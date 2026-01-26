27χρονος οδηγός πιάστηκε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας να κινείται με 177 km/h – Το όριο ήταν 80 km/h

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας να κινείται με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο – Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί της Τροχαίας, όταν εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

97 km/h πάνω από το όριο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με 177 χιλιόμετρα την ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα είναι 80 χλμ/ώρα. Η παράβαση διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης.

Η υπέρβαση του ορίου κατά 97 χιλιόμετρα την ώρα κρίθηκε ιδιαιτέρως επικίνδυνη, καθώς το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται καθημερινά από μεγάλο αριθμό οχημάτων και η ανάπτυξη τέτοιων ταχυτήτων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.