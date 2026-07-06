1 στα 5 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικό

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν ιστορικό ορόσημο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατέγραψαν ένα ιστορικό ορόσημο μέσα στο πρώτο 5μηνο του 2026. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν περίπου 950.500 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους να αυξάνεται από το 15,3% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 στο 20%.

Με απλά λόγια, πλέον 1 στα 5 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου η ζήτηση εκτοξεύθηκε κατά 75,7%. Ακολούθησε η Γαλλία με άνοδο 55,4%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση της Γερμανίας, η οποία σημείωσε αύξηση 40,9%.

Τα υβριδικά παραμένουν στην κορυφή

Παρά τη σημαντική άνοδο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα υβριδικά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή των Ευρωπαίων οδηγών. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου ταξινομήθηκαν σχεδόν 1,8 εκατομμύρια υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 37,8%. Τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτή την επίδοση είχαν οι αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Ανοδική πορεία ακολουθούν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα (PHEV). Οι ταξινομήσεις τους έφτασαν περίπου τις 460.200 μονάδες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται από 8,3% σε 9,7%.

Τα θερμικά συνεχίζουν να χάνουν έδαφος

Την ίδια στιγμή, τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και diesel συνεχίζουν να χάνουν έδαφος. Οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων μοντέλων μειώθηκαν κατά 18,2%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στη Γαλλία (-36,8%), στην Ισπανία (-20,3%), στη Γερμανία (-18,5%) και στην Ιταλία (-17,3%). Ως αποτέλεσμα, το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 22,4%, έναντι 28,5% πριν από έναν χρόνο.

Αντίστοιχα, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα εξακολουθούν να υποχωρούν. Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 16,6%, ενώ το μερίδιό τους στην αγορά διαμορφώθηκε στο 7,6%, από 9,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συνολικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 68% της αγοράς νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 2 στα 3 νέα αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στην Ευρώπη διαθέτουν κάποιου είδους ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Τι κρατάμε: