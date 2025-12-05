Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

H Toyota θέλει να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία του αυτοκινήτου, με αγωνιστικά που ισορροπούν ιδανικά μεταξύ απόλυτης συμπεριφοράς και φιλικότητας

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό δύο από τα πιο σημαντικά μοντέλα της σύγχρονης ιστορίας της: το GR GT, ένα supercar με άδεια δρόμου αλλά με καθαρόαιμη αγωνιστική καταγωγή, και το GR GT3, το νέο αγωνιστικό όπλο της φίρμας για την κορυφαία κατηγορία των GT3. Τα δύο αυτοκίνητα αποτελούν την τεχνική επιτομή του σλόγκαν «making ever-better cars» και σηματοδοτούν την πιο επιθετική είσοδο της Toyota στα supersports από την εποχή του 2000GT και του LFA.

Νέα αρχιτεκτονική, νέα φιλοσοφία

Κοινή βάση αποτελεί μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα που εξελίχθηκε με οδηγό τα δεδομένα από WEC, WRC και Super GT. Εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Χαμηλό κέντρο βάρους

Yψηλή ακαμψία

Αεροδυναμική από την πίστα προς το design — όχι αντίστροφα

Για πρώτη φορά σε Toyota, το πλαίσιο είναι εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, με προσεκτική χρήση CFRP (carbon συνθετικά υλικά) σε εξωτερικά panels για δομική αντοχή και μικρό βάρος. Οι διατομές έχουν εξεταστεί με εργαλεία ψηφιακής προσομοίωσης, ώστε παρά τη δραστική μείωση μάζας, η στρεπτική ακαμψία να υπερβαίνει τα επίπεδα του LFA.

GR GT: Ο «νόμιμος» διάδοχος του LFA

Το GR GT αναπτύχθηκε ως road-legal race car. Ο οδηγός κάθεται πολύ χαμηλά, στο ίδιο επίπεδο που έχουν συγκεντρωθεί οι μάζες κινητήρα, μετάδοσης και πολλών μηχανικών επί μέρους στοιχείων, ώστε το κέντρο βάρους να είναι όσο τι δυνατόν πιο χαμηλά, προσφέροντας μια «ενοποιημένη αίσθηση» στον χειρισμό του αυτοκινήτου.

Υβριδική δύναμη – καθαρόαιμη απόδοση

Η Toyota εξέλιξε έναν νέο 4.0 V8 twin-turbo κινητήρα με ξηρό κάρτερ ώστε να επιτύχει το μικρότερο δυνατό ύψος, επιτρέποντας την τοποθέτηση του όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Το θερμικό μοτέρ, συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα μονού ρότορα που συνδράμει επικουρικά στην παραγόμεηη ισχύ, προσφέροντας στιγμιαίο «boost» ροπής και δυνατότητα ενεργής διαχείρισης του traction control.

Η Toyota στοχεύει σε μια απόδοση της τάξεως των 650 ίππων και των 850 Nm ροπής στο μοντέλο παραγωγής και πολύ περισσότερο στην σταθερότητα των τιμών αυτών σε αγωνιστικές συνθήκες. Κιβώτιο, μετάδοση και διαφορικό, συγκεντρώνονται σε μια εννιαία μονάδα (transaxle) που τοποθετείται στο πίσω μέρος, ώστε η κατανομή βάρους να πλησιάζει το 50:50.

Αεροδυναμική πρώτα — Design μετά

Η εξέλιξη ακολούθησε ανάποδη λογική από την παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία: Πρώτα τέθηκαν οι στόχοι downforce/drag και κατόπιν, η σχεδίαση προσαρμόστηκε σε αυτούς . Έτσι, οι αναλογίες και οι γραμμές του αυτοκινήτου εξυπηρετούν πρωτίστως την απόδοση και όχι την αισθητική ή τον «φθηνό» εντυπωσιασμό. Παρόμοια ήταν η φιλοσοφία από την οποία προέκυψε το εσωτερικό, με οδηγούς-δοκιμαστές να καθορίζουν την εργονομία. Το αποτέλεσμα; Αγωνιστική αίσθηση, και άμεση επικοινωνία μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

GR GT3: Φτιαγμένο για νίκες — αλλά οδηγείται από όλους

To GR GT3 αξιοποιεί την ίδια βάση με το GR GT, αλλά είναι εξελιγμένο εξ αρχής, βάση των κανονισμών της FIA για την GT3 κατηγορία. Στόχος της Toyota όμως, δεν ήταν ένα απόλυτο και μονοδιάστατο αυτοκίνητο αλλά κάτι αποτελεσματικό σε πίστα και αγώνες, με εύκολη διαχείριση στα όρια του. Αυτό έγινε δυνατό μέσω της «καθαρής», πλούσιας και «γραμμικής» πληροφόρησης του οδηγού. Πρόκειται για ένα αγωνιστικό που σύμφωνα με την Toyota, συγχωρεί τα λάθη, αλλά δεν στερεί τη δυνατότητα για γρήγορους γύρους.

H Gazoo Racing, ανακοίνωσε επίσης ότι θα προσφέρει ευρεία υποστήριξη προς τους ιδιώτες οδηγούς σε διεθνείς αγώνες, μια κίνηση αναγκαία αν θες να κερδίσεις απέναντι σε Porsche, Ferrari, Lamborghini και Mercedes-AMG…

Η «ιερή μεταβίβαση» της τεχνογνωσίας Toyota

Η Toyota έκανε μεταξύ άλλων λόγω για την «Shikinen Sengu» ιαπωνική παράδοση, όπου η γνώση μεταλαμαπαδεύεται στην νεότερς γενιές. Τα GR GT & GR GT3, αποτελούν λοιπόν τα μέσα, για να περάσει η τεχνογνωσία κατασκευής και εξέλιξης αγωνιστικών αυτοκινήτων, στη νέα γενιά μηχανικών. Για τον λόγο αυτό, πολλοί βετεράνοι της εξέλιξης του LFA επέστρεψαν, δουλεύοντας χέρι-χέρι με νέους μηχανικούς που πλέον κρατούν τη σκυτάλη. Η εξέλιξη ξεκίνησε σε driving simulators με αγωνιστικά data, σταδιακά όμως πέρασε σε πραγματικές συνθήκες στις πίστες Fuji και Nürburgring, καθώς και στο στο κέντρο δοκιμών, Toyota Shimoyama, ενώ μεγάλο μέρος της διαδικασίας, αφορούσε και την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Πότε θα κυκλοφορήσουν;

Η Toyota συνεχίζει την εξέλιξη με στόχο το λανσάρισμα και των δύο εκδόσεων, το 2027. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα συγκεκριμενοποιούνται όλο και περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά με τις αναλυτικές προδιαγραφές, να ακολουθήσουν με την πρόοδο των δοκιμών.

Τι κρατάμε

Νέα « καθαρόαιμη» πλατφόρμα , με αλουμινένιο πλαίσιο και συνθετικά υλικά

Νέος 4.0 V8 twin-turbo κινητήρα με υβριδική υποβοήθησγ (στο GR GT)

Αεροδυναμική εξέλιξη → design , όχι το αντίστροφο

GR GT : road-legal race car — καθολική εστίαση στον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα

GR GT3: αγωνιστικό «όπλο» που απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες αγωνιζόμενους

