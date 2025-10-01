Το premium SUV της Mazda που ξεκινά από 14.350 ευρώ – Θα έρθει στην Ευρώπη;

Η Mazda προκάλεσε αίσθηση στην κινεζική αγορά με την παρουσίαση του νέου της SUV, του EZ-60, ενός μεσαίου crossover που θα λανσαριστεί με την ονομασία CX-6e στις διεθνείς αγορές

Αυτό που πρακαλεί μεγάλη εντύπωση είναι η τιμολογιακή πολιτική της Mazda, με την τιμή του να ξεκινά από μόλις 14.350 ευρώ για την έκδοση Range-Extender Base στην Κίνα, ένα ποσό που μοιάζει απίστευτα χαμηλό για την κατηγορία και τον εξοπλισμό που προσφέρει.

Υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό

Το νέο μοντέλο διατίθεται τόσο ως range-extender όσο και σε καθαρά ηλεκτρική έκδοση.

Στην πρώτη περίπτωση, ο κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός 1.5 λίτρων που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη μπαταρία των 31,7 kWh, τροφοδοτώντας τον πίσω ηλεκτροκινητήρα των 255 ίππων. Οι τιμές στην Κίνα διαμορφώνονται ως εξής:

Range-Extender Base: 14.350 €

Range-Extender Pro: 15.547 €

Range-Extender Max: 16.624 €

Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή μοιράζεται το ίδιο μοτέρ των 255 ίππων, αλλά με μπαταρία 77,94 kWh τεχνολογίας LFP, που χαρίζει αυτονομία έως 600 χλμ. (CLTC). Οι τιμές έχουν ως εξής:

EV Base: 16.744 €

EV Pro: 17.940 €

EV Max: 19.257 €

Τεχνολογία και σχεδίαση

Εξωτερικά, το EZ-60 φέρει γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία της Mazda, όμως η καμπίνα του είναι ριζικά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Στο κέντρο δεσπόζει μια τεράστια οθόνη 26,5 ιντσών 5K, μέρος της οποίας αφορά και τον συνοδηγό, ενώ εντυπωσιακό είναι και το head-up display προβολής 100 ιντσών με λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στη θέση των κλασικών καθρεπτών χρησιμοποιούνται κάμερες, προσίδοντας μια «κερασάκι στην τούρτα» high-tech πινελιά.

Ευρωπαϊκή προοπτική

Η Mazda έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το EZ-60 θα φτάσει στην Ευρώπη με την ονομασία CX-6e. Εάν οι τιμές διατηρηθούν σε λογικά επίπεδα σε σχέση με την κινεζική αγορά, τότε μιλάμε για ένα μοντέλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία των μεσαίων SUV, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής σε προσιτό κόστος.

Τι κρατάμε

Η Mazda παρουσίασε στην Κίνα το νέο EZ-60 / CX-6e, ένα μεσαίο premium SUV

Οι τιμές ξεκινούν από 14.350 ευρώ για το υβριδικό range-extender

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση φτάνει έως τα 19.257 ευρώ

Έχει επιβεβαιωθεί ότι θα λανσαριστεί και στην Ευρώπη

