28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ

Αλλαγές αναμένονται στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ αύριο, λόγω των εκδηλώσεων και παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας:
-
Ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό θα κλείσει στις 8:00 το πρωί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.
-
Η Γραμμή 6 του Τραμ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα») θα έχει προσωρινό τερματικό στη στάση «ΦΙΞ» από τις 8:00 το πρωί.
-
Η Γραμμή 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά») θα έχει προσωρινό τερματικό στη στάση «ΣΕΦ» από τις 9:00 το πρωί.
Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.
