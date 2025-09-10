Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Togg T10F: Η τουρκική απάντηση στο Tesla Model 3 έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο με αυτονομία έως 623 χλμ. και στόχο την ευρωπαϊκή αγορά

Η Togg παρουσίασε στο Μόναχο το νέο ηλεκτρικό fastback T10F

Διαθέσιμο με δύο μπαταρίες και κίνηση πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς

Έως 429 ίπποι, 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1’’ και φόρτιση 20-80% σε 28 λεπτά

Η τουρκική Togg παρουσιάζει το παραγωγικό T10F, ένα πεντάθυρο fastback που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί άμεσα μοντέλα όπως το Tesla Model 3. Η πρεμιέρα έγινε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, καθώς η μάρκα ανακοίνωσε ότι τόσο το T10F όσο και το SUV T10X θα διατεθούν στη γερμανική αγορά εντός του μήνα.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το T10F διατηρεί σχεδόν αμετάβλητη την εμφάνιση του πρωτοτύπου που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η κλειστή μάσκα με τα LED φώτα, μεγάλες εισαγωγές αέρα και χαρακτηριστικά φώτα ημέρας. Πλάγια, οι γραμμές είναι αεροδυναμικές (Cd 0,24) με προαιρετική διχρωμία οροφής και ζάντες 17’’ έως 19’’.

Σε μέγεθος, το αυτοκίνητο φτάνει τα 4,83 μ. μήκος με μεταξόνιο 2,89 μ. Είναι 11 εκατοστά μακρύτερο από το Tesla Model 3, αν και το μεταξόνιο αυξάνεται μόλις κατά 1,5 εκ.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Στο εσωτερικό, το T10F εντυπωσιάζει με πανοραμική οθόνη που συνδυάζει 12’’ ψηφιακό πίνακα οργάνων και 29’’ infotainment, πλαισιωμένα από μια επιπλέον οθόνη 8’’ για χειρισμούς. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό, ηχοσύστημα 6 ηχείων και πορτμπαγκάζ 505 λίτρων.

Οι πιο πλούσιες εκδόσεις διαθέτουν «vegan» δερμάτινες επενδύσεις, ασύρματη φόρτιση κινητού και premium ηχοσύστημα Meridian 12 ηχείων. Προαιρετικά διατίθενται θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός-πίσω καθώς και ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Η λίστα ασφαλείας περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, adaptive cruise control με stop & go, αναγνώριση σημάτων, υποβοήθηση λωρίδας, high beam assist και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω.

Κινητήρια σύνολα και επιδόσεις

Οι περισσότερες εκδόσεις φέρουν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με 218 ίππους και 350 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μπαταρία 52,4 kWh (αυτονομία έως 350 χλμ.) ή 88,5 kWh (έως 623 χλμ.). Το 0-100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε 7,2’’. Η φόρτιση 20-80% σε ταχυφορτιστή 180 kW διαρκεί 28 λεπτά.

Η κορυφαία έκδοση V2 AWD προσφέρει διπλό μοτέρ, τετρακίνηση, 429 ίππους και 700 Nm. Οι επιδόσεις εκτοξεύονται (0-100 χλμ./ώρα σε 4,1’’), με την αυτονομία να περιορίζεται στα 523 χλμ. WLTP.

Τι κρατάμε

Η Togg επεκτείνεται δυναμικά στη Γερμανία με δύο νέα μοντέλα

Το T10F συνδυάζει fastback σιλουέτα με κορυφαία αεροδυναμική

Εσωτερικό με οθόνες έως 29’’ και premium τεχνολογίες

Δύο μπαταρίες: 52,4 και 88,5 kWh με έως 623 χλμ. WLTP

Έκδοση AWD με 429 ίππους και 4,1’’ για τα 0-100 χλμ./ώρα

