EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
Στέλιος Παππάς
3-207-paravaseis-se-4-meres-chamos-stin-attiki-poio-itan-to-sychnotero-prostimo-video-777294

Σε τετραήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις, 12 συλλήψεις και 292 ακινητοποιήσεις. Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο;

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από 23 έως 26 Οκτωβρίου 2025. Στο τετραήμερο βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 οδηγοί, εκ των οποίων 6 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω των 0,60 mg/l στην εκπνοή).

Παράλληλα, 292 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και 162 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο

Από την ανάλυση των κλήσεων, το «βάρος» έπεσε στις παραβάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος:

  • Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: 192
  • Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 74
  • Μη χρήση κράνους: 167
  • Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ: 117
  • Στέρηση άδειας οδήγησης: 96
  • Παράβαση Δακτυλίου: 186
  • Οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα: 14
  • Έλλειψη ΚΤΕΟ: 81
  • Ανασφάλιστα οχήματα: 35
  • Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 41
  • Λοιπές παραβάσεις: 609

Με βάση τον όγκο, οι «λοιπές παραβάσεις» (609) ήταν αριθμητικά οι περισσότερες (π.χ. κινητό στο χέρι, αντικανονικοί ελιγμοί, παράνομη στάθμευση κ.ά.), ενώ στις στοχευμένες κατηγορίες ξεχωρίζουν η ταχύτητα (192) και το κράνος (167).

Συλλήψεις & ακινητοποιήσεις

Οι 12 συλλήψεις αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις βαριάς μέθης και οδήγησης χωρίς δίπλωμα. Η Τροχαία ακινητοποίησε 292 οχήματα (μεταφέρθηκαν 162), πρακτική που εφαρμόζεται όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις ή κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς (υπενθύμιση κυρώσεων)

  • Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ: από πρόστιμα και αφαίρεση άδειας μέχρι ποινικές κυρώσεις, ανάλογα με την ένδειξη και τις υποτροπές.
  • Χωρίς δίπλωμα: υψηλά διοικητικά πρόστιμα, πολύμηνη αφαίρεση δικαιώματος οδήγησης και ποινικές κυρώσεις.
  • Χωρίς ΚΤΕΟ ή ασφάλιση: χρηματικά πρόστιμα, δυνατότητα ακινητοποίησης και αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας.
  • Ταχύτητα/κόκκινο/ζώνη/κράνος: άμεσες κλήσεις, βαθμοί στο point system και αφαίρεση διπλώματος/πινακίδων σε σοβαρές περιπτώσεις.

Σημείωση: Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν «με αμείωτη ένταση», στοχεύοντας ειδικά συμπεριφορές που συνδέονται με τροχαία.

Τι κρατάμε;

  • 3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες και 12 συλλήψεις: διαρκές «σαφάρι» ελέγχων στην Αττική.
  • Πρωταθλήτρια η υπερβολική ταχύτητα με 192 παραβάσεις.
  • 292 ακινητοποιήσεις (162 με γερανό): αυστηρή εφαρμογή μέτρων σε βαριές παραβάσεις.
  • Το αλκοόλ παραμένει αγκάθι: 117 κλήσεις, 6 συλλήψεις για υψηλές ενδείξεις.
  • Οι έλεγχοι συνεχίζονται με έμφαση σε παραβάσεις που «γεννούν» ατυχήματα.

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Tags
#αστυνομία#Έλεγχοι#ελληνική αστυνομία#παραβάσεις#Τροχαία Αττικής
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
