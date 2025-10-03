20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε ένα παιδί 2 ετών – Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα

20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2 ετών στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη από την Άμεση Δράση, σχηματίστηκε δικογραφία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 1 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας 20χρονος αλλοδαπός οδηγός δίκυκλου παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2 ετών, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός οδηγός δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ μετά το περιστατικό διέφυγε από το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Εντοπισμός και σύλληψη

Άνδρες της Άμεσης Δράσης, που ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή και κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να εντοπίσουν τον 20χρονο. Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της παράσυρσης.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη σε τροχαίο ατύχημα.

Οι κατηγορίες και οι κυρώσεις

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης: Μπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε αγροτικό pick-up όπως του Μπισμπίκη; – Τι λέει ο νόμος για τους ιδιώτες;

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που προκύπτουν από την οδήγηση χωρίς δίπλωμα, αλλά και την απροσεξία στους κατοικημένους δρόμους, όπου συχνά κινούνται πεζοί και μικρά παιδιά.

Τι κρατάμε;

Παράσυρση παιδιού 2 ετών από μοτοσικλέτα στον Άγιο Δημήτριο.

στον Άγιο Δημήτριο. Ο 20χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την Άμεση Δράση.

από την Άμεση Δράση. Δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης , όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση.

, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση. Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη σε τροχαίο.

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Μπορώ να φορτίσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώ βρέχει; – Κινδυνεύω;