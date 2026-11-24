Με απόλυτη επιτυχία, ειδήσεις και πλούσια συμπεράσματα διοργανώθηκε το 4ο ET Forum, του «Ελεύθερου Τύπου» με θέμα «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030» στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα 1.800 ο μέσος μισθός το 2030, πάνω από 1.000 ο κατώτατος το 2028

Για τους στόχους της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2031 μίλησε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 4ο ΕΤ Forum, με φόντο και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο, που παρουσιάστηκαν.

Στη συζήτηση που είχε με τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, Γιάννη Τσαπρούνη ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ορόσημο του 2030, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους για το οποίο πρέπει να θέσουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη δεδομένου ότι πιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα από την παγκόσμια ακρίβεια, προφανώς έρχεται σε πρώτη προτεραιότητα η στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού. Τόνισε ότι επετεύχθησαν οι στόχοι για το 2023 αναγνωρίζει όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη διπλάσια κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου που πρέπει να τροφοδοτείται από επενδύσεις….

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