.

Με το T03 LCV, η Leapmotor δεν προσπαθεί απλώς να προσθέσει ένα ακόμη μοντέλο στη γκάμα της. Αντίθετα, επιχειρεί να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό, αυτό των μικρών, οικονομικών και πλήρως ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων για πόλη.

Σε μια εποχή όπου οι πόλεις περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τα θερμικά οχήματα και η ζήτηση για last-mile logistics αυξάνεται, το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μια πρακτική και στοχευμένη λύση για την καθημερινότητα των επαγγελματιών.

Τι κρατάμε

• Νέα επαγγελματική έκδοση του T03 για αστική χρήση

• Χώρος φόρτωσης 657 λίτρα και ωφέλιμο φορτίο έως 220 kg

• Ηλεκτροκινητήρας 95 ίππων και αυτονομία έως 256 km

• Γρήγορη φόρτιση (30–80% σε ~36 λεπτά)

• Τιμή εκκίνησης από 14.590€ χωρίς ΦΠΑ