EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

55χρονος τράκαρε μεθυσμένος με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο – Τον συνέλαβε η Τροχαία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.03.2026
AutoTypos Team
Συνελήφθη στην Παλλήνη 55χρονος οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο αυτοκίνητο ήταν τα 10 και 12 ετών παιδιά του.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 26ης Μαρτίου 2026 στην Παλλήνη, όπου ένας 55χρονος οδηγός συνελήφθη από την Τροχαία μετά από τροχαίο ατύχημα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η υπόθεση γίνεται ακόμη βαρύτερη, καθώς μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό τροχαίο με μέθη. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση, κάτι που δείχνει και τη σοβαρότητα με την οποία αξιολογήθηκε το περιστατικό από τις Αρχές.

Στο σημείο επιλήφθηκαν αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Γιατί η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το θέμα δεν είναι μόνο η παραβίαση του ΚΟΚ ή η πρόκληση ενός τροχαίου. Όταν μέσα στο όχημα επιβαίνουν ανήλικοι, η υπόθεση αποκτά σαφώς μεγαλύτερη ποινική βαρύτητα.

Γι’ αυτό και η δικογραφία δεν περιορίζεται στην οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Περιλαμβάνει και το αδίκημα της έκθεσης, καθώς οι Αρχές εκτίμησαν ότι η μεταφορά των παιδιών υπό αυτές τις συνθήκες τα έθεσε σε κίνδυνο.

Αυτό είναι το σημείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά την υπόθεση από ένα συνηθισμένο περιστατικό αλκοτέστ μετά από ατύχημα.


Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για:

  • επικίνδυνη οδήγηση
  • οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
  • έκθεση

Ο 55χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι κρατάμε;

  • Στην Παλλήνη συνελήφθη 55χρονος οδηγός μετά από τροχαίο
  • Ο έλεγχος της Τροχαίας έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
  • Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη και έκθεση
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

