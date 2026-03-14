Το υβριδικό C-SUV της Jeep που μόλις ήρθε Ελλάδα με 1.000 km αυτονομία και τιμή 35.990 ευρώ

Η Jeep ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στην κατηγορία των SUV με το ολοκαίνουργιο Compass, ένα μοντέλο που έρχεται πιο σύγχρονο, μεγαλύτερο και πλήρως εξηλεκτρισμένο.

Το νέο μοντέλο της αμερικανικής μάρκας είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με εισαγωγική τιμή 35.990 ευρώ, πλούσιο εξοπλισμό και μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει σχεδόν κάθε μορφή εξηλεκτρισμού. Το νέο Jeep Compass εξελίσσεται σημαντικά σε όλους τους τομείς. Είναι μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο, πιο τεχνολογικά προηγμένο, ενώ παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της μάρκας με δυνατότητες που δεν περιορίζονται μόνο στην άσφαλτο. Παράλληλα, η νέα υβριδική έκδοση προσφέρει αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 km, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την καθημερινότητα.

Οι σχεδιαστές της Jeep δημιούργησαν ένα SUV που διατηρεί τη χαρακτηριστική ταυτότητα της μάρκας, αλλά ταυτόχρονα δείχνει πιο μοντέρνο και πιο δυναμικό. Η εμβληματική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες παραμένει το βασικό στοιχείο αναγνώρισης, ενώ τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και οι καθαρές γραμμές δίνουν στο νέο μοντέλο μια πιο σύγχρονη εικόνα. Το νέο Jeep Compass έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις. Το μήκος φτάνει τα 4,55 μέτρα, το πλάτος τα 1,90 μέτρα και το ύψος τα 1,68 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 2,79 μέτρα. Οι μικροί πρόβολοι και η απόσταση από το έδαφος των 20 cm εξασφαλίζουν ότι το μοντέλο διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της μάρκας ακόμη και εκτός δρόμου. Οι γωνίες εκτός δρόμου είναι ενδεικτικές της φιλοσοφίας του μοντέλου, με 20 μοίρες γωνία προσέγγισης, 15 μοίρες ράμπας και 26 μοίρες αναχώρησης, στοιχεία που επιτρέπουν στο Compass να κινείται με άνεση και σε πιο απαιτητικές διαδρομές.

Η αύξηση των διαστάσεων έχει θετικό αντίκτυπο και στο εσωτερικό. Το νέο Jeep Compass προσφέρει μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, με περισσότερη άνεση για τους επιβάτες και μεγαλύτερους χώρους αποσκευών. Οι πίσω επιβάτες έχουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, ενώ το πλάτος και το ύψος της καμπίνας έχουν επίσης αυξηθεί. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 541 λίτρα, με το πίσω κάθισμα να χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40 για μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτωση. Παράλληλα υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι στο εμπρός μέρος της καμπίνας, συνολικής χωρητικότητας περίπου 34 λίτρων, κάτι που ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου για καθημερινή χρήση.

Η Jeep έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην τεχνολογία του εσωτερικού. Το νέο Compass διαθέτει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια μεγάλη οθόνη αφής 16 ιντσών για το σύστημα infotainment. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχουν επίσης αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και νέα εφαρμογή που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο διαφόρων λειτουργιών του αυτοκινήτου. Το Head-Up Display προβάλλει τις βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ, ώστε ο οδηγός να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να αποσπάται από τον δρόμο. Παράλληλα, η καμπίνα συνδυάζει ψηφιακή εικόνα και φυσικούς διακόπτες, κάτι που κάνει τη χρήση των βασικών λειτουργιών πιο εύκολη. Η ποιότητα κατασκευής είναι υψηλή, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, όπως η διπλή πανοραμική ηλιοροφή με επιφάνεια 0,77 τετραγωνικά μέτρα.

Η βασική έκδοση του νέου μοντέλου είναι το Compass e-Hybrid, το οποίο χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο 48V υβριδικό σύστημα. Ο κινητήρας είναι ένας τρίκυλινδρος 1.2 turbo που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 230 Nm. Το σύστημα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, βελτιώνοντας σημαντικά την κατανάλωση. Χάρη στη μεγάλη αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος και στο ρεζερβουάρ των 55 λίτρων, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 km, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για ταξίδια. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 10,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 188 km/h.

Η Jeep θα προσφέρει το νέο Compass και σε άλλες μορφές εξηλεκτρισμού. Η έκδοση Plug-in Hybrid αποδίδει 225 ίππους και 350 Nm ροπής, ενώ διαθέτει μπαταρία 17,9 kWh που επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 95 km. Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Η πρώτη διαθέτει μπαταρία 74 kWh, ισχύ 213 ίππων και αυτονομία περίπου 500 km. Αργότερα θα προστεθεί και μεγαλύτερη μπαταρία 96 kWh, η οποία θα προσφέρει αυτονομία έως 650 km. Στην κορυφή της γκάμας θα τοποθετηθεί η τετρακίνητη έκδοση 4xe, με ισχύ 375 ίππων και ηλεκτρική τετρακίνηση. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση έως 160 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Το νέο Jeep Compass ξεκινά εμπορικά στην Ελλάδα με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.

Η βασική υβριδική έκδοση Compass e-Hybrid Altitude κοστίζει 35.990 ευρώ , ενώ η πιο πλούσια Launch Edition φτάνει τις 39.990 ευρώ .

Η έκδοση Plug-in Hybrid ξεκινά από 45.990 ευρώ στην έκδοση Altitude και φτάνει τις 49.990 ευρώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ξεκινά από 41.990 ευρώ στην έκδοση Altitude και 45.990 ευρώ στην Launch Edition, με τις τιμές να υπολογίζονται με την κρατική επιδότηση.

Παράλληλα, η Jeep προσφέρει 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το μοντέλο, ενώ για την υβριδική έκδοση υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο 4,9%.

Το νέο Jeep Compass είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο που έχει παρουσιάσει η μάρκα στην κατηγορία των SUV. Συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, μεγάλους χώρους και πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Με την υβριδική έκδοση να προσφέρει αυτονομία έως 1.000 km, τις ηλεκτρικές εκδόσεις να φτάνουν έως 650 km και την κορυφαία 4xe να υπόσχεται πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, το νέο μοντέλο φέρνει την αυθεντική εμπειρία Jeep στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης.