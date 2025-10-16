quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Vision – Iconic: Το νέο μοντέλο της Mercedes-Benz έχει βγει κατευθείαν από ταινία

ΠΕΜΠΤΗ | 16.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
vision-iconic-to-neo-montelo-tis-mercedes-benz-echei-vgei-kateftheian-apo-tainia-779425

Ο ρετροφουτουρισμός ή η σχεδίαση σύγχρονων μοντέλων αντλώντας έντονα στοιχεία από το παρελθόν είναι… the next big thing

Ερώτημα: Αν τα αυτοκίνητα καταλήξουν SDV, τι είναι αυτό που θα καθορίζει τελικά τον χαρακτήρα τους , πέραν από τις ενημερώσεις λογισμικού;

Η απάντηση είναι απλή: η σχεδίαση τους. Οι κλασικές γραμμές και η επιστροφή στις ρίζες σε ότι αφορά στο design είναι ο πιο ισχυρός σύνδεσμος του παρελθόντος με το μέλλον, ένα στοιχείο που προσδίδει ταυτότητα και τελικά σε ξεχωρίζει από την ομογενοποίηση. H Mercedes-Benz μάλλον το έχει διαγνώσει αυτό και το Vision Iconic Concept, αποτελεί ένα έμπρακτο (έστω και ψηφιακό…) διαπιστευτήριο μιας νέας σχεδιαστικής γλώσσας.

Σε αντίθεση με την γενικότερη τάση που θέλει τα αυτοκίνητα να επικοινωνούν την τεχνολογική τους εξέλιξη με ένα ακραίο και πολλές φορές φλύαρο και επιτηδευμένο φουτουρισμό, εδώ ο πυρήνας παραμένει hi-tech αλλά το περιτύλιγμα είναι αρκούντως ρετρό.

 

Για μια εταιρεία σαν την Mercedes-Benz, δεν ήταν καθόλου δύσκολο να ανατρέξει στην πλούσια ιστορία της ώστε να βρει ένα «πάτημα». Στην προκειμένη περίπτωση ήταν τα μοντέλα της δεκαετίας του 1930 που αποτέλεσαν την κύρια δεξαμενή έμπνευσης, ενώ η θρυλική 300SL χρησιμοποιήθηκε ως σχεδιαστική σπουδή για το πίσω μέρος.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα γλυπτό – «ρέων» σχήμα στο οποίο μόνο τα φωτιστικά σώματα (συμπεριλαμβανομένης της pixilated αλά GLC μάσκας) και οι ζάντες προδίδουν τις σύγχρονες καταβολές του. Μάλιστα η μονάδα που φιλοξενεί τις κάμερες και τα LIDAR στοιχεία είναι… αναδυόμενη, ώστε να μην χαλά τη φόρμα του αυτοκινήτου, όταν αυτό είναι σταματημένο.

Στο εσωτερικό η «ρετρό» εικόνα συνεχίζεται ωστόσο εδώ το ύφος είναι γενικότερα «Αrt Deco» /  «Βικτωριανό» και παραδόξως πως αρκετά αναλογικό. H Mercedes-Benz απέφυγε να χρησιμοποιήσει ψηφιακές ενδείξεις και μόνο ο ambient φωτισμός της καμπίνας προδίδει ότι πρόκειται για κάτι σύγχρονο.

Παρ΄ όλα αυτά, το Vision Iconic είναι… πολύ μπροστά σε τεχνολογία απλά φροντίζει να την κρύβει και να λειτουργεί στον παρασκήνιο παρά να έχει άμεση αλληλεπίδραση με τον οδηγό και τον συνπειβάτη. Διαθέτει «νευρομορφική υπολογιστική αρχιτεκτονική» (neuromorphic computing), ένα σύστημα σχεδιασμένο να λειτουργεί όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, εξασφαλίζοντας ταχύτερους και αποδοτικότερους υπολογισμούς AI στους τομείς drive / safety assist και διαχείρισης όλων των συστημάτων του αυτοκινήτου.

Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, τον εντοπισμό άλλων οχημάτων και να μειώσει τις ενεργειακές απαιτήσεις της αυτόνομης οδήγησης καθότι το αυτοκίνητο είναι αυτόνομο (επιπέδου 4) και διαθέτει επίσης αυτόματο σύστημα στάθμευσης.

Η εταιρεία  δεν αναφέρει λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης, αλλά το concept είναι αμιγώς ηλεκτρικό και διαθέτει σύστημα steer-by-wire (και τετραδιεύθυνση), χωρίς μηχανική σύνδεση του τιμονιού με τους τροχούς. Ξεχωριστό στοιχεί είναι η ειδική βαφή «solar paint», μια ειδική επίστρωση στο αμάξωμα  που μπορεί να παράγει ενέργεια από τον ήλιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, ση βαφή αυτή θα μπορούσε να προσθέsει έως 20.000 χλμ. αυτονομίας ετησίως, σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια. Πέραν αυτού, προσδίδει στο αμάξωμα μια σκοτεινή, επιβλητική όψη, που του ταιριάζει άψογα!

Tι κρατάμε

  • To Vision Iconic είναι ένα concept που προφανώς δεν πρόκειται να βγει σύντομα σε παραγωγή αλλά δείχνει την σχεδιαστική τάση της εταιρείας
  • Η τεχνολογία είναι παρούσα πάρα το «ρετρό» ύφος αλλά σκοπίμως κρυμμένη
  • Η νευρομορφική υπολογιστική αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί με βάση το νευρωνικό δίκτυο τον ανθρώπων
  • Η Solar Paint, είναι μια ειδική «φωτοβολταϊκή βαφή που εξασφαλίζει φόρτιση από τον ήλιο
  • Έμπνευση για τη σχεδίαση του concept, αποτέλεσαν τα αυτοκίνητα της Mercedes-Benz από τη δεκαετία του 30, η 300SL και η W108/109
  • Στο εσωτερικό η σχεδίαση ακολουθεί Art Deco πρότυπα και σχεδιαστικές φόρμες

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
