quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε ένα παιδί 2 ετών – Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.10.2025
Στέλιος Παππάς
20chronos-odigos-motosikletas-paresyre-kai-egkateleipse-ena-paidi-2-eton-synelifthi-choris-diploma-672328

20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2 ετών στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη από την Άμεση Δράση, σχηματίστηκε δικογραφία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 1 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας 20χρονος αλλοδαπός οδηγός δίκυκλου παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2 ετών, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός οδηγός δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ μετά το περιστατικό διέφυγε από το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Εντοπισμός και σύλληψη

Άνδρες της Άμεσης Δράσης, που ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή και κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να εντοπίσουν τον 20χρονο. Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της παράσυρσης.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη σε τροχαίο ατύχημα.

Οι κατηγορίες και οι κυρώσεις

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης: Μπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε αγροτικό pick-up όπως του Μπισμπίκη; – Τι λέει ο νόμος για τους ιδιώτες;

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που προκύπτουν από την οδήγηση χωρίς δίπλωμα, αλλά και την απροσεξία στους κατοικημένους δρόμους, όπου συχνά κινούνται πεζοί και μικρά παιδιά.

Τι κρατάμε;

  • Παράσυρση παιδιού 2 ετών από μοτοσικλέτα στον Άγιο Δημήτριο.
  • Ο 20χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.
  • Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την Άμεση Δράση.
  • Δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη σε τροχαίο.

Όλες οι ειδήσεις

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Μπορώ να φορτίσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώ βρέχει; – Κινδυνεύω;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αστυνομία#μοτοσικλέτα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

vasilis-bisbikis-me-ti-aftokinito-prokalese-ton-chamo-stin-filothei-olo-to-chroniko-776973

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Με τι αυτοκίνητο προκάλεσε τον χαμό στην Φιλοθέη – Όλο το χρονικό
oloi-oi-dromoi-pou-tha-einai-kleistoi-to-savvato-27-9-deite-akrivos-tis-ores-776391

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.09.2025

Όλοι οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί το Σάββατο 27/9 – Δείτε ακριβώς τις ώρες
oi-arches-synelavan-ton-odigo-pou-paresyre-astynomiko-kai-symmeteiche-se-kontres-ti-vrikan-spiti-tou-773958

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Οι αρχές συνέλαβαν τον οδηγό που παρέσυρε αστυνομικό και συμμετείχε σε κόντρες – Τι βρήκαν σπίτι του;
artemida-astynomikos-skotose-me-to-aftokinito-pezo-poia-itan-i-episimi-dilosi-tis-el-as-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.08.2025

Αρτέμιδα: Αστυνομικός σκότωσε με το αυτοκίνητο πεζό – ποια ήταν η επίσημη δήλωση της ΕΛ.ΑΣ;
pano-apo-580-prostima-ti-mera-mono-gia-mia-paravasi-edose-i-trochaia-mesa-se-mia-evdomada-poia-einai-i-cheiroteri-periochi-771049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Πάνω από 580 πρόστιμα τη μέρα μόνο για μία παράβαση έδωσε η Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – Ποια είναι η χειρότερη περιοχή;
analytikos-odigos-ola-ta-metra-tis-astynomias-gia-ton-dekapentavgousto-771046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Πρόσφατες Ειδήσεις