2CV Cocorico: 40 χρόνια από το Citroen που γιόρτασε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA

Το Citroen 2 CV Cocorico, η συλλεκτική έκδοση που έγινε σύμβολο της γαλλικής αυτοκίνησης, συμπληρώνει 40 χρόνια

Το Citroen 2 CV αποτελεί εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της γαλλικής αυτοκίνησης. Απλό, προσιτό και σχεδιασμένο για τις ανάγκες της καθημερινότητας, απέκτησε στη διάρκεια της πορείας του πολλές ειδικές και συλλεκτικές εκδόσεις, καθεμία από τις οποίες αποτύπωνε το πνεύμα της εποχής της.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το 2 CV Cocorico, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που παρουσιάστηκε το 1986 και σήμερα συμπληρώνει 40 χρόνια. Με αφορμή την επέτειο, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Citroen θυμάται ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της ιστορίας της, το οποίο αποτέλεσε φόρο τιμής στη γαλλική ταυτότητα.

Γεννήθηκε με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986

Η ιδέα για το 2 CV Cocorico δημιουργήθηκε ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 1986, που φιλοξενήθηκε στο Μεξικό. Εκείνη την περίοδο η εθνική ομάδα της Γαλλίας βρισκόταν ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, γεγονός που είχε δημιουργήσει έντονο ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Το σχέδιο, που υπογράφει ο Serge Gevin, είχε αρχικά στόχο να γιορτάσει μια πιθανή κατάκτηση του τροπαίου από τη Γαλλία. Αν και οι «Τρικολόρ» πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία, αποκλείστηκαν από τη Δυτική Γερμανία στις 25 Ιουνίου 1986.

Παρά τον αποκλεισμό, το πρωτότυπο του 2 CV Cocorico γνώρισε τόσο θετική υποδοχή, ώστε η Citroen αποφάσισε να το περάσει στην παραγωγή. Το μοντέλο λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 1986 σε μόλις 1.000 αντίτυπα, αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τα χρώματα της Γαλλίας

Από ένα μοντέλο που αρχικά ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, το 2 CV Cocorico εξελίχθηκε σε έναν φόρο τιμής στη Γαλλία και στα εθνικά της σύμβολα. Το λευκό αμάξωμα συνδυαζόταν με μεγάλα διακοσμητικά γραφικά στις πλευρές, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας (μπλε, λευκό και κόκκινο) ενώ το σύνολο συμπλήρωναν τα κόκκινα πίσω φτερά, οι μπλε αεραγωγοί στο καπό, η λευκή υφασμάτινη οροφή, οι λευκές ζάντες και τα ανοξείδωτα τάσια.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελούσαν και τα λογότυπα 2 CV Cocorico, τα οποία τοποθετήθηκαν στο αμάξωμα, ενισχύοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παρέμενε πιστή στην απλότητα του 2 CV, με ενιαία καθίσματα επενδυμένα με συνθετική δερματίνη και σχεδίαση που παρέπεμπε στη χαρακτηριστική γαλλική αισθητική της εποχής.

Χωρίς αλλαγές στα μηχανικά μέρη

Η ειδική έκδοση βασίστηκε στο 2 CV 6 Spécial, διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου. Κάτω από το καπό βρισκόταν ο γνωστός δικύλινδρος κινητήρας 602 κ.εκ. με απόδοση 29 ίππων (DIN), ενώ το βάρος παρέμενε κάτω από τα 600 κιλά. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό σύστημα ανάρτησης της Citroen συνέχιζε να προσφέρει το υψηλό επίπεδο άνεσης που έκανε διάσημο το 2 CV.

Η παραγωγή του 2 CV Cocorico περιορίστηκε στις 1.000 μονάδες, οι οποίες διατέθηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 1987, με τιμή 36.100 γαλλικά φράγκα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σήμερα, η συγκεκριμένη έκδοση θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες συλλεκτικές παραλλαγές του 2 CV, καθώς συνδυάζει τη μοναδική αισθητική της με μια σημαντική στιγμή της σύγχρονης γαλλικής ιστορίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την παρουσίασή του, η Citroen αποτίει φόρο τιμής σε ένα μοντέλο που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού αυτοκινήτου, μετατρέποντας το 2 CV Cocorico σε ένα διαχρονικό σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας και της δημιουργικότητας της μάρκας.