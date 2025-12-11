quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το πρώτο plug-in hybrid SUV αυτής της μάρκας έχει 355 km ηλεκτρικής αυτονομίας

ΠΕΜΠΤΗ | 11.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-proto-plug-in-hybrid-suv-aftis-tis-markas-echei-355-km-ilektrikis-aftonomias-786230

Εντυπωσιακή είναι και η ταχύτητα φόρτισης του μοντέλου με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χρόνους σε ηλεκτρικό όχημα παραγωγής

Η Lotus, μέλος του ομίλου Geely, αποκάλυψε επίσημα το πραγματικό πρωτότυπο του ολοκαίνουργιου plug-in hybrid SUV της, που ονομάζεται Lotus For Me. Το όχημα έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης στο κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT) και αποτελεί την PHEV παραλλαγή του πλήρως ηλεκτρικού Eletre. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το For Me υιοθετεί την ίδια σχεδιαστική ταυτότητα με το Eletre, διατηρώντας ισχυρή οικογενειακή ομοιότητα. Το αμάξωμα μετρά 5103 mm μήκος, 2019 mm πλάτος και 1636 mm ύψος, ενώ το μεταξόνιο των 3019 mm ενισχύει τη σταθερότητά του. Ο λόγος πλάτους-ύψους παραμένει 1,24, χαρίζοντάς του επιβλητική και «πατημένη» στάση στον δρόμο.

Σύστημα κίνησης και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα plug-in hybrid σύνολο που συνδυάζει 2.0T τετρακύλινδρο κινητήρα με διπλούς ηλεκτροκινητήρες (έναν εμπρός και έναν πίσω). Η συνολική απόδοση φτάνει τους 952 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο βασίζεται σε 900V αρχιτεκτονική, διαθέτει μπαταρία 70 kWh και προσφέρει 420 km ηλεκτρικής αυτονομίας (CLTC). Με 6C ταχυφόρτιση, η μπαταρία φορτίζει από 30% σε 80% σε 8 λεπτά, στοιχείο που αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογικές επιδόσεις του οχήματος.

Εστίαση στην απόδοση & στα φρένα

Για κορυφαίο έλεγχο, το For Me εξοπλίζεται με Pirelli P Zero 5 LTS ελαστικά, ενώ τα Brembo εμπρός φρένα με εξαπίστονες δαγκάνες εξασφαλίζουν απόσταση ακινητοποίησης 33,9 m. Στο πίσω μέρος υπάρχει ενεργή αεροτομή, που συμβάλλει στην αεροδυναμική σταθερότητα.Για δυναμική οδήγηση, το For Me διαθέτει πλαίσιο με αερανάρτηση δύο θαλάμων και δύο βαλβίδων, σύστημα CCD (Continuous Damping Control), adaptive damping και ενεργή αντιστρεπτική δοκό, προσφέροντας συνδυασμό άνεσης και σπορ ελέγχου.

Εξοπλισμός και προαιρετικές επιλογές

Τα έγγραφα του MIIT δείχνουν πλήρη γκάμα επιλογών, όπως αναδιπλούμενο lidar, βάσεις οροφής, διαφορετικά σχέδια ζαντών, εναλλακτικές επιλογές στις δαγκάνες φρένων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενο κοτσαδόρο.

Τι κρατάμε 

  • 952 hp, 0–100 km/h σε 3,3s, 70 kWh & 900V πλατφόρμα

  • 420 km ηλεκτρική αυτονομία (CLTC), 6C φόρτιση 30–80% σε 8’

  • Διαστάσεις 5103 × 2019 × 1636 mm, μεταξόνιο 3019 mm

  • Pirelli P Zero 5 LTS, Brembo 6-πίστονα, φρενάρισμα 33,9 m

  • Lidar, roof rack, ζάντες, φρένα & κοτσαδόρος ως προαιρετικά

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
