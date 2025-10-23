Βαρεθήκατε να ακούτε για ηλεκτρικά; Είστε έτοιμοι για το καλύτερο «τζιπ» του κόσμου;

Έρχεται στην Ελλάδα αυτό που θεωρείται σήμερα το πιο ικανό και σκληροτράχηλο 4Χ4

Υπάρχουν δύο σχολές που διέπουν την φιλοσοφία κατασκευής και σχεδίασης ενός οχήματος. Η κυρίαρχη στις μέρες μας είναι η λεγόμενη «form over function» όπου η σχεδίαση και οι τάσεις υπερισχύουν της πρακτικότητας και των μηχανολογικών επιλογών. Στον αντίποδα, η «function over form» προσέγγιση ρίχνει όλο ο βάρος σε ένα και μοναδικό σκοπό: το αυτοκίνητο να επιτελεί πρωτίστως τον όποιο σκοπό του, με την σχεδίαση, την πολυτέλεια, τα περίτεχνα φινιρίσματα και τις εντυπωσιακές καμπίνες, να μην αποτελούν πρωταρχικό σκοπό.

Αρκετά με την μουσική δωματίου… παιξτε metal!

Ας το προσαρμόσουμε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο όλο αυτό, με ένα πραγματικό σενάριο. Βουνό, χειμώνας, λάσπη πάνω από τον αστράγαλο και λακκούβες γεμάτες με νερό που έχει αρχίσει να γίνεται γρανίτα από το κρύο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σε κάνουν να κατέβεις από το αυτοκίνητο, το θέμα είναι πως θα ξαναμπείς σε αυτό, όταν είσαι βρεγμένος και τα παπούτσια σου έχουν δύο κιλά καφέ πηλό το καθένα: έχουν νόημα οι περίτεχνες επενδύσεις και οι παχιές μοκέτες σε αυτή την περίπτωση;

Οι οδηγοί που αναζητούν κάτι απλό, σκληροτράχηλο και ικανό, δεν είναι λίγοι, ωστόσο τα θέλω τους αυτά, καλύπτονται σήμερα στην αγορά από τα διπλοκάμπινα pick-up τα οποία δεν μπορείς εύκολα να τα αποκτήσεις, αν δεν δηλώσεις λίγες ελιές… ή λίγα πρόβατα. Εναλλακτικά, θα πρέπει να συντηρούν ένα όχημα από τα παλιά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Τα νέα για τους θιασώτες της περιπέτειας και της πραγματικής off-road χρήσης όμως, είναι καλά! To Grenadier της INEOS, ένα αυτοκίνητο που πρεσβεύει περισσότερό από κάθε άλλο την «παραδοσιακή» 4X4 φιλοσοφία σύντομα ( ; ) θα διατίθεται στη χώρα μας. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αλλά είναι γεγονός. Μια «ξεχασμένη» προσέγγιση της αυτοκίνησης επιστρέφει!

Ποια είναι η INEOS

Η INEOS Automotive, θυγατρική του βρετανικού βιομηχανικού ομίλου INEOS, ιδρύθηκε μόνο και μόνο για να κάνει πραγματικότητα αυτό το αυτοκίνητο. Το project ξεκίνησε από τον Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή της INEOS Group, όταν η Land Rover διέκοψε την παραγωγή του κλασικού Defender. Δεν το λένε επίσημα, το λέμε εμείς όμως και άλλωστε… είναι φως φανάρι! Η ιδέα ήταν απλή αλλά φιλόδοξη: να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος διάδοχος των καθαρόαιμων off-road, ένα όχημα «εργαλείο» για ανθρώπους που χρειάζονται πραγματική δυνατότητα σε λάσπη, βουνό και γενικά «στα δύσκολα» — όχι απλώς για αστικές μετακινήσεις με ψηλή θέση οδήγησης.

