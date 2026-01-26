quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27χρονος οδηγός πιάστηκε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας να κινείται με 177 km/h – Το όριο ήταν 80 km/h

ΔΕΥΤΕΡΑ | 26.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
27chronos-odigos-piastike-se-kentriko-dromo-tis-athinas-na-kineitai-me-177-km-h-to-orio-itan-80-km-h-790775

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας να κινείται με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο – Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί της Τροχαίας, όταν εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

97 km/h πάνω από το όριο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με 177 χιλιόμετρα την ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα είναι 80 χλμ/ώρα. Η παράβαση διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης.

Η υπέρβαση του ορίου κατά 97 χιλιόμετρα την ώρα κρίθηκε ιδιαιτέρως επικίνδυνη, καθώς το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται καθημερινά από μεγάλο αριθμό οχημάτων και η ανάπτυξη τέτοιων ταχυτήτων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
