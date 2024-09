YangWang U9: Έχει τα πιο προσιτά 1.287 άλογα της «πιάτσας», κάνει τον βάτραχο, το τανκ και τον Trump

«Το αφεντικό τρελάθηκε» τιμή για το YangWang U9 supercar και δυνατότητες που θα αφήσουν έκπληκτους τους Chicano φίλους σου

Σε καμία κατηγορία αυτοκινήτων τα άλογα δεν έρχονται φθηνά, πόσο μάλλον στα υπεραυτοκίνητα των 1000+ ίππων, όπου στην καλύτερη των περιπτώσεων ο κάθε ίππος κοστολογείται στα 500 ευρώ περίπου. Ακόμα και αν πρόκειται για προσιτό αυτοκίνητο πόλης, το κάθε «αλόγατο» θα σας κοστίσει 200 ευρώ. Τι θα λέγατε όμως για μια προσφορά στα 165 ευρώ ανά ίππο και αντί για αυτοκίνητο πόλης, το «περιτύλιγμα» να είναι supercar;

Κι όμως, το μοντέλο αυτό υπάρχει και πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του. Η YangWang, είναι η «premium» μπράντα της γνωστής BYD και το U9, αποτελεί το τρίτο στη σειρά μοντέλο που λανσάρει, μετά το sedan U7 και το SUV U8, τα οποία είναι αμιγώς ηλεκτρικά και χαρακτηρίζονται αυτοκίνητα πολυτελείας. Το U9, παρουσιάστηκε το 2023 και έκτοτε το έχουμε δει να δοκιμάζεται και να επιδεικνύει τις δυνατότητες του, μεταξύ άλλων στο Nürburgring.

Φέρει 4 ηλεκτροκινητήρες, με όριο περιστροφής της 21.000 σ.α.λ., οι οποίο συνδυαστικά αποδίδουν 1.287 ίππους και 1.680 Nm ροπής. Την τροφοδότηση τους με ενέργεια αναλαμβάνει μια μπαταρία 80 kWh της BYD που προσφέρει αυτονομία περίπου 450 χλμ. και μπορεί να «γεμίσει» από 30 σε 80% μέσα σε 10 λεπτά, χάρη στη δυνατότητα φόρτισης μέχρι 500 kWh. Το βάρος του U9 δεν το λες και λίγο, ζυγίζει 2,5 τόνους, αλλά με αυτή την ισχύ μια χαρά τα καταφέρνει σε επιδόσεις με τα 0-100 km/h να έρχονται σε 2,36 δευτερόλεπτα και τα 400 μέτρα σε λιγότερο από 10 sec. H δε τελική του, φτάνει τα 300 km/h, όπου και επεμβαίνει κόφτης. Σίγουρα μπορεί και παραπάνω αλλά τα μοτέρ και οι μπαταρίες των ηλεκτρικών, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν είναι για να δουλεύουν όριο, λόγω υπερθέρμανσης και άλλων, σχετιζόμενων με τον ρυθμό εκφόρτισης και την τάση λειτουργίας των συστοιχιών, θεμάτων.

To U9 έχει λοιπόν «αρκουδόγκαζο» αλλά είναι και σοφιστικέ. Πέραν του ελέγχου στην κατανομή της ισχύος, ανεξάρτητα, σε κάθε έναν από τους τέσσερις τροχούς, υπάρχει επίσης ένα προηγμένο σύστημα ενεργητικής ανάρτησης που η BYD αποκαλεί “Disus-X”. Επί της ουσίας, το σύστημα αυτό μεταβάλει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αναρτήσεων σε πραγματικό χρόνο, σε ότι αφορά στις αποσβέσεις τους και επίσης, ρυθμίζει την διαδρομή τους, σε ένα εύρος 75 χλστ. Με τον τρόπο αυτό, το U9 αποκαθιστά τις ισορροπίες στις μεταβολές που προκαλούνται από την αδράνεια και από τις αλλαγές στην κινητική του κατάσταση.

Επιταχύνεις (πολύ με 1.287 άλογα…) και «κάθεται» το πίσω μέρος; Εκτείνεται το ζεύγος των πίσω αμορτισέρ. Φρενάρεις και «βουτά» το μπροστινό μέρος; Τα μπροστινά αμορτισέρ αντισταθμίζουν την κατάσταση. Στρίβεις και παίρνει κλίση; Ε, καταλάβατε. Το σύστημα της ενεργητικής ανάρτησης του U9 σε συνδυασμό με το ουδέτερο ζύγισμα του, επιτρέπει επίσης μια λειτουργία που οι περισσότεροι θα την θυμάστε από τον «βάτραχο» της Citroen, το θρυλικό DS: μπορεί να οδηγηθεί ισορροπώντας σε τρεις τροχούς.

Η «βατραχίλα» δεν σταματά όμως εδώ, αφού η δύναμη με την οποία εκτείνονται οι αναρτήσεις του U9, μπορεί να φτάσει τον ένα τόνο, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να μιμηθεί το συμπαθές αμφίβιο, εκτελώντας επιτόπια αλματάκια. Δεν ξέρουμε τι πρακτική εφαρμογή μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δυνατότητα αλλά εντυπωσιακή είναι σίγουρα.

BYD Yangwang U9 “Jumping” Suspension, features BYD’s proprietary “e4” individual wheel drive system, which enables the vehicle to redistribute torque among the four wheels in case of traction loss or a tyre puncture at speed; and the “DiSus” active suspension system, which allows… pic.twitter.com/vpmDy3fV4p

Πέραν αυτού, οι ενεργητικές αναρτήσεις σε συνδυασμό με τον ανεξάρτητο έλεγχο των τεσσάρων τροχών, επιτρέπουν στο U9 να κάνει την περίφημη «tank turn», επιτόπια αναστροφή και να επιδεικνύει χορευτικές ικανότητες Trump τύπου.

This is neat: a Yangwang U9 electric supercar dancing & doing tank turns. It’s from BYD with a 0-100 time of 2.3 seconds + a charging time of around 13 minutes. It also sexier than a lusty mermaid at the height of spawning season. That… was a weird analogy, I’ll admit. 😅 pic.twitter.com/qB9N7HhLrV

