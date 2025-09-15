quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24ωρη Λειτουργία Μετρό, Τραμ & Λεωφορείων στην Αθήνα – Πρεμιέρα με επιτυχία

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.09.2025
Autotypos team
24ori-leitourgia-metro-tram-leoforeion-stin-athina-premiera-me-epitychia-775138

Η Αθήνα απέκτησε 24ωρο μετρό, τραμ και λεωφορεία. Δες τις συχνότητες δρομολογίων και πώς αλλάζει η νυχτερινή ζωή της πόλης.

  • Μετρό γραμμές 2 & 3: λειτουργία όλο το βράδυ, συχνότητες 9–15 λεπτά.

  • Τραμ γραμμές Τ6 & Τ7: δρομολόγια ανά 12–25 λεπτά.

  • Λεωφορεία: προστέθηκαν 11 νέες 24ωρες γραμμές.

  • Στόχος: ασφαλείς μετακινήσεις, στήριξη του τουρισμού, ανακούφιση κυκλοφορίας.

  • Η πρεμιέρα είχε μεγάλη συμμετοχή, με χιλιάδες πολίτες να δοκιμάζουν τη νέα εμπειρία.

Η Αθήνα απέκτησε νυχτερινό δίκτυο ΜΜΜ

Η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα στέφθηκε με επιτυχία. Το βράδυ του Σαββάτου, οι συρμοί του μετρό δεν σταμάτησαν να κινούνται, τα τραμ συνέχισαν κανονικά τη λειτουργία τους και τα λεωφορεία μετέφεραν με ασφάλεια χιλιάδες επιβάτες που γύριζαν από βραδινές εξόδους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η πρωτοβουλία αυτή καθιερώνεται πλέον σε σταθερή βάση κάθε Σάββατο, εντάσσοντας την Αθήνα στο κλαμπ των ευρωπαϊκών μητροπόλεων με 24ωρη συγκοινωνία.

Συχνότητες και νέες γραμμές

  • Μετρό γραμμές 2 & 3: δρομολόγια ανά 9–15 λεπτά.

  • Τραμ γραμμές Τ6 & Τ7: δρομολόγια ανά 12–25 λεπτά.

  • Λεωφορεία: 11 νέες γραμμές σε 24ωρη λειτουργία, που ενώνουν κεντρικά και προαστιακά σημεία.

Έτσι δημιουργείται ένα ευρύ νυχτερινό δίκτυο μετακινήσεων, που ενισχύει την ασφάλεια, ανακουφίζει το κυκλοφοριακό και στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό.

Οι δηλώσεις

Από τον σταθμό «Σύνταγμα», ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε:
«Από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν, επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη. Το κάνουμε για να μπορούν ειδικά οι νέοι να επιστρέφουν σπίτι με ασφάλεια, για τους γονείς τους που ανησυχούν, για κάθε νέο που βγαίνει στην Αθήνα για να διασκεδάσει και θέλει μια αξιόπιστη εναλλακτική».

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Θανάσης Κοτταράς, σημειώνοντας ότι η επιτυχία δεν ήταν δεδομένη, αφού απαιτήθηκαν εκτεταμένες προσαρμογές και εργασία από 250 άτομα για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία.

Τι κρατάμε;

  • Η Αθήνα διαθέτει πλέον 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ κάθε Σάββατο.

  • Μετρό, τραμ και λεωφορεία καλύπτουν όλο το Λεκανοπέδιο με συχνά δρομολόγια.

  • Το μέτρο στοχεύει στη μείωση τροχαίων, στήριξη του τουρισμού και καλύτερη ποιότητα ζωής.

  • Η πρεμιέρα αγκαλιάστηκε από χιλιάδες πολίτες, δείχνοντας ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη.

