Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;

Το νέο Volkswagen ID. CROSS Concept αποκαλύφθηκε στο Μόναχο. Compact SUV με αυτονομία έως 420 km, ευρύχωρο εσωτερικό και νέα σχεδιαστική φιλοσοφία. Έρχεται το 2026.

Η Volkswagen παρουσίασε στο Μόναχο το ID. CROSS Concept , ένα νέο compact SUV στην κατηγορία του T-Cross.

Εντάσσεται στη μεγάλη «ηλεκτρική καμπάνια» του Group και θα λανσαριστεί στην παραγωγή το καλοκαίρι του 2026 .

Διαθέτει νέο σχεδιασμό «Pure Positive», lounge-style εσωτερικό, 155 kW / 211 PS , αυτονομία έως 420 km WLTP και χώρους που θυμίζουν μεγαλύτερη κατηγορία.

Βασίζεται στη βελτιωμένη πλατφόρμα MEB+, με τεχνολογίες από ανώτερα μοντέλα και έμφαση στην ευχρηστία και την ποιότητα.

Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία και την Ευρώπη το 2025, έκανε αίσθηση στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο παρουσιάζοντας το νέο ID. CROSS Concept. Πρόκειται για ένα compact ηλεκτρικό SUV με διαστάσεις παρόμοιες με του T-Cross, αλλά με σαφώς πιο φρέσκο σχεδιασμό, τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες και έναν χαρακτήρα που φιλοδοξεί να το τοποθετήσει στο κέντρο της αγοράς από το 2026.

Μια νέα εποχή σχεδίασης

Η εξωτερική εμφάνιση του ID. CROSS Concept αποτυπώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της VW που ονομάζεται «Pure Positive». Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού, Andreas Mindt, το αυτοκίνητο βασίζεται σε τρεις αρχές – σταθερότητα, φιλικότητα και μοναδικότητα – ώστε να εκπέμπει θετική ενέργεια. Οι γραμμές είναι καθαρές και δυνατές, ενώ λεπτομέρειες όπως τα χαρακτηριστικά C-pillars και η εντελώς ευθεία γραμμή παραθύρων θυμίζουν εμβληματικά VW όπως το Golf και το Bus. Το μοντέλο ξεχωρίζει και με τη χαρακτηριστική τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή εμπρός και πίσω, που του χαρίζει την αίσθηση ότι «χαμογελά».

Με μήκος 4,161 χιλιοστά, πλάτος 1,839 χιλ., ύψος 1,588 χιλ. και μεταξόνιο 2,601 χιλ., το ID. CROSS Concept κατατάσσεται στη συμπαγή κατηγορία. Ωστόσο, η VW έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αναλογίες ώστε να προσφέρει χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας, με πορτμπαγκάζ 450 λίτρων και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 25 λίτρων στο μπροστινό τμήμα (frunk).

Εσωτερικό με ατμόσφαιρα lounge

Το πενταθέσιο εσωτερικό έχει σχεδιαστεί ως ένας «χώρος χαλάρωσης» με υψηλή ποιότητα υλικών και εργονομία. Η απόχρωση Vanilla Chai κυριαρχεί, ενώ τα προρυθμισμένα modes φωτισμού, ήχου και κλιματισμού μετατρέπουν την καμπίνα σε lounge. Μάλιστα, υπάρχουν ακόμη και φυτικά μοτίβα στις οθόνες, καθώς και πραγματικά φυτά στη «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα. Τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, δημιουργώντας μια επιφάνεια ανάπαυσης που παραπέμπει στο ιστορικό VW Bus.

Η ψηφιακή εμπειρία ενισχύεται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 11 ιντσών και μια κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών, σε συνδυασμό με ένα νέο πολυλειτουργικό τιμόνι με φυσικά πλήκτρα.

Τεχνολογία MEB+ και ηλεκτρικές επιδόσεις

Το ID. CROSS Concept βασίζεται στη νέα γενιά της πλατφόρμας MEB+, η οποία φέρνει αναβαθμίσεις σε κινητήρες, μπαταρίες και λογισμικό. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 155 kW (211 PS) και τροφοδοτεί τον εμπρός άξονα, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 420 χιλιόμετρα WLTP. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 175 χλμ./ώρα, ενώ η μπαταρία τοποθετείται στο πάτωμα για βελτιστοποίηση χώρων και βάρους.

Η VW υπόσχεται επίσης σημαντικά βήματα στη συνδεσιμότητα και τα συστήματα υποβοήθησης, με το νέο λογισμικό να ενσωματώνει τεχνολογίες όπως το αναβαθμισμένο Travel Assist που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

SUV για πόλη και περιπέτεια

Παρά τον compact χαρακτήρα του, το ID. CROSS Concept είναι έτοιμο να ανταποκριθεί και σε πιο απαιτητικές ανάγκες. Διαθέτει κοτσαδόρο με αντοχή 75 κιλών, επαρκή για μεταφορά δύο e-bikes, ενώ μπορεί να ρυμουλκήσει τρέιλερ έως 1.200 κιλά.

Τι κρατάμε;

Το Volkswagen ID. CROSS Concept σηματοδοτεί τη νέα σχεδιαστική εποχή της μάρκας και μπαίνει στην παραγωγή το 2026 .

Με compact διαστάσεις αλλά ευρύχωρο εσωτερικό 450+25 λίτρων , στοχεύει τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε οικογενειακή χρήση.

Το ηλεκτρικό μοτέρ των 211 PS και η αυτονομία έως 420 km WLTP το καθιστούν ολοκληρωμένη πρόταση για την κατηγορία.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ , με τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες.

Ένα μοντέλο που αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηλεκτρική στρατηγική της VW στην Ευρώπη.

