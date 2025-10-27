quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
AutoTypos Team
28i-oktovriou-allages-sti-leitourgia-tou-metro-kai-tou-tram-759339

Αλλαγές αναμένονται στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ αύριο, λόγω των εκδηλώσεων και παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας:

  • Ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό θα κλείσει στις 8:00 το πρωί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

  • Η Γραμμή 6 του Τραμ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα») θα έχει προσωρινό τερματικό στη στάση «ΦΙΞ» από τις 8:00 το πρωί.

  • Η Γραμμή 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά») θα έχει προσωρινό τερματικό στη στάση «ΣΕΦ» από τις 9:00 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr

