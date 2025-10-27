3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)

Σε τετραήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις, 12 συλλήψεις και 292 ακινητοποιήσεις. Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο;

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από 23 έως 26 Οκτωβρίου 2025. Στο τετραήμερο βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 οδηγοί, εκ των οποίων 6 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω των 0,60 mg/l στην εκπνοή).

Παράλληλα, 292 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και 162 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο

Από την ανάλυση των κλήσεων, το «βάρος» έπεσε στις παραβάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: 192

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 74

Μη χρήση κράνους: 167

Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ: 117

Στέρηση άδειας οδήγησης: 96

Παράβαση Δακτυλίου: 186

Οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα: 14

Έλλειψη ΚΤΕΟ: 81

Ανασφάλιστα οχήματα: 35

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 41

Λοιπές παραβάσεις: 609

Με βάση τον όγκο, οι «λοιπές παραβάσεις» (609) ήταν αριθμητικά οι περισσότερες (π.χ. κινητό στο χέρι, αντικανονικοί ελιγμοί, παράνομη στάθμευση κ.ά.), ενώ στις στοχευμένες κατηγορίες ξεχωρίζουν η ταχύτητα (192) και το κράνος (167).

Συλλήψεις & ακινητοποιήσεις

Οι 12 συλλήψεις αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις βαριάς μέθης και οδήγησης χωρίς δίπλωμα. Η Τροχαία ακινητοποίησε 292 οχήματα (μεταφέρθηκαν 162), πρακτική που εφαρμόζεται όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις ή κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς (υπενθύμιση κυρώσεων)

Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ : από πρόστιμα και αφαίρεση άδειας μέχρι ποινικές κυρώσεις, ανάλογα με την ένδειξη και τις υποτροπές.

: από πρόστιμα και αφαίρεση άδειας μέχρι ποινικές κυρώσεις, ανάλογα με την ένδειξη και τις υποτροπές. Χωρίς δίπλωμα : υψηλά διοικητικά πρόστιμα, πολύμηνη αφαίρεση δικαιώματος οδήγησης και ποινικές κυρώσεις.

: υψηλά διοικητικά πρόστιμα, πολύμηνη αφαίρεση δικαιώματος οδήγησης και ποινικές κυρώσεις. Χωρίς ΚΤΕΟ ή ασφάλιση : χρηματικά πρόστιμα, δυνατότητα ακινητοποίησης και αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας.

: χρηματικά πρόστιμα, δυνατότητα ακινητοποίησης και αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας. Ταχύτητα/κόκκινο/ζώνη/κράνος: άμεσες κλήσεις, βαθμοί στο point system και αφαίρεση διπλώματος/πινακίδων σε σοβαρές περιπτώσεις.

Σημείωση: Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν «με αμείωτη ένταση», στοχεύοντας ειδικά συμπεριφορές που συνδέονται με τροχαία.

Τι κρατάμε;

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες και 12 συλλήψεις : διαρκές «σαφάρι» ελέγχων στην Αττική.

: διαρκές «σαφάρι» ελέγχων στην Αττική. Πρωταθλήτρια η υπερβολική ταχύτητα με 192 παραβάσεις .

. 292 ακινητοποιήσεις (162 με γερανό) : αυστηρή εφαρμογή μέτρων σε βαριές παραβάσεις.

: αυστηρή εφαρμογή μέτρων σε βαριές παραβάσεις. Το αλκοόλ παραμένει αγκάθι : 117 κλήσεις, 6 συλλήψεις για υψηλές ενδείξεις.

: 117 κλήσεις, 6 συλλήψεις για υψηλές ενδείξεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με έμφαση σε παραβάσεις που «γεννούν» ατυχήματα.

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα