Το plug-in hybrid SUV που αποδίδει 1.381 PS και μπορεί να κάνει 300 km μόνο ηλεκτρικά

Plug-in SUV που μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,1 δευτερόλεπτα και να φορτίσει από το 20 μέχρι το 80% σε κάτω από 10 λεπτά.

Αν σας λέγαμε πριν μερικά χρόνια πως στο κοντινό μέλλον ένα κινέζικο SUV θα μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε περίπου 3 δευτερόλεπτα πιθανότατα θα μας περνούσατε για τρελούς, ωστόσο, οι κινέζοι κατασκευαστές συνεχίζουν να κάνουν άλματα και να αναγκάζουν τους ευρωπαίους, κι όχι μόνο, ανταγωνιστές τους να… ιδρώνουν.

Πριν μερικούς μήνες, η Zeekr αποκάλυψε το νέο της SUV – ναυαρχίδα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του.

Αυτό είναι το Zeekr 9X

Πρόκειται για ένα πολυτελές plug-in υβριδικό SUV με διαστάσεις 5,239 x 2.029 και 1.819 χλστ. ύψος, συνδυάζοντας αρκετούς χώρους, τεχνολογία αιχμής και επιδόσεις που θα ζήλευαν και supercars. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας τετρακύλινδρος turbo θερμικός κινητήρας βενζίνης με απόδοση 275 ίππων, ο οποίος δουλεύει παράλληλα με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται στους εντυπωσιακούς 1.381 ίππους, υπεραρκετούς για να κουβαλήσουν τα περίπου 3.000 κιλά του, ενώ το μέγεθος σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του δίνουν στο 9X μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

Η Zeekr λέει πως το ακραίο plug-in Hybrid SUV της μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 km/h.

Τεχνολογία + εσωτερικό

Οι επιδόσεις είναι απλά ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το 9X να ξεχωρίζει, αφού η μεγαλύτερη διαφορά από τον ανταγωνισμό βρίσκεται στην τεχνολογία της μπαταρίας και στη φόρτιση. Το plug-in Hybrid SUV της Zeekr προσφέρεται με δύο πακέτα μπαταριών, 55 kWh και 70 kWh, με το τελευταίο να του επιτρέπει να κάνει πάνω από 300 χλμ. (302) αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ μπορεί να φορτίσει από το 20 στο 80 % σε μόλις 9 λεπτά.

Η μπαταρία των 70 kWh είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί σε plug-in υβριδικό μοντέλο παραγωγής μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης: Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Αυγούστου

Περνώντας στο εσωτερικό, το Zeekr 9X προσφέρεται με διάταξη καθισμάτων με τρεις σειρές (2+2+2). Ξεχωρίζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η μεγάλη κεντρική οθόνη για το σύστημα Infotainment και μια δεύτερη αναδιπλούμενη οθόνη για τους πίσω επιβάτες. Με το νέο 9X, η Zeekr παρουσιάζει το σύστημα Qianli Haohan H9, γνωστό και ως G-Pilot H9, το οποίο συνδυάζει πέντε αισθητήρες LiDAR, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας μεγάλης εμβέλειας και τεσσάρων για παρακολούθηση τυφλών σημείων και πλήρη κάλυψη 360 μοιρών.

Το κόστος για όλα αυτά; Ενώ ακόμα περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τη Zeekr, οι πρώτες πληροφορίες λένε πως το 9X θα κοστίζει λιγότερο από 100.000 δολάρια (περίπου 86.000 ευρώ), ενώ τα βιβλία παραγγελιών θα ανοίξουν στην Κίνα αργότερα μέσα στον μήνα.

Τι κρατάμε:

Τεχνολογία αιχμής, άνεση και κορυφαίες επιδόσεις : όλα αυτά σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή

και : όλα αυτά σε μια Η μεγαλύτερη μπαταρία σε υβριδικό παραγωγής, με χρόνους φόρτισης από το… αύριο

σε υβριδικό παραγωγής, με χρόνους από το… αύριο Πλησιάζει ο καιρός που η λέξη «κινέζικο» πριν ένα ουσιαστικό θα έχει θετική ερμηνεία

