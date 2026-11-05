43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Δες όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Αστυνομία

Λόγω των διοργανώσεων θα ισχύσουν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη 5 έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 διεξάγονται ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών και οι παράλληλοι αγώνες δρόμου 5, 10 και 1,2 χλμ. Θα ισχύσουν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη 5 έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων.

Αγώνες Σαββάτου 7 Νοεμβρίου

Από τις 17:00 έως τις 21:10 θα διεξαχθούν δύο διαδοχικοί αγώνες 5 χλμ. και 5km Universities Night Run, με εκκίνηση από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας (Σύνταγμα) και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μέσω Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Παράλληλα, από τις 16:00 έως τις 16:55 θα πραγματοποιηθούν αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά και Special Olympics – ΑμεΑ, στη διαδρομή Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Μαραθώνιος και 10 χλμ.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών θα διεξαχθεί από τις 08:30 έως τις 18:15, με εκκίνηση από τον Μαραθώνα και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μέσω Λεωφόρου Μαραθώνος, Τύμβου, ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, κόμβου Κηφισίας/Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού.

Παράλληλα, από τις 08:00 έως τις 10:10 θα γίνει αγώνας 10 χλμ. από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας (Σύνταγμα) προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, με διαδρομή μέσω Πανεπιστημίου, Χαριλάου Τρικούπη, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Φειδιππίδου και Μεσογείων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου (08:00) έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου (08:00) διακόπτεται η κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και ΕΠΗΟ) στην Ηρώδου Αττικού (σε όλο το μήκος της) και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄ (μεταξύ Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού). Απαγορεύεται επίσης η στάση και στάθμευση στην Ηρώδου Αττικού και περιμετρικά της Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου από τις 06:00 της Πέμπτης έως τις 21:00 της Κυριακής.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από τις 15:00 έως τις 22:00 της Κυριακής διακόπτεται η κυκλοφορία σε τμήματα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Αρδηττού και της Μ. Μουσούρου.

Το Σάββατο και την Κυριακή ισχύουν εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης/στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες (Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Συγγρού, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κ.ά.), καθώς και στη Μαραθώνια διαδρομή (Λεωφόρος Μαραθώνος και κάθετοι δρόμοι) με συγκεκριμένα ωράρια ανά τμήμα.

Σε ορισμένα σημεία θα ισχύσει αντιδρόμηση για λεωφορεία μεταφοράς αθλητών και οχήματα διοργάνωσης, με όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα.Πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα της Μαραθώνιας διαδρομής κατά τις ώρες των αγώνων. Τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Εναλλακτικές διαδρομές και πληροφορίες

Οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές, όπως μέσω Λεωφόρου Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Κηφισίας – Κατεχάκη για Ζωγράφου/Παγκράτι, ή Πειραιώς – Συγγρού/Βουλιαγμένης για τα νότια προάστια. Από Ραφήνα προτείνονται διαδρομές μέσω Αρτέμιδος και Σπάτων, ενώ από Μαραθώνα προς βόρεια προάστια μέσω Λίμνης Μαραθώνος και ΝΕΟΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 7 Νοεμβρίου (15:00-23:00) και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου (06:00-20:00) από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφύγουν την κυκλοφορία και τη στάθμευση στα σημεία των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.