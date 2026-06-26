0 85χρονος οδηγός ενός Nissan 350Z πιάστηκε να πηγαίνει με 176 km/h και με πούρο στο χέρι

Στη χώρα μας μπορεί να κορνάρουμε σε ηλικιωμένους επειδή πάνε αργά, στη Φλόριντα τους περνάνε χειροπέδες επειδή… τρέχουν

Στις ΗΠΑ συνεχίζουν τον «αγώνα» για την αντιμετώπιση του φαινομένου των Super Speeders, δηλαδή οδηγών που αδιαφορούν επιδεικτικά για τα όρια ταχύτητας, συχνά κινούμενοι με ταχύτητα πολλαπλάσια του ορίου. Ωστόσο, ένα πρόσφατο περιστατικό που έρχεται από την αγαπημένη μας Φλόριντα ξεχωρίζει για άλλον λόγο.

Αυτό αφού ο super speeder της συγκεκριμένης ιστορίας ήταν ένας… 85χρονος, ο οποίος έκανε κόντρες με μια Corvette οδηγώντας το αγαπημένο του Nissan 350Z.

Ποιος είπε πως η ταχύτητα είναι μόνο για τους νέους;

Σε μια ηλικία που κάποιος θα περίμενε να τον βρει «αραχτό» στην πολυθρόνα του να βλέπει τηλεόραση, ένας 85χρονος από τη Φλόριντα επέλεξε να περάσει διαφορετικά τη βραδιά του. Ο William Bosworth έγινε πρωτοσέλιδα αφού «πιάστηκε» να οδηγεί το Nissan 350Z του με περίπου 176 km/h σε δρόμο με όριο τα 72 km/h (45 mph), ενώ δίπλα του κινείτο μια Chevrolet Corvette με την οποία πιθανότητα έκανε κόντρα.

Το περιστατικό εξελίχθηκε το βράδυ της 12ης Ιουνίου στο State Road 48, με τους αστυνομικούς του Lake County να συλλαμβάνουν τους δύο οδηγούς, οι οποίοι κατηγορούνται πως έκαναν κόντρες και οδηγούσαν με υπερβολική ταχύτητα.

«Απλά έκανα βόλτα με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο»

Κι ενώ η ιστορία από μόνη της έχει αρκετό ενδιαφέρον, το πραγματικό highlight είναι τα πλάνα από το «πάρε-δώσε» του 85χρονου Bosworth με τον αστυνομικό που τον σταμάτησε. Όντας πιο άνετος από ποτέ, ο υπέροχος Floridian χαιρετά τον αστυνομικό με περίσσια ευγένεια, με μουσικούλα να ακούγεται από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου και έχοντας το… πουράκι του στο χέρι.

Ο πιθανότατα πιο συμπαθής super speeder που έχουμε δει συνεχίζει εξηγώντας στον αστυνομικό πως «απλά έκανα βόλτα με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο», αναφερόμενος στο Nissan 350Z του, το οποίο όπως ανέφερε έχει από όταν ήταν καινούργιο. Ο Bosworth αρνήθηκε κατηγορηματικά πως έκανε κόντρες με την Corvette, της οποίας ο οδηγός επίσης συνελήφθη.

Ωστόσο, η δικαιολογία του οδηγού της Corvette δεν ήταν και η καλύτερη, αφού ο 57χρονος Philip Signorino είπε στους αστυνομικούς πως το αυτοκίνητό του «δεν μπορεί να πιάσει τέτοιες ταχύτητες» όταν τον κατηγόρησαν ότι κινούνταν με 125 mph (περίπου 201 km/h).

Ο δρόμος δεν είναι πίστα

Κι ενώ πρέπει να ομολογήσουμε πως η όλη είδηση μας ψυχαγώγησε, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως η κατάληξη δεν ήταν τραγική, όπως κάλλιστα θα μπορούσε να είναι. Το να πηγαίνεις με 100 km/h πάνω από το όριο σε δημόσιο δρόμο μπορεί να καταστρέψει την ίδια τη ζωή σου όσο και άλλων, με τους αστυνομικούς στη Φλόριντα να μη… «μασάνε» και να περνάνε με συνοπτικές διαδικασίες χειροπέδες και στους δύο δράστες.

Κύριε Bosworth είστε υπέροχος και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το 350Z σας για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά πιο… χαλαρά και μην απαντάτε σε προκλήσεις!

Τι κρατάμε:

85χρονος πήγαινε με 100 km/h πάνω απ’ το όριο στη Φλόριντα

Οδηγούσε Nissan 350Z, άκουγε μουσικούλα κι έκανε του πουράκι του… «κύριος»

Συνελήφθη από τις αρχές μαζί με τον οδηγό μιας Corvette – οι δυο τους έκαναν κόντρες

Το φαινόμενο των Super Speeders φαίνεται πως δεν αφορά μόνο νεαρούς

Πηγή: Carscoops.com