Το Grenadier συνδυάζει βρετανικό πνεύμα και γερμανική μηχανολογία, όπως δηλώνει η ίδια η εταιρεία. Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της INEOS στο Hambach της Γαλλίας, που αγοράστηκε από τη Mercedes-Benz και αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες του νέου 4×4. Η εξέλιξη έγινε σε συνεργασία με τη Magna Steyr στην Αυστρία — εταιρεία που έχει μακρά εμπειρία στην παραγωγή οχημάτων όπως το Mercedes G-Class. Η μηχανολογική του βάση είναι ένα πλαίσιο τύπου «σκάλας» με άκαμπτους άξονες και αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, ώστε να διατηρεί την κλασική γεωμετρία και στιβαρότητα που απαιτείται σε πραγματικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Κάτω από το καπό του Grenadier βρίσκεται ένας από τους καλύτερους κινητήρες όλων των εποχών, το εξακύλινδρος σε σειρά 3,0 λίτρων μοτέρ της BMW, διαθέσιμο τόσο σε βενζίνη όσο και σε diesel. Οι κινητήρες αυτοί, προσφέρουν απόδοση 286 ίππων και 450 Nm ροπής (βενζίνη), ή 249 ίππων και 550 Nm στη diesel έκδοση. Την ισχύ μεταφέρει το 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της ZF, επιλεγμένο για την αξιοπιστία και τη δυνατότητα ελέγχου σε χαμηλές ταχύτητες, ειδικά σε δύσβατα εδάφη. Παρότι η εταιρεία είχε εξετάσει την πιθανότητα χειροκίνητου κιβωτίου, τελικά αποφάσισε να προσφέρει αποκλειστικά αυτόματο, θεωρώντας το καταλληλότερο για τον σκοπό του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, προφέρεται η δυνατότητα manual overrid, με το οδηγό να ανεβάζει ή να κατεβάζει ταχύτητα κατά πως επιθυμεί.

Φτιαγμένο για τα δύσκολα

Η μόνιμη τετρακίνηση είναι στάνταρ, με μηχανικό κεντρικό διαφορικό, κοντές σχέσεις (low-range) και δυνατότητα τοποθέτησης εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικών. Το Grenadier μπορεί να ανέβει ή να κατέβει σε επιφάνειες που θα έκαναν πολλά SUV να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, και έχει δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνων, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264 χιλιοστά.

Το εσωτερικό, παρότι απέριττο, είναι καλοσχεδιασμένο με ανθεκτικά υλικά και προσεγμένη εργονομία. Ο πίνακας οργάνων διαθέτει φυσικούς διακόπτες, ακόμα και στο ταβάνι, ώστε να είναι εύκολη η χρήση με γάντια ή σε δύσκολες συνθήκες. Όλα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα: επιφάνειες που καθαρίζονται εύκολα, αδιάβροχα δάπεδα και δυνατότητα πλύσιμου του εσωτερικού. Το Grenadier δεν προσπαθεί να είναι premium — προσπαθεί να είναι αξιόπιστο και ειλικρινές.

Το μοντέλο διατίθεται σε αρκετές εκδόσεις για διαφορετικές ανάγκες. Η βασική Station Wagon είναι πενταθέσια, με προσανατολισμό στον ιδιώτη ή επαγγελματία που χρειάζεται χώρο και χρηστικότητα. Η Utility Wagon διατίθεται και σε διθέσια μορφή για καθαρά επαγγελματική χρήση, ενώ η γκάμα συμπληρώνεται από το Grenadier Quartermaster, μια pickup εκδοχή με μακρύτερο μεταξόνιο, ικανή να μεταφέρει πάνω από 760 κιλά φορτίου και να διατηρεί τα ίδια μηχανικά μέρη και επιδόσεις.

To Grenadier 1924 αποτελεί μια special, περιορισμένης παραγωγής έκδοση, ενώ διατίθεται επίσης μορφοποίηση C&C (Cabin & Chassis), ώστε να τοποθετήσει κανείς υπερκατασκευές. To σκέπτεστε ως motorhome για expeditions στις εχατιές του κόσμου; Εμείς ναι!

Στην πράξη, το Grenadier απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα όχημα που μπορεί να σταθεί εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος. Είναι ένα εργαλείο, όχι κόσμημα. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η επιτυχία του: γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, προσφέροντας τη γνήσια εμπειρία ενός 4×4 στην εποχή των ηλεκτρικών και των αυτόνομων οχημάτων.

Τι κρατάμε

Το INEOS Grenadier καλύπτει το κενό των πραγματικών, εργαλειακών 4×4 οχημάτων.

Συνδυάζει βρετανικό σχεδιασμό και γερμανική τεχνολογία (BMW, ZF).

Διατίθεται με κινητήρες 3.0 L BMW B58 (βενζίνη) και B57 (diesel).

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο INEOS Hambach (Γαλλία).

Εκδόσεις: Station Wagon, Utility Wagon και Quartermaster (pickup).

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους