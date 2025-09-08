Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μέχρι το 2026, 2.888 κάμερες με AI θα ελέγχουν ζώνες, φανάρια και χρήση κινητού. Δες πού τοποθετούνται και πώς θα λειτουργούν.

Τοποθετούνται 2.888 “έξυπνες” κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη έως το τέλος του 2026.

Οι κάμερες θα καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις , όπως κόκκινο φανάρι, μη χρήση ζώνης/κράνους και χρήση κινητού.

Το σύστημα θα συνδέεται με την ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει ηλεκτρονικές ενστάσεις και πληρωμές .

Ενσωματώνουν AI τεχνολογία για ανάλυση εικόνας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση .

Το έργο χρηματοδοτείται από τα ίδια τα πρόστιμα, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

2.888 κάμερες σε όλη τη χώρα μέχρι το 2026

Σε πλήρη ψηφιοποίηση της τροχαίας επιτήρησης προχωρά η κυβέρνηση, με την εγκατάσταση 2.888 “έξυπνων” καμερών έως το τέλος του 2026 σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 2.500 καμερών καταγραφής παραβάσεων, καθώς και την ανάπτυξη του “Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας”, που θα ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός φτάνει τα 116.339.590 € (με ΦΠΑ) και προβλέπεται δεκαετής λειτουργία και συντήρηση από τον ανάδοχο.

Τι θα “βλέπουν” οι κάμερες και πού θα μπουν

Οι κάμερες θα καταγράφουν παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας όπως:

Παραβίαση κόκκινου φαναριού

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Μη χρήση κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Ανά τύπο κάμερας:

2.000 θα είναι σταθερές , με δυνατότητα επιτήρησης 2 έως 4 λωρίδων κυκλοφορίας , αναγνώρισης πινακίδων και καταγραφής παραβάσεων.

500 θα είναι κινητές , τοποθετημένες εντός λεωφορείων .

388 επιπλέον κάμερες θα τοποθετηθούν σε φανάρια 41 κομβικών σημείων της Αθήνας, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής.

Η τελική επιλογή των θέσεων για τις σταθερές κάμερες θα γίνει βάσει μελέτης εφαρμογής σε συνεργασία με την Τροχαία.

Καταγραφή, πρόστιμα και… ενστάσεις με βιντεοκλήση

Κάθε παράβαση θα καταγράφεται με φωτογραφία και βίντεο. Όλα τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο ψηφιακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο οδηγός θα ενημερώνεται άμεσα για το βεβαιωθέν πρόστιμο.

Ο οδηγός θα μπορεί:

Να υποβάλλει ένσταση ηλεκτρονικά

Να ζητήσει ακρόαση μέσω βιντεοκλήσης

Να πληρώσει το πρόστιμο μέσω πλατφόρμας συνδεδεμένης με την ΑΑΔΕ

Τεχνητή Νοημοσύνη και πλήρης αυτοματοποίηση

Οι νέες κάμερες θα διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ικανές να αναλύουν εικόνες και να εντοπίζουν παραβάσεις χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Ο σχεδιασμός τους θα διασφαλίζει:

Αδιάλειπτη λειτουργία

Ανθεκτικότητα σε πραγματικές συνθήκες κίνησης

Αξιοπιστία υπό κάθε καιρική συνθήκη

Από τα πρόστιμα… η χρηματοδότηση

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα ίδια τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, όπως προβλέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του ΚΟΚ.

Πρόκειται για μια αυτοτροφοδοτούμενη στρατηγική, όπου η πρόληψη και η επιβολή ποινών αποτελούν μέρος της ίδιας επενδυτικής λογικής.

Χαμηλή συμμόρφωση στους κανόνες ασφαλείας

Παρά τις προσπάθειες αυστηροποίησης, οι δείκτες συμμόρφωσης των Ελλήνων οδηγών παραμένουν χαμηλοί:

Ζώνη:

Μόλις το 54% χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας γενικά.

Μόνο το 21% στα πίσω καθίσματα.

Κράνος:

75% των οδηγών δικύκλων το φορά.

Μόνο το 46% των συνεπιβατών συμμορφώνεται.

Κινητό:

13% των οδηγών χρησιμοποιεί κινητό κατά την οδήγηση.

Το ποσοστό αυξάνεται όταν οδηγούν μόνοι τους.

Σημαντικό είναι επίσης ότι:

Τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5–29 ετών, και μία από τις κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

Τοποθετούνται 2.888 έξυπνες κάμερες με δυνατότητες AI και αυτόματη καταγραφή παραβάσεων .

Οι οδηγοί θα λαμβάνουν άμεσα τις κλήσεις και θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά ένσταση ή πληρωμή .

Η τεχνολογία υπόσχεται πλήρη αυτοματοποίηση και αξιοπιστία , ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα ίδια τα πρόστιμα – βασισμένο σε νέα φιλοσοφία.

Η συμμόρφωση των Ελλήνων οδηγών σε ζώνη και κράνος παραμένει χαμηλή, με ανησυχητικά στοιχεία από FIA και ΙΟΑΣ.

