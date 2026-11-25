Τέσσερις θέσεις, μπαταρία 26 kWh και ακτίνα στροφής 4,5 μέτρων για το νέο Ignis, που έρχεται στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 2027.

Το Suzuki Ignis το γνωρίσαμε ως ένα από τα ελάχιστα αυτοκίνητα που χωρούσαν σε μια μικρή θέση στάθμευσης και παρ’ όλα αυτά θύμιζαν SUV. Στη νέα του γενιά κρατά τις μαζεμένες διαστάσεις και το ψηλό αμάξωμα, αλλά αλλάζει όσα βρίσκονται κάτω από αυτό. Η Suzuki παρουσίασε στις 25 Νοεμβρίου το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης για τις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 2027, χωρίς ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία ή τιμή για την Ελλάδα.

Πόσο μικρό είναι το νέο Ignis;

Το μήκος των 3,57 μέτρων λέει τη μισή ιστορία. Για όποιον κινείται καθημερινά σε στενά με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές, εξίσου ενδιαφέρον είναι το πλάτος του αμαξώματος, μόλις 1,565 μέτρα. Το Ignis είναι μάλιστα ψηλότερο απ’ όσο είναι φαρδύ, αφού η οροφή του φτάνει στα 1,635 μέτρα. Αυτό, όμως, που θα κάνει την διαφορά στην οδήγηση είναι η ελάχιστη ακτίνα στροφής των 4,5 μέτρων, που συμπληρώνει την εικόνα ενός μικρού που σχεδιάστηκε για να ελίσσεται στην πόλη.

Στο ιδιαίτερο αυτό σχήμα, την υπογραφή βάζουν τα φώτα LED εμπρός και πίσω, με φωτεινά κάθετα και οριζόντια μοτίβα που θυμίζουν τμήματα από ψηφιακούς αριθμούς. Με τη διχρωμία, η οροφή μοιάζει να αιωρείται πάνω από τα πλαϊνά παράθυρα, ενώ το αμάξωμα απέχει 15 εκατοστά από το έδαφος. Στην τετραθέσια καμπίνα, με μεταξόνιο 2,46 μέτρων, η καμπύλη του ταμπλό συνεχίζεται στις επενδύσεις των θυρών. Δίπλα στη φαρδιά οθόνη ξεχωρίζει μια ανοιχτή θήκη για μικροαντικείμενα, το σχήμα της οποίας είναι εμπνευσμένο από την κεραμική.

Μπαταρία 26 kWh και 91 ίπποι για δύο τροχούς

Το νέο Ignis βασίζεται στην πλατφόρμα HEARTECT-e, που η Suzuki εξέλιξε ειδικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μπαταρία LFP έχει χωρητικότητα 26 kWh και βρίσκεται κάτω από το δάπεδο. Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας ισχύος και ο μειωτήρας στροφών συγκεντρώνονται σε μία συμπαγή μονάδα, το eAxle. Η ισχύς φτάνει τους 91 ίππους (67 kW), η ροπή τα 133 Nm και η κίνηση μεταδίδεται σε δύο τροχούς.

Η Suzuki δοκίμασε το Ignis και σε ευρωπαϊκούς δημόσιους δρόμους, τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε διαδρομές με στροφές, για να προσαρμόσει την απόκριση του κινητήρα και τη ρύθμιση της ανάρτησης. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στην αίσθηση του πεντάλ του φρένου. Στόχος της ήταν ο οδηγός που έρχεται από βενζινοκίνητο να μπορεί να υπολογίζει εύκολα πόσο θα επιβραδύνει το αυτοκίνητο, καθώς η ανάκτηση ενέργειας συνεργάζεται με τα συμβατικά φρένα.

Τι γνωρίζουμε για την αυτονομία του;

Η Suzuki δεν έδωσε στην παρουσίαση αυτονομία κατά WLTP ούτε χρόνους φόρτισης για το ευρωπαϊκό Ignis. Εδώ έχει σημασία μια διάκριση. Το συγγενικό Suzuki e SKY, που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 16 Νοεμβρίου και χρησιμοποιεί επίσης την πλατφόρμα HEARTECT-e, έχει ανακοινωμένη αυτονομία 310 χλμ. Η τιμή αφορά το ιαπωνικό μοντέλο στον τοπικό κύκλο μέτρησης WLTC. Για την ώρα, το μόνο σχετικό στοιχείο που έχουμε για το ηλεκτρικό Ignis είναι η χωρητικότητα μπαταρίας των 26 kWh.