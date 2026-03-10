1.005 οδηγοί έχασαν το δίπλωμα τους μέσα σε 5 ημέρες – Πού στην Ελλάδα σαρώνει η Τροχαία

Έλεγχοι στην Αττική 5–9/3/2026 με 31.494 ελέγχους και 5.246 παραβάσεις. Αφαιρέθηκαν 1.005 διπλώματα και ακινητοποιήθηκαν 599 οχήματα.

Στοχευμένη εξόρμηση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα “βαρύ” σε αφαιρέσεις αδειών, με 1.005 οδηγούς να χάνουν την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα σε πέντε ημέρες.

Πού έγιναν οι έλεγχοι

Οι δράσεις αναπτύχθηκαν σε οδικούς άξονες της Αττικής, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας.

31.494 έλεγχοι και 5.246 παραβάσεις σε 5 ημέρες

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 31.494 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 5.246 παραβάσεις.

Ανάμεσα στις παραβάσεις που καταγράφηκαν ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

286 για υπερβολική ταχύτητα

352 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

137 για χρήση κινητού τηλεφώνου









184 για έλλειψη ΚΤΕΟ

176 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

32 για παραβίαση σηματοδοτών

Αλκοόλ, συλλήψεις και διοικητικά μέτρα

Στο κομμάτι της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν 252 παραβάσεις. Αναφέρεται επίσης ότι συνελήφθησαν 17 οδηγοί συνολικά, ενώ ειδικά για τις παραβάσεις αλκοόλ συνελήφθησαν 8 οδηγοί.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν διοικητικά μέτρα σε μεγάλη κλίμακα:

αφαιρέθηκαν 1.005 άδειες ικανότητας οδήγησης

αφαιρέθηκαν 202 άδειες κυκλοφορίας

αφαιρέθηκαν 169 πινακίδες κυκλοφορίας

ακινητοποιήθηκαν 599 οχήματα

Η εικόνα δεν δείχνει “μεμονωμένη” δράση. Προγραμματίζεται συνέχιση αντίστοιχων εξορμήσεων με αμείωτη ένταση.

Τι κρατάμε;