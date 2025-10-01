quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το premium SUV της Mazda που ξεκινά από 14.350 ευρώ – Θα έρθει στην Ευρώπη;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-premium-suv-tis-mazda-pou-xekina-apo-14-350-evro-tha-erthei-stin-evropi-777251

Η Mazda προκάλεσε αίσθηση στην κινεζική αγορά με την παρουσίαση του νέου της SUV, του EZ-60, ενός μεσαίου crossover που θα λανσαριστεί με την ονομασία CX-6e στις διεθνείς αγορές

Αυτό που πρακαλεί μεγάλη εντύπωση είναι η τιμολογιακή πολιτική της Mazda, με την τιμή του να ξεκινά από μόλις 14.350 ευρώ για την έκδοση Range-Extender Base στην Κίνα, ένα ποσό που μοιάζει απίστευτα χαμηλό για την κατηγορία και τον εξοπλισμό που προσφέρει.

Υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό

Το νέο μοντέλο διατίθεται τόσο ως range-extender όσο και σε καθαρά ηλεκτρική έκδοση.

Στην πρώτη περίπτωση, ο κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός 1.5 λίτρων που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη μπαταρία των 31,7 kWh, τροφοδοτώντας τον πίσω ηλεκτροκινητήρα των 255 ίππων. Οι τιμές στην Κίνα διαμορφώνονται ως εξής:

Range-Extender Base: 14.350 €

Range-Extender Pro: 15.547 €

Range-Extender Max: 16.624 €

Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή μοιράζεται το ίδιο μοτέρ των 255 ίππων, αλλά με μπαταρία 77,94 kWh τεχνολογίας LFP, που χαρίζει αυτονομία έως 600 χλμ. (CLTC). Οι τιμές έχουν ως εξής:

EV Base: 16.744 €

EV Pro: 17.940 €

EV Max: 19.257 €

Τεχνολογία και σχεδίαση

Εξωτερικά, το EZ-60 φέρει γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία της Mazda, όμως η καμπίνα του είναι ριζικά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Στο κέντρο δεσπόζει μια τεράστια οθόνη 26,5 ιντσών 5K, μέρος της οποίας αφορά και τον συνοδηγό, ενώ εντυπωσιακό είναι και το head-up display προβολής 100 ιντσών με λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στη θέση των κλασικών καθρεπτών χρησιμοποιούνται κάμερες, προσίδοντας μια «κερασάκι στην τούρτα» high-tech πινελιά.

Ευρωπαϊκή προοπτική

Η Mazda έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το EZ-60 θα φτάσει στην Ευρώπη με την ονομασία CX-6e. Εάν οι τιμές διατηρηθούν σε λογικά επίπεδα σε σχέση με την κινεζική αγορά, τότε μιλάμε για ένα μοντέλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία των μεσαίων SUV, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής σε προσιτό κόστος.

Τι κρατάμε

  • Η Mazda παρουσίασε στην Κίνα το νέο EZ-60 / CX-6e, ένα μεσαίο premium SUV
  • Οι τιμές ξεκινούν από 14.350 ευρώ για το υβριδικό range-extender
  • Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση φτάνει έως τα 19.257 ευρώ
  • Έχει επιβεβαιωθεί ότι θα λανσαριστεί και στην Ευρώπη

Τα πιο φθηνά ηλεκτρικά που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα

Νέος ΚΟΚ: Τι θα πληρώσεις αν σε πιάσουν με ανασφάλιστο αυτοκίνητο το 2025;

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

Tags
#Mazda#Mazda CX-6e#Mazda EZ-60
afto-einai-to-neo-mazda-cx-5-des-tin-proti-timi-766921

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

10.07.2025

Αυτό είναι το νέο Mazda CX-5 – Δες την πρώτη τιμή
dierrefse-to-neo-oikogeneiako-suv-tis-mazda-763484

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

18.06.2025

Διέρρευσε το νέο οικογενειακό SUV της Mazda
mazda-6e-ilektriki-epanastasi-752714

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

08.03.2025

Mazda 6e: Ηλεκτρική επανάσταση
ananeosi-gia-tin-alfa-romeo-junior-ti-allages-fernei-775884

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

19.09.2025

Ανανέωση για την Alfa Romeo Junior: Τι αλλαγές φέρνει;
kgm-musso-ev-to-agrotiko-pou-egine-ilektriko-me-420-km-aftonomias-pote-erchetai-ellada-772181

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

19.09.2025

KGM Musso EV: Το αγροτικό που έγινε ηλεκτρικό με 420 km αυτονομίας – Πότε έρχεται Ελλάδα;
stin-ellada-to-chery-tiggo-4-yvridiko-me-204-ippous-kai-timi-22-990-evro-774878

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

12.09.2025

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